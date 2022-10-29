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Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России
21:26 31.10.2022

Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства
Основатель и бывший владелец Тинькофф Банка решил отказаться от российского гражданства в знак протеста против военных действий на Украине

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях сообщил, что отказывается от российского паспорта. Документ на английском языке, в котором говорится о выходе Тинькова из российского гражданства, Тиньков опубликовал в "Инстаграме" (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Документ датирован 26 октября.

Фото: olegtinkov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Свой поступок он объяснил антивоенными соображениями. "Мне стыдно иметь этот паспорт", - написал он.

По его словам, он не хочет больше ассоциироваться с Россией. Тиньков призвал других бизнесменов последовать его примеру с целью "ослабить путинский режим и его экономику". При этом бизнесмен подчеркнул, что, хотя он и выступает против Путина, он выражает любовь ко всем россиянам, выступающим против военных действий на Украине.

Тиньков заявил, что его заставили продать банк
Бизнес

Тиньков неоднократно выступал против конфликта на Украине. 28 февраля, спустя четыре дня после начала боевых действий, Тиньков написал в соцсетях: "Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну".

19 апреля Тиньков вновь выступил против военного конфликта на Украине, после чего стало известно о его намерении продать долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк. Сделка состоялась 28 апреля: "Интеррос" Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова.

В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его "личное мнение". Одновременно банк заявил, что откажется от прежнего названия, поскольку "уже давно перерос изначальный смысл именного бренда".

Источник - rbc.ru
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