Сторонский ушел на сторону. Юный олигаршонок (сын топ-менеджера Газпрома) сменил подданство

17:05 31.10.2022

Миллиардер Сторонский отказался от гражданства России



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Гендиректор британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, занимающий 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров, отказался от российского гражданства "некоторое время назад". Об этом сообщил представитель Revolt The Telegraph.



В октябре Украина ввела санкции против отца Николая Сторонского, который занимает пост гендиректора АО "Газпром промгаз". Однако, по данным Forbes, господин Сторонский отказался от российского гражданства до установления Киевом санкций против его отца.



Господин Сторонский в 2015 году совместно с украинцем Владом Яценко основал компанию Revolut. Николай Сторонский выступает против специальной военной операции на Украине.



Господин Сторонский - четвертый бизнесмен из топа Forbes российских миллиардеров, который отказался от гражданства России после начала спецоперации. Ранее в октябре от российского паспорта отказался IT-инвестор Юрий Мильнер.



Подробнее об отказах от гражданства читайте в материале "Ъ FM" "Бизнесмены перестраивают связи".



Полина Собакина