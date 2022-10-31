Казахстан меняет сырье на европейские технологии, - Виктория Панфилова

21:17 31.10.2022

31.10.2022



Германия переносит свои предприятия в Центральную Азию

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила 31 октября Астану, где провела переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди и премьер-министром Алиханом Смаиловым, после чего отправилась в Ташкент. В ходе переговоров – обсуждение расширения экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности. Евросоюз рассматривает Казахстан и Узбекистан как потенциальные площадки для переноса своего производства, в том числе товаров народного потребления. Бербок повторила маршрут главы Евросовета Шарля Мишеля, который побывал в регионе в конце минувшей недели.

Визит в регион главы МИД Германии Анналены Бербок раскрывает карты Евросоюза в отношении стран Центральной Азии и прежде всего Казахстана и Узбекистана. Не случайно накануне вылета в Астану она заявила: "Государства Центральной Азии всегда надеялись стать мостом между Россией, Китаем и Европой. Теперь они опасаются, что станут для этих стран разменной монетой". И чтобы этого не случилось, ЕС предлагает Центральной Азии свою "руку дружбы".



За короткое время состоялось несколько региональных мероприятий: в Вашингтоне встреча на уровне министров иностранных дел "С5+1" (Центральная Азия – США), в Астане – саммит Центральная Азия – Россия, в Сеуле – Центральная Азия – Южная Корея и, наконец, саммит Центральная Азия – Евросоюз и визит в регион Шарля Мишеля (см. "НГ" от 26.10.22). Как сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, "визит Мишеля в регион выполнял чисто информационные задачи – показать, что в регионе, кроме России и США, Южной Кореи и Японии, присутствует еще и Евросоюз".



Визит Анналены Бербок, напротив, наполнен реальной политической и экономической повесткой. Она обратила внимание на четкую позицию Казахстана в сегодняшнем сложном географическом положении – и это, по ее словам, заслуживает большого уважения. Бербок также отметила проводимые в стране реформы, особенно референдум, по итогам которого была отменена смертная казнь. Глава МИД Германии пообещала поддержку на "этом долгом и сложном пути", а также "новые проекты качественной, устойчивой инфраструктуры в сфере цифровизации, энергетики и транспорта". Она особо отметила, что сотрудничество двух стран должно строиться на партнерских отношениях.



"ЕС рассматривает Центральную Азию как ближайшего будущего партнера в плане переноса своих индустриальных предприятий и логистики. Происходит перекройка логистических цепочек из-за блокады, санкций, изменений мировых трендов на перенос экономики в Азию. Основное внимание приковано не только к китайской программе "Один пояс – один путь", но и к программе "Север–Юг" – транскаспийские маршруты. Это один из маршрутов будущего, на который обращает внимание Евросоюз", – сказал "НГ" политолог, директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.



Эксперт обратил внимание, что Анналена Бербок приехала не одна, а с большой делегацией бизнесменов и специалистов в сфере энергетики и инфраструктуры. Взаимодействие с Казахстаном будет проходить по схеме "сырье в обмен на технологии".



"Первоочередной темой переговоров в Астане были вопросы поставок редкоземельных металлов, крайне необходимых для новой технологической экономики Германии и ЕС в целом. Сейчас основной поставщик – это Китай. Зависимость от Китая стала критически опасной для Евросоюза. Альтернативой станет Казахстан. Но для разработки казахстанских недр нужна высокотехнологичная структура и технологии. Предоставить все необходимое готова Германия", – отметил Солозобов.



По мнению политолога, Евросоюз рассматривает и Казахстан, и Узбекистан, который 1 ноября посетит Бербок как потенциальные площадки для своего производства, в том числе товаров народного потребления. "Роман с Россией прекращен и в течение нескольких ближайших лет он вряд ли возобновится, поэтому немецкие инвестиции в РФ списаны. Сегодня идет процесс релокации европейских производственных предприятий, прежде всего немецких, на территорию Казахстана и Узбекистана. Готовятся к переносу более 300 предприятий. Как на днях сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 50 из них уже получили новую прописку. Для переноса бизнеса также будут рассматриваться площадки и в Узбекистане", – считает Солозобов.



Плюсы, по его словам, прежде всего в дешевой рабочей силе, наличии местного сырья, включая нефтегазохимию, удобрения, металлы. И наконец, в близости потребительских рынков. "Есть соглашения о свободной торговле в рамках Евразийского экономического союза, а также в рамках зоны свободной торговли СНГ. Казахстан и Узбекистан смогут поставлять продукцию параллельного импорта, непосредственно произведенного на своих территориях. И поставлять ее не только на российский рынок, но и на растущие рынки Центральной Азии и соседних стран – Ирана, Ирака, Афганистана и других. 350–400 млн человек – это существенный рынок для будущей экспансии Евросоюза", – подчеркнул Юрий Солозобов.



Он также рассказал, что еще несколько лет назад совместно с казахстанским аналитиком Маратом Шибутовым провел исследование по вопросам демографии и экономики среди стран СНГ. При этом было обращено внимание на то, что на постсоветском пространстве только две страны являются критически важными и значимыми – это Азербайджан и Узбекистан. У них растущая демография, растущая экономика, есть программы будущей индустриализации. Эти страны перспективны как для переноса туда предприятий экономического развития, так и в качестве рынка потенциальной рабочей силы. Не случайно Германия собирается заключить соглашение в сфере рынка труда с Узбекистаном. Гражданам этой страны не придется ездить на заработки в Россию, они смогут трудоустроиться на родине. "Это повод для России, чтобы начинать более эффективно работать на центральноазиатском направлении", – заключил политолог. Это же касается и инфраструктурных проектов. Германские компании готовы предоставить свои технологические и менеджерские команды для управления казахскими и узбекскими предприятиями. Процесс уже идет.



На итоговой пресс-конференции в Астане германский дипломат сообщила, что принято совместное решение об открытии в казахстанской столице офиса "водородной дипломатии". "С помощью "зеленого" водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах", – сказала Анналена Бербок журналистам.