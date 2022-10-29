КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном

20:48 31.10.2022

Комитет ЖК одобрил проект Соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о совместном управлении водой в Кемпир-Абадском водохранилище. Фамилии



Комитет Жогорку Кенеша по международным делам 31 октября рассмотрел проект Соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном по совместному управлению водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища за закрытыми дверями.



Как сообщил АКИpress депутат Ырысбек Атаджанов (Кадамжайский округ), в управлении от Кыргызстана будет представлено 12 человек, от Узбекистана - такое же количество.



7 членов Комитета ЖК проголосовали за проект Соглашения:



Улан Примов ("Ата-Журт Кыргызстан"),

Чолпон Султанбекова ("Ишеним"),

Лейла Лурова ("Ынтымак"),

Миргуль Темирбаева ("Ишеним"),

Ырысбек Атаджанов (Кадамжайский округ),

Улан Бакасов (Нарынский округ),

Жылдыз Таалайбек кызы ("Ишеним").

В составе Комитета ЖК по международным делам также состоят:



- Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан")



- Чингиз Айдарбеков ("Альянс")



- Нуржигит Кадырбеков ("Ыйман Нуру")



- Эрулан Кокулов ("Ынтымак")



- Айбек Османов (Ошский округ")



- Нилуфар Алимжанова ("Альянс")



- Шайлообек Атазов (Свердловский округ).



В голосовании последние 7 членов Комитета не приняли участие. Первые 4 члена Комитета в начале рассмотрения вопроса были в зале заседания.