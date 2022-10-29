Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей

00:09 01.11.2022 Турция переживает за всех



После решения приостановить участие в "зерновой сделке" Россия продолжает контакты с Турцией и ООН по этому вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что без РФ договоренности, достигнутые 22 июля в Стамбуле, вряд ли реализуемы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя был более радикален: он заявил, что субботняя атака на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей, а Россия примет свои меры для досмотра судов, идущих по гуманитарному коридору без ее разрешения. Тем временем делегации Турции, ООН и Украины все равно возобновили инспекции в рамках черноморской инициативы и согласовали график движения 16 судов. 12 из них к вечеру прошли в сторону Стамбула. Как заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не прекратит "усилий для службы человечеству".



Россия приостановила участие в "зерновой сделке", благодаря которой суда с украинской сельхозпродукцией проходили через специальные коридоры в Черном море, 29 октября, после атаки беспилотников на корабли и инфраструктуру Черноморского флота. После этого западные страны и международные организации стали призывать Москву вернуться к исполнению обязательств в рамках соглашений, заключенных Россией, Турцией, ООН и Украиной 22 июля 2022 года в Стамбуле. Запад настаивает, что блокировка торговых судов в украинских портах грозит миру продовольственным кризисом, а заявления Москвы о том, что маршруты безопасного прохода судов в рамках "зерновой сделки" использовались Киевом для атак на российские объекты, не были восприняты всерьез.



Несмотря на волну взаимных обвинений - со стороны России, Украины и ее союзников,- молчание долгое время сохраняла Турция. Хотя, пожалуй, ее голос в этом вопросе был одним из ключевых - как-никак именно Анкара стала главным архитектором стамбульских соглашений, о чем то и дело не забывал напоминать Реджеп Тайип Эрдоган. Он прокомментировал решение РФ лишь утром в понедельник. Выступая на 8-м Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле, господин Эрдоган заверил, что Анкара намерена и дальше способствовать реализации черноморской инициативы.



"Как вы знаете, Россия и Украина производят около трети зерна в мире. Вы все свидетели наших усилий по доставке зерна в страны, которым угрожает голод. Мы смогли внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, обеспечив миру 9,3 млн тонн украинского зерна",- заявил президент Турции. По его мнению, отгрузка агропродукции из портов Украины была важным шагом на пути к урегулированию мирового продовольственного кризиса.



"Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрены аналогичные условия, мы будем решительно прилагать усилия для службы человечеству",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Прокомментировал ситуацию и министр обороны Турции Хулуси Акар. Он, как и турецкий президент, оказался весьма аккуратен в выражениях, хотя и более конкретен. "Ее (сделку.- "Ъ") необходимо продлить. Приостановка реализации "зерновой сделки" не пойдет никому на пользу - ни России, ни Украине. Это негативно отразится на всем человечестве. Мы проводим переговоры со сторонами, напоминаем им о необходимости пересмотреть свою позицию",- заявил глава военного ведомства. Он также добавил, что Анкара прилагает усилия и для скорейшего прекращения конфликта на Украине.



В телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу господин Акар призвал Москву "пересмотреть принятое решение", сообщило Минобороны Турции.



Он также подчеркнул "исключительно гуманитарную направленность" стамбульских договоренностей.



Между тем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ООН, представители Турции и всемирной организации возобновили инспекции судов в рамках "зерновой сделки". 30 октября, уже после решения Москвы, делегации ООН, Турции и Украины в Совместном координационном центре в Стамбуле согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Агентство отметило: проход судов в понедельник говорит о том, что "Москва воздержалась от повторного введения блокады, которая могла бы вызвать голод во всем мире". По мнению Reuters, возобновление экспорта продовольствия из украинских портов означает, что "по крайней мере один ужасный сценарий на данный момент предотвращен".



Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 октября отметил, что "зерновая сделка" в прежнем виде вряд ли реализуема, хотя Москва и продолжает контакты по дипломатическим каналам с ООН и Анкарой. "Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный",- отметил господин Песков. По его мнению, шаги Киева подорвали "атмосферу доверия и гарантированной безопасности", а поэтому "надо исходить, что эти действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой". Он напомнил, что Россия готова компенсировать беднейшим странам мира выпадающие объемы зерна из-за приостановки Москвой участия в черноморской инициативе.



Запад призывает Россию вернуться к продовольственной сделке, Россия - обратить внимание на ее сельхозпродукцию



На заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя предупредил, что Россия будет вынуждена принять собственные меры по контролю пропущенных без согласования с ней судов. "Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра",- заявил дипломат. Он отметил, что принятые без участия РФ решения в рамках черноморской инициативы ни к чему ее не обязывают, а атаки на Черноморский флот ставят крест на гуманитарном измерении "зерновой сделки". Он добавил, что в ближайшее время Россия детализирует свои выводы и подходы к реализации стамбульских договоренностей.



В понедельник вечером Минобороны РФ выпустило заявление, в котором уточнило, что Россия, будучи основным участником стамбульских соглашений, не выходит из них, а приостанавливает их действие. "В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации",- заверили в ведомстве и потребовали от Киева принять дополнительные обязательства "не использовать данный маршрут в военных целях". Там также отметили, что рассчитывают на содействие ООН в получении таких гарантий со стороны Украины.



Ранее президент России Владимир Путин критиковал реализацию стамбульских соглашений, утверждая, что большая часть судов направлялась в Евросоюз, а не в беднейшие страны мира. Таким образом, продление "зерновой сделки" - после 19 ноября - и так было под вопросом. При этом в докладе ООН от 20 октября 2022 года, посвященном реализации "зерновой сделки", говорится: из 3,3 млн тонн кукурузы только 32% было поставлено в развивающиеся страны (68% - в развитые), однако из 2,3 млн тонн пшеницы развитые государства получили 34%, наименее развитые - 19% и еще 47% было отправлено в развивающиеся страны.



По мнению турецкого политолога, эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Хасана Селима Озертема, "зерновая сделка" - это "все еще не законченная история", которая может найти свое решение после нескольких раундов дипломатических усилий. "Как заявили власти Турции, благодаря этому соглашению с Украины более чем на сотне судов удалось вывезти 9,2 млн тонн зерна. То есть изначально это была вполне успешная сделка. Однако, возможно, Россия захотела подать сигнал Западу, что она больше не намерена демонстрировать жесты доброй воли и хочет чего-то взамен, особенно после атаки на Керченский мост и ударов Украины по Севастополю",- сказал "Ъ" господин Озертем.



Вечером 31 октября представитель ООН в совместном координационном центре Исмини Палла заявила, что в этот день 12 груженых судов проходили по коридору в направлении Стамбула, где они должны пройти досмотр. "Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты",- сообщила госпожа Палла "РИА Новости".



Алексей Забродин, Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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