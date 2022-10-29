 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Самаркандской области торжественно открыли IT-деревню
16:52 31.10.2022

В Самаркандской области 27 октября торжественно открыли учебный комплекс IT Village. Об этом сообщает пресс-служба Мининфокома Узбекистана.



"IT Village создан специально для молодежи. Мы стараемся приложить все усилия, чтобы молодые юноши и девушки не испытывали трудностей к получению IT-образования", - сказал на церемонии открытия министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.

Комплекс открыт в махалле (общине) Аксай Нурабадского района.

"IТ-деревня, расположенная на склонах гор с красивыми пейзажами и чистым воздухом, позволяет организовать IТ-инфраструктуру в отдаленных районах Узбекистана, заинтересовать и обучить детей близлежащих районов передовым IТ-технологиям", - отметили в Мининфокоме. Также в комплексе есть возможность проводить международные и локальные IT-форумы, хакатоны для разработчиков и другие IT–мероприятия.

Проект IT Village разработан при участии интегратора Uzinfocom и технической поддержке IT Park, который обеспечил комплекс необходимым оборудованием.

Территория комплекса включает в себя основной блок площадью 300 кв. м и технический блок - 60 кв. м. В основном блоке расположены три учебных класса на 60 рабочих мест, жилой блок, конференц-зал на 15 мест, медпункт, технические помещения, коммуникационный узел, эко-кинотеатр и другое.

Церемония открытия комплекса прошла в последний день недели ICTWeek 2022. В ходе нее стало, в частности, известно, что с 2023 года один миллион узбекистанцев получит возможность пройти бесплатные IT-курсы на платформе Coursera, а компания "Яндекс" планирует открыть в Узбекистане свои школы программирования.

Источник - fergana.plus
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