 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта
16:30 31.10.2022

Аида ДЖУМАШОВА

ГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта

Госкомитет национальной безопасности заблокировал банковские счета "Азаттык Медиа". Об этом сообщает радио.

Уточняется, что СМИ узнало о блокировке счетов сегодня. Ни одно ведомство их не уведомило и не поставило в известность. Сотрудник банка по телефону сообщил, что ГКНБ прислал уведомление об этом.

"Банк нам не присылал официального уведомления. В пресс-центре ГКНБ сообщили, что уточнят информацию, и попросили направить официальный запрос", - передает радио "Азаттык".

Кроме того, по данным "Азаттык Медиа", Минкультуры подозревает, что СМИ открыло новый зеркальный сайт. Такое письмо пришло в их редакцию за подписью заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыза Эсенгул уулу.

"Издание не открывало новый сайт и не может препятствовать гражданам и организациям делиться информацией, опубликованной на сайте. Таким образом, "Азаттык Медиа" считает претензии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики безосновательными", - указывается в информации издания.

В письме, адресованном "Азаттыку", указывается, что, несмотря на решение о приостановлении работы сайта на два месяца, издание продолжает функционировать через иные IP-адреса и доменное имя.

"В соответствии со статьей 3 Закона "О защите от недостоверной (ложной) информации" владелец сайта или страницы не вправе создавать новый сайт или страницу в сети интернет в период его приостановления. Вместе с тем министерство информирует, что в соответствии с Кодексом о правонарушениях за невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения уполномоченного органа учреждение "Азаттык Медиа" может быть привлечено к административной ответственности. В целях принятия мер по дальнейшему недопущению нарушения норм закона министерство оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы", - говорится там.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио "Азаттык". В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") опубликовал видеоматериал под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана", в котором "применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".

Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай сделал заявление, в котором отметил, что "вещательная компания изучила содержание данного материала и не обнаружила никаких нарушений стандартов".

"Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана", - говорится в заявлении.

Источник - 24.kg
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