Товарищ Си получил абсолютную власть

16:23 31.10.2022

Юбилейный XX съезд Компартии КНР серьезно изменит Китай, но не так, как изменил СССР XX съезд КПСС, а как бы наоборот.



Председатель Си Цзиньпин победил всех соперников, получил абсолютную власть и сломал систему управления под себя.



Его предшественника – товарища Ху – вообще вывели из зала против его воли.



Что произошло в КНР?



