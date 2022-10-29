Как Самарканд принимает россиян-релокантов ("убегашек")

16:25 31.10.2022 Арендовать "вторую родину"

Самаркандский спец по недвижимости - о российских релокантах и ценах на жилье



АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ



После объявления в России частичной мобилизации, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины, десятки, если не сотни тысяч российских мужчин покинули страну. В числе государств, которым отдали предпочтение релоканты, оказался и Узбекистан. Как выяснилось, не все россияне приехали на пару недель покушать плова и сфотографироваться на фоне Регистана, а уж тем более жить в дорогостоящем отеле долгое время.



К удивлению жителей Узбекистана, тысячи россиян начали активно интересоваться арендой жилья, чем озадачили и ввели в ступор местный рынок недвижимости. Менеджер по продаже недвижимости из Самарканда Владислав Усаров (больше известный в Telegram под ником Maykl_Reverson), который оказывает релокантам услуги и помощь в поиске аренды жилья, и один из тех кого в своих чатах эти релоканты рекомендуют соотечественникам, рассказал "Фергане" о влиянии потока россиян на рост цен и спрос на жилье в городе.



- Велика ли разница в спросе и цене на аренду недвижимости в Самарканде между текущим годом и прошлыми?



- За шесть лет работы я ни разу не видел такого наплыва людей в Узбекистан. Кажется, только в Самарканд приехали тысяч пять россиян. Риелторы, владельцы квартир и рынок недвижимости в целом не были готовы к подобному буму. Цены поднялись. То, что раньше в Самарканде не брали в аренду за $300, сейчас берут за $500. На мой взгляд, это не правильно по отношению к арендаторам и не соответствует нашим реалиям.



- Вы говорите, что приехало около пяти тысяч релокантов. То есть, нужно пять тысяч квартир или домов?



- Не обязательно. Многие в складчину арендуют многокомнатные объекты недвижимости, снимают койко-места, продолжают жить в хостелах и отелях.



- Кто они, эти релоканты?



- Чаще всего это обеспеченные мужчины от 23 до 40 лет Из них процентов 20 приезжают с семьями - женами, детьми, даже родителями. Еще часть релокантов арендует жилье с прицелом на переезд семьи, которая осталась в России. Остальные приезжают в одиночку.



- Много ли тех, кто приехал вслепую?



- Подобных случаев на моей практике было несколько, чтобы люди с детьми, вещами, иногда животными не знали, куда идти. Мне в чате релокантов как-то написала женщина, у которой проблемы с деньгами, но она едет с семьей в Самарканд через Казахстан. Она не знает, что ей делать, как быть. Нужно помочь найти квартиру подешевле. Я нашел им жилье. По приезду муж пошел менять деньги, а жена с ребенком легли спать. Так сильно устали с дороги.



Бывает и такое, что люди звонят прямо с самаркандского вокзала, тогда я приезжаю за ними и везу их в гостиницу к своему знакомому.



Помогаю обустроиться и оперативно нахожу квартиру в ближайшие дни.



Но чаще люди планируют поездку заранее. Например, со мной связался мужчина и арендовал квартиру за месяц до своего приезда. Он подготовился. Его встретят и отвезут в съемную квартиру, где будет все, что он просил. Кстати, недавно я заселил художника из Москвы в один из элитных домов Самарканда. Стоимость квартиры в месяц - $2000. Ему очень понравился вид из окна на Университетский бульвар. Но и это не предел. Аренда частного дома может обойтись и в $6000.



- А сколько стоило снять эту квартиру на Бульваре до всей этой ситуации с релокантами?



- Около $1500. Цена на элитное жилье выросла, но не в разы.



- Как арендодатели относятся к россиянам?



- Мусульмане гостеприимны. Узбекистанцы исключением не являются, а уж в Самарканде - подавно. Зачастую гостей здесь встречают тепло. Ведь в Коране написано, что гость - дар свыше. Также наши люди понимают, что сдать квартиру россиянину - отличная возможность заработать. Они повышают цены, да и многие россияне и сами проявляют инициативу: готовы платить больше.



- Как это?



- В чате релокантов некоторые россияне пишут, что готовы снять квартиру, например, за $1000. Любой арендодатель, который сидит в чате, видит это. Он скидывает фотографии квартиры в личные сообщения потенциальному арендатору, и если россиянин согласен, сделка состоится.



- Рост цен не напрягает местных арендаторов, которые не готовы снимать задорого?



- Напрягает. Слышал, что в Ташкенте женщину выгнали из квартиры после того, как хозяин решил резко повысить арендную плату и сдать россиянину.



- Как обезопасить себя от таких ситуаций?



- Заключить договор. Причем, договоры должны заключаться в 100% случаев аренды недвижимости. Однако в Самарканде эта цифра равна 80-90%. Это связано с тем, что владелец недвижимости физически не находится в городе, а то и в стране. В этом случае арендатор действительно остается в зоне риска. Потому арендодатель должен отправить доверенность на родственника, который имел бы право заключить договор аренды в налоговой инспекции.



Нужно понимать, что ни одно агентство не может так обезопасить сделку, как официальный договор.



- Все арендодатели готовы платить налоги?



- Нет. Но им нужно правильно объяснять необходимость заключения сделки.



- Агентства участвуют в сделках без заключения официального договора аренды?



- Даже лицензионное агентство не в состоянии заставить участников сделки оформить договор. Но предупреждает их о рисках и возможных последствиях неофициальной аренды недвижимости и является свидетелем в случае каких-то непредвиденных обстоятельств или попытки мошенничества. Например, лицензированный риелтор подписывает акт описи имущества, которое находится в квартире.



В то же время, арендатору и самому следует внимательно присмотреться к арендодателю и понять, готов ли он будет сотрудничать по бытовым вопросам в дальнейшем. Например, поможет ли в случае прорыва трубы или проведении интернета. То же касается и арендодателя, который должен оценить человека, планирующего жить в его квартире.



- По слухам, перед россиянами в Самарканде открыты все двери.



- Некоторые узбекистанцы с настороженностью относятся к россиянам. Для части арендаторов они - незнакомцы из другой страны. Кроме того, некоторые релоканты ведут себя несколько агрессивно, срываются на местных жителях. Как мне кажется, это связано со стрессом от переезда. Часто люди недовольны соседями, укладом жизни в Узбекистане, жильем, районом, городом. Их многое раздражает. Испытывал и на себе лично такой негатив. Но не хочу вдаваться в детали.



- Были случаи, чтобы арендодатели жаловались на релокантов?



- Ну, алкоголиков и наркоманов я не видел. Конфликты случаются, но нечасто. Нужно понимать, что из России в основном приезжают состоятельные люди, которые не занимаются тем, что может их скомпрометировать. Иногда даже складывается впечатление, что некоторые из них боятся сделать что-то не то, и быть депортированными на родину. Однако надо учитывать, что после заселения прошло слишком мало времени - не больше месяца. Может быть все, что угодно, но я не хочу думать о людях плохо.



- Насколько арендодатели готовы оформлять регистрацию арендатору?



- Обычно, с этим никаких проблем не возникает. Но иногда и здесь необходима помощь агента, который помог с заключением сделки. Его работа - не дать забыть арендатору и арендодателю о своевременном оформлении документа, иначе участники сделки могут быть оштрафованы.



- Вы говорили, что некоторые россияне приезжают с животными. Сложно ли найти жилье таким постояльцам?



- В Узбекистане есть поверье, что собака не может заходить в дом. Но, как мне кажется, половина арендодателей не любят животных в первую очередь потому, что они могут испортить мебель. Владелец квартиры по умолчанию исходит из того, что ему никто ничего возмещать не будет и не ждет, что арендатор предложит возмещение ущерба. На самом деле, искать такие квартиры сложновато даже риелторам. Порой приходится долго уговаривать хозяев квартир на то, чтобы он пустил арендаторов с животными. Часто срабатывает небольшое повышение арендной ставки. У меня был случай, когда квартира стоила $600 в месяц, но из-за того, что арендатор был с собачкой, арендодатель согласился лишь на $750. Но согласился. Для арендатора это было очень важно.



- Вы говорите о суммах в $600, $750 даже $2000. Есть какие-то разумные цены в Самарканде?



- Разумные цены начинаются от $300. Такие квартиры безусловно есть.



- Но бывает, что релоканты снимают квартиры и по $200, и по $150.



- Мы же говорим об адекватных квартирах. Большинству россиян нужен комфорт, а хорошие квартиры - с отоплением, кондиционером, насосом для воды, набором бытовой техники - стоят дороже.



- Кажется, есть спрос на дешевое жилье тоже.



- На мой взгляд, с сильно ограниченным бюджетом в Самарканд прибыло процентов 30 от общего числа приезжих. Эти люди готовы к определенным сложностям. Например, я сам снял один этаж на четыре квартиры. Заселил всего три человека. Остальное пространство пока пустует. Если есть желание экономить, можно к кому-нибудь подселиться. В чате релокантов бывают подобные предложения.



- Что с посуточной арендой?



- На пике спроса гостиницы были забиты россиянами. Цены выросли. Следовательно, вырос спрос и на посуточную аренду. Некоторые хозяева квартир отказываются от долгосрочной аренды, а сдают их посуточно. В среднем, стоимость квартиры на сутки - 300 тысяч сум ($27). Можно найти койко-место, что будет еще дешевле.



Да и вообще, в Самарканде иногда переночевать получится и бесплатно. У нас очень дружелюбные и гостеприимные люди.



Кроме того, некоторые релоканты помогают приезжим и тоже могут приютить человека или семью на несколько дней.



- Если будет еще одна волна релокантов, например, до конца года, рынок недвижимости Самарканда справится?



- Меня удивляет тот факт, что релоканты из России очень редко кооперируются и снимают большой дом на несколько семей. Это и комфортно, и достаточно выгодно. Таких вариантов на рынке много. Что касается наплыва менее зажиточных россиян, то доступное жилье безусловно будет. Например, комнаты в квартирах по $200. Койко-места в квартирах, наверное, можно будет найти и за $50, но такого пока не встречал. Понятно, что цены вырастут. Но оценить насколько, предсказать не берусь. Сейчас закончилась первая волна потока релокантов, к которой мы вообще не были готовы, но мы справились. Справимся и со второй волной. Самарканд строится, развивается. Кроме того, у многих самаркандцев есть жилье за городом, в кишлаках, где они живут в теплое время.



В связи с наплывом россиян некоторые горожане готовы зимовать в кишлаке, а квартиры сдавать.



- На какие сроки заключаются арендные договора?



- Нужно понимать, что большинство россиян находится в потерянном состоянии. Многие из них говорят, что приехали на месяц. И если ситуация в России успокоится, то они вернутся домой. Если ситуация не изменится - останутся здесь, в Самарканде. Некоторые уезжают в другие страны, но таких меньшинство. Тех, кто определился с тем, что будет жить в Самарканде и арендовал жилье на долгий срок, лишь процентов 10. Уже сейчас риелторы задумываются о том, что будет с рынком, когда россияне, которые его всполошили, разъедутся.



- Повлиял ли наплыв россиян на рост цен на покупку недвижимости?



- Цены выросли процентов на 5-10. Все самаркандцы, у которых был запас денег, вкладываются в недвижимость, чтобы сдавать россиянам. Слышал историю о том, что недавно в Самарканд приехал россиянин, который купил сразу четыре квартиры. Но это, полагаю, исключение. Чтобы покупкой недвижимости россияне заинтересовались массово, надо дать им время обжиться, чтобы им было здесь тепло и уютно.



- Сейчас иностранцы могут купить в Самарканде и Ташкенте недвижимость стоимостью свыше $150 тысяч, в регионах - от $70 тысяч. Как вы считаете, если дополнительно снизить требования, вырастет ли спрос на недвижимость в республике?



- Уже сейчас есть люди, которые хотят остаться в Самарканде. Обустроиться, создать бизнес. Полагаю, их число будет расти, если порог стоимости недвижимости снизится. Стоимость подавляющего большинства домов и квартир в городе не превышают суммы в $70 тысяч. Возможно, снижение порога, действительно, привело бы к увеличению количества качественного жилья и придало бы дополнительный импульс строительному бизнесу. Да и купившие недвижимость иностранцы, наверняка, будут рассматривать Узбекистан как полноценный второй дом.



Александр Троицкий Источник - fergana.plus

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