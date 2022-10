Как Америка мечтает Россию поделить, - Майк Уитни

16:27 31.10.2022 Как Америка мечтает Россию поделить

План Вашингтона по расчленению РФ



Майк Уитни



"Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей" - сказал президент России Владимир Путин.



Враждебность Вашингтона по отношению к России имеет долгую историю, восходящую к 1918 году, когда Вудро Вильсон направил более 7000 военнослужащих в Сибирь в рамках усилий союзников по свержению завоеваний большевистской революции.



Деятельность Американского экспедиционного корпуса, который находился в стране в течение 18 месяцев, давно исчезла из учебников истории в США, но русские по-прежнему указывают на этот инцидент как на еще один пример безжалостного вмешательства Америки в дела своих соседей.



Дело в том, что вашингтонские элиты всегда вмешивались в российские дела, несмотря на решительные возражения Москвы. На самом деле, многие западные элиты не только считают, что Россия должна быть разделена на более мелкие географические единицы, но и что русский народ должен приветствовать такой исход.



Западные лидеры в англосфере настолько поглощены высокомерием и зашоренным чувством собственного достоинства, что искренне верят, что простые россияне хотели бы видеть свою страну расколотой на небольшие государства, которые остаются открытыми для ненасытной эксплуатации западными нефтяными гигантами, горнодобывающими корпорациями и, конечно же, Пентагоном. Вот как подытожил это геополитический вдохновитель Вашингтона Збигнев Бжезинский в статье в журнале Foreign Affairs:



"Учитывая размеры и разнообразие (России), децентрализованная политическая система и экономика свободного рынка, скорее всего, позволят раскрыть творческий потенциал российского народа и огромные природные ресурсы России. Слабо конфедерированной России, состоящей из Европейской России, Сибирской республики и Дальневосточной республики, также было бы легче развивать более тесные экономические отношения со своими соседями.



Каждое из входящих в конфедерацию государств сможет задействовать свой местный творческий потенциал, веками сдерживаемый тяжелой бюрократической рукой Москвы. В свою очередь, децентрализованная Россия была бы менее восприимчива к имперской мобилизации". (Збигнев Бжезинский, "Геостратегия для Евразии", Foreign Affairs, 1997).



"Слабо конфедерированная Россия", которую представляет себе Бжезинский, была бы беззубой, зависимой страной, которая не смогла бы защитить свои собственные границы или суверенитет. Она не смогла бы помешать более могущественным странам вторгаться, оккупировать и создавать военные базы на ее территории. Она также не смогла бы объединить свой разрозненный народ под единым знаменем или преследовать позитивное "единое" видение будущего страны.



Конфедеративная Россия, раздробленная на множество более мелких частей, позволила бы США сохранить свою доминирующую роль в регионе без угрозы вызова или вмешательства. И это, по-видимому, и есть настоящая цель Бжезинского, как он указал в этом отрывке в своем труде "Великая шахматная доска" (The Grand Chessboard). Вот что он сказал:



"Для Америки главным геополитическим призом является Евразия… и глобальное превосходство Америки напрямую зависит от того, как долго и насколько эффективно будет поддерживаться ее превосходство на Евразийском континенте".



Бжезинский кратко резюмирует имперские амбиции США. Вашингтон планирует установить свое первенство в самом процветающем и густонаселенном регионе мира - Евразии. И чтобы сделать это - Россия должна быть уничтожена и разделена, ее лидеры должны быть свергнуты и заменены, а ее огромные ресурсы должны быть переданы в железную хватку глобальных транснациональных корпораций, которые будут использовать их для увековечения потока богатства с востока на запад. Другими словами, Москва должна смириться со своей скромной ролью в новом порядке в качестве фактической газовой и горнодобывающей компании Америки.



Вашингтон на самом деле никогда не отклонялся от своей цели уничтожения российского государства. Фактически, недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности (СНБ) вместе с докладом Конгрессу, подготовленным Исследовательской службой конгресса под названием "Возобновившееся соперничество великих держав: последствия для обороны - вопросы для Конгресса" ("Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress") подтверждают многое из того, что мы здесь сказали о планах США по сокрушению любого возникающего противодействия экспансии США в Центральную Азию с целью стать доминирующим игроком в этом регионе. Вот выдержка из доклада:



Цель США по предотвращению появления региональных гегемонов в Евразии, хотя и давняя, не высечена на камне - это политический выбор, отражающий два суждения: (1) учитывая количество людей, ресурсов и экономической активности в Евразии, региональный гегемон в Евразии будет представлять собой концентрацию достаточно большой силы, чтобы угрожать жизненно важным интересам США; и (2) что Евразия не является надежно саморегулирующейся с точки зрения предотвращения появления региональных гегемонов, а это означает, что нельзя рассчитывать на то, что страны Евразии смогут предотвратить, своими собственными действиями, появления региональных гегемонов, и им может понадобиться помощь от одной или нескольких стран за пределами Евразии, чтобы иметь возможность делать это надежно".



Насколько эта новая итерация официальной внешней политики США отличается от так называемой доктрины Вулфовица, которая была представлена до войны в Ираке? Вот она:



"Наша первая цель состоит в том, чтобы предотвратить повторное появление нового соперника, будь то на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который представляет угрозу такого же порядка, какую ранее представлял Советский Союз.



Это доминирующее соображение, лежащее в основе новой стратегии региональной обороны, и требует, чтобы мы стремились не допустить доминирования какой-либо враждебной державы в регионе, ресурсов которой под консолидированным контролем было бы достаточно для создания глобальной державы".



Как видите с тех пор, как Вулфовиц сформулировал свою доктрину почти два десятилетия назад, никаких существенных изменений в политике не произошло. Внешнеполитический истеблишмент США по-прежнему решительно отстаивает право Вашингтона доминировать в Центральной Азии и рассматривать любого конкурента в регионе как угрозу национальной безопасности.



Это еще больше подчеркивается тем фактом, что и Россия, и Китай были определены в последней Стратегии национальной безопасности как "стратегические конкуренты", что является эвфемизмом, используемым глубинным государством, для обозначения смертельных врагов. Ознакомьтесь с этим отрывком из статьи под названием "Раздел России после Третьей мировой войны?" ("Partitioning Russia After World War III?"):



"Конечная цель США и НАТО состоит в том, чтобы разделить и умиротворить крупнейшую страну мира, Российскую Федерацию, и даже уложить "одеяло вечного беспорядка" (сомализации) на ее огромной территории или, как минимум, на части России и постсоветского пространства…



Конечная цель США состоит в том, чтобы не допустить появления в Европе и Евразии каких-либо альтернатив евроатлантической интеграции. Вот почему уничтожение России является одной из стратегических целей США…



С разделом Российской Федерации (утверждается в статье), любое биполярное соперничество между Москвой и Вашингтоном закончится после Третьей мировой войны".



Отношения Вашингтона с Россией всегда были полны противоречий, но это больше связано с геостратегическими амбициями Вашингтона, чем с каким-либо деструкцивным поведением со стороны Москвы. Единственное "преступление" России заключается в том, что она занимает недвижимость в той части мира, которую США хотят контролировать любыми необходимыми средствами. Когда Хиллари Клинтон впервые объявила о планах США "развернуться к Азии", большинство людей подумали, что это звучит как разумная схема перемещения ресурсов с Ближнего Востока в Азию, чтобы увеличить участие США на самом быстрорастущем рынке в мире.



В то время они не понимали, что политики намеревались втянуть Россию в кровавую наземную войну на Украине с целью ослабить Россию, чтобы Вашингтон мог беспрепятственно разместить свои военные базы по всей евразийской территории. Никто также не предвидел, на что пойдет Вашингтон, чтобы спровоцировать, изолировать и демонизировать Россию с явной целью удаления ее политических лидеров и раскола страны на множество мелких государств. Вот что Хиллари приводила в качестве доводов еще в 2011 году:



"Обуздание роста и динамизма Азии занимает центральное место в американских экономических и стратегических интересах"… ("Тихоокеанский век Америки", журнал Foreign Policy, 2011)



Внимательное прочтение речи Клинтон вместе с обзором Доктрины Вулфовица поможет даже самому тупому читателю сделать некоторые очевидные выводы о текущем конфликте на Украине, который не имеет почти ничего общего с так называемой "российской агрессией", но целиком и полностью связан с планом Вашингтона проецировать силу на всю Азию, контролировать огромные запасы нефти и газа в России, окружить Китай военными базами и установить американское господство в эпицентре самого процветающего рынка этого столетия. А вот опять Путин:



"Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой - война все спишет".



Американские эксперты по внешней политике бесстыдно продвигают теории, которые угрожают спровоцировать прямую военную конфронтацию с Россией, которая может привести к обмену ядерными ударами. На "вебинаре для конгрессменов и женщин, проведенном 23 июня под названием „Деколонизация России" присутствовали оперативники ЦРУ и правые националисты с Украины и Кавказа. В ходе вебинара, фактически, доказывалось, что Россия - это колониальная империя, которую необходимо разрушить при поддержке Вашингтона". (Всемирный социалистический сайт World Socialist Web Site WSWS).



Автор исследует причины, по которым некоторые эксперты хотят заклеймить Россию как "империалистическую".



Статья в WSWS объясняет, почему:



"…Утверждение о том, что Россия является "империалистической", выполняет жизненно важную политическую функцию: оно обеспечивает политическое прикрытие империалистической агрессии против России и военных целей империалистических держав… Разжигание националистической, региональной и этнической напряженности было ключевым компонентом империалистической военной политики на протяжении десятилетий…



Благодаря сочетанию расширения НАТО, государственных переворотов на ее границах и военных интервенций в странах, союзных России и Китаю, империалистические державы систематически и безжалостно окружали Россию…



В самом деле, если обратиться к истории войн, которые вел американский империализм за последние тридцать лет, разворачивающаяся война за раздел России и Китая представляется жестокой неизбежностью. Несмотря на их реинтеграцию в мировую капиталистическую систему, правящие олигархические режимы запретили империалистическим державам напрямую грабить огромные ресурсы этих стран. Соперничая между собой за эти ресурсы и движимые неразрешимыми внутренними кризисами, они теперь полны решимости изменить это.



… Основные цели войны США против России описываются следующим образом: "устранение нынешнего режима в России, его замена марионеткой, контролируемой Америкой, и распад самой России - в том, что называется „деколонизацией России" - на дюжину или более бессильных государств, ценные ресурсы которых будут принадлежать и эксплуатироваться американским и европейским финансовым капиталом".



Этот отрывок является центральным для понимания как разворачивающегося конфликта, так и политики псевдолевых, выступающих за НАТО, и их настойчивости в том, что Россия является "империалистической страной". (Clara Weiss, World Socialist Web Site - "Исторические и политические принципы социалистической оппозиции империалистической войне и режиму Путина", Клара Вайс)



Как вы можете видеть, элитные представители внешнеполитического истеблишмента упорно ищут новые и более убедительные оправдания конфронтации с Россией, конечной целью которой является раскол страны, прокладывающий путь для стратегической перебалансировки Вашингтона или "поворота". 20 лет назад, во времена администрации Буша, политики не были столь осторожны в своих взглядах на Россию.



Бывший вице-президент Дик Чейни, например, не пытался скрыть своего крайнего презрения к России и был на удивление откровенен в отношении политики, которую он поддерживал. Ознакомьтесь с этим отрывком из статьи Бена Нортона:



Бывший вице-президент США Дик Чейни, главный архитектор войны в Ираке, не только хотел развалить Советский Союз; он также хотел развалить саму Россию, чтобы помешать ей снова подняться в качестве значительной политической силы…



Бывший министр обороны США Роберт Гейтс писал, что "когда Советский Союз разваливался в конце 1991 года, Дик хотел увидеть распад не только Советского Союза и Российской империи, но и самой России, чтобы она никогда больше не могла представлять угрозы".



Тот факт, что лицо, стоящее у руля правительства США, не так уж тайно стремилось к постоянному развалу России, как страны и прямо сообщило об этом коллегам - таким, как Роберт Гейтс, частично объясняет агрессивную позицию Вашингтона по отношению к Российской Федерации после низвержения СССР.



Реальность такова, что империя США просто никогда не позволит России бросить вызов ее одностороннему господству в Евразии несмотря на то, что правительство в Москве восстановило капитализм.



Вот почему неудивительно, что Вашингтон полностью проигнорировал опасения России в области безопасности, нарушив свое обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" после воссоединения Германии, окружив Москву милитаризованными противниками, одержимыми дестабилизировать ее.



Внешняя политика США сейчас находится исключительно в руках небольшой группы экстремистов-неоконсерваторов, которые открыто отвергают дипломатию и искренне верят, что стратегические интересы Америки могут быть достигнуты только путем военного конфликта с Россией. Тем не менее, мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что все станет намного хуже, прежде чем станет лучше.



Автор: Майк Уитни - Mike Whitney - американский политолог и журналист, проживающий в штате Вашингтон.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя



