Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России

21:26 31.10.2022

Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства

Основатель и бывший владелец Тинькофф Банка решил отказаться от российского гражданства в знак протеста против военных действий на Украине



Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что отказывается от российского паспорта. Документ на английском языке, в котором говорится о выходе Тинькова из российского гражданства, Тиньков опубликовал в "Инстаграме" (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).



Документ датирован 26 октября.



Фото: olegtinkov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Свой поступок он объяснил антивоенными соображениями. "Мне стыдно иметь этот паспорт", - написал он.



По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру с целью "ослабить путинский режим и его экономику". При этом бизнесмен подчеркнул, что, хотя он и выступает против Путина, он выражает любовь ко всем россиянам, выступающим против военных действий на Украине.



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Тиньков неоднократно выступал против конфликта на Украине. 28 февраля, спустя четыре дня после начала боевых действий, Тиньков написал в соцсетях: "Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну".



19 апреля Тиньков вновь выступил против военного конфликта на Украине, после чего стало известно о его намерении продать долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк. Сделка состоялась 28 апреля: "Интеррос" Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова.



В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его "личное мнение". Одновременно банк заявил, что откажется от прежнего названия, поскольку "уже давно перерос изначальный смысл именного бренда".