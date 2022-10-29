КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном

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20:48 31.10.2022
Комитет ЖК одобрил проект Соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о совместном управлении водой в Кемпир-Абадском водохранилище. Фамилии
Комитет Жогорку Кенеша по международным делам 31 октября рассмотрел проект Соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном по совместному управлению водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища за закрытыми дверями.
Как сообщил АКИpress депутат Ырысбек Атаджанов (Кадамжайский округ), в управлении от Кыргызстана будет представлено 12 человек, от Узбекистана - такое же количество.
7 членов Комитета ЖК проголосовали за проект Соглашения:
Улан Примов ("Ата-Журт Кыргызстан"),
Чолпон Султанбекова ("Ишеним"),
Лейла Лурова ("Ынтымак"),
Миргуль Темирбаева ("Ишеним"),
Ырысбек Атаджанов (Кадамжайский округ),
Улан Бакасов (Нарынский округ),
Жылдыз Таалайбек кызы ("Ишеним").
В составе Комитета ЖК по международным делам также состоят:
- Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан")
- Чингиз Айдарбеков ("Альянс")
- Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру")
- Эрулан Кокулов ("Ынтымак")
- Айбек Османов (Ошский округ")
- Нилуфар Алимжанова ("Альянс")
- Шайлообек Атазов (Свердловский округ).
В голосовании последние 7 членов Комитета не приняли участие. Первые 4 члена Комитета в начале рассмотрения вопроса были в зале заседания.