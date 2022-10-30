Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих

08:51 01.11.2022

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В преддверии саммита G20 на Бали США и Китай пытаются возобновить диалог, находящийся в тупике. Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, который до этого переговорил с послом США в Пекине Николасом Бернсом. Несмотря на возросшую интенсивность контактов, отношения двух стран продолжают ухудшаться. Новые ограничения, которые анонсировал президент Джо Байден, призваны выдавить Китай с американского рынка микрочипов. Единственной сферой диалога становится стратегическая безопасность, в центре которой оказался Тайвань. При этом главная интрига фактически свелась к вопросу о том, смогут ли стороны избежать большой войны на Тихом океане.



"Позвони мне, позвони"

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Ван И, инициированный американской стороной, состоялся в воскресенье вечером по вашингтонскому времени, когда в Америке еще не началась рабочая неделя. В Вашингтоне испытали потребность в срочной беседе несмотря на то, что накануне глава китайской дипломатии уже обсудил двусторонние отношения с американским послом в Пекине Николасом Бернсом.



По итогам переговоров Энтони Блинкена и Ван И стороны ограничились краткими заявлениями. Они не дают оснований сделать вывод о том, что за две недели до ноябрьского саммита G20 на Бали, на котором, предположительно, могут встретиться лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин, позиции США и Китая начинают сближаться.



"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР",- говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. В свою очередь, Ван И, комментируя свой разговор с главой американской дипломатии, заявил, что "США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай", и призвал "не создавать новых препятствий для отношений двух стран".



Общаясь в конце прошлой недели с одним из самых опытных американских дипломатов, послом США в Пекине Николасом Бернсом, Ван И уже тогда сформулировал, что именно не устраивает Пекин в подходе Вашингтона к отношениям с КНР.



"США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы и постоянно думать о том, как бы подавить Китай и сдержать его развитие",- заявил китайский министр, по словам которого отношения двух стран "переживают переломный момент".



Он призвал Николаса Бернса попытаться навести мост между Пекином и Вашингтоном.



Пока одна часть членов команды Джо Байдена стучится в китайскую дверь, другая часть упирает на то, что диалог никак не складывается. Как заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, переговоры по этой проблематике происходят на разных международных площадках, однако количество контактов не переходит в новое качество взаимопонимания. "Переговоры, которые мы хотим наладить, я даже не буду произносить слова "контроль над вооружениями", просто сокращение риска, до настоящего времени не были успешными",- констатировала Бонни Дженкинс.



Тотальное соперничество

На этом фоне последние попытки форсировать подготовку к возможной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали происходят на фоне дальнейших шагов Вашингтона, сокращающих поле для диалога. Выступая в прошлый четверг в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк), Джо Байден обнародовал стратегию наращивания производства полупроводников, реализация которой должна подорвать китайские позиции на рынке США. По словам главы Белого дома, ряд американских компаний намерен вложить миллиарды долларов в производство чипов внутри страны. "Это поможет победить в конкурентной борьбе во всем мире. Я слышал от Си Цзиньпина, что он немного обеспокоен этим. Но я не шучу. Как я ему сказал, суть не в конфликтах, а в конкуренции. Мы снова в игре. Мы конкурируем по-крупному",- заявил Джо Байден, сделав акцент на том, что национальная безопасность США "зависит от доступа к самым новым компьютерным чипам в мире".



В день выступления Джо Байдена замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес сообщил, что американская сторона рассчитывает уже в ближайшее время договориться с союзниками об их присоединении к ранее введенным Вашингтоном ограничениям на экспорт в Китай современной аппаратуры для производства чипов. По словам Алана Эстевеса, последующими шагами могут стать ограничения на поставки Китаю технологий, связанных с вычислениями на квантовых компьютерах, передовой биотехникой и c программным обеспечением для систем искусственного интеллекта. Поясняя необходимость всех этих ограничительных мер, американский чиновник назвал их целью не удар по экономике Китая, а обеспечение национальной безопасности США.



В связи с этим китайские СМИ напоминают, что 7 октября Министерство торговли США запретило продажу КНР наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства.



Особо жесткому контролю подверглись технологии, связанные с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Кроме того, гражданам США запретили консультировать китайскую сторону или оказывать ей другие услуги в этой сфере.



В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что США намерены ввести против КНР санкции по модели антироссийских. Их обсуждение началось в ходе подготовки к торговому форуму высокого уровня между США и ЕС, который пройдет в начале декабря. Впрочем, по информации агентства, ряд европейских стран не спешат поддержать эту идею. Германия, например, предлагает сначала изучить, какие именно технологии Пекин сможет использовать в качестве военных.



Китай выступил против введенных США новых экспортных ограничений

"Попытки США наладить диалог с Пекином и одновременно продолжать закручивать гайки в торгово-экономических и научно-технических связях вынудили китайскую сторону сделать вывод о том, что рассчитывать на какие-то уступки и компромиссы в этой области уже не имеет смысла,- заявил "Ъ" замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.- США дают понять, что они сделают все для того, чтобы помешать Китаю в развитии передовых технологий, в ответ Китай делает ставку на импортозамещение". Таким образом, по словам эксперта, "диалог двух стран к сегодняшнему дню окончательно оглох на одно торгово-экономическое и технологическое ухо". Господин Ломанов уверен, что в этой ситуации единственной сферой возможного диалога Вашингтона и Пекина может стать стратегическая безопасность, подобно тому, как в годы холодной войны вели переговоры СССР и США. В центре этого диалога для сторон должен оказаться Тайвань.



"В китайских СМИ, блогосфере и экспертных кругах всерьез опасаются повторения украинского сценария в Индо-Тихоокеанском регионе, когда Вашингтон вначале спровоцирует Пекин на проведение своей спецоперации на острове, а потом развяжет против него опосредованную войну с участием союзников. Переговоры по Тайваню могли бы стать шансом договориться о том, чтобы эта проблема не стала спусковым крючком для большой войны на Тихом океане",- утверждает Александр Ломанов. После чего, правда, оговаривается: "Впрочем, пока (учитывая, что доверие между сторонами на нуле и второе "ухо безопасности" плохо слышит) стороны активно готовятся к сценарию силового противостояния".



"Острие копья"

Действительно, одновременно с дипломатическим и экономическим давлением на Китай США продолжают наращивать свой военный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об очередном шаге в этом направлении сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC: в ближайшие годы США разместят на территории Австралии стратегические бомбардировщики B-52, способные нести как обычное, так и ядерное оружие.



Для этого на севере Австралии непосредственно рядом с авиабазой Тиндал будет построен новый объект ("Операционный центр эскадрильи"), включающий стоянку для шести B-52, склад боеприпасов, резервуары для топлива, ангар для техобслуживания и ремонта. Работы планируется завершить к 2026 году, бюджет расширения авиабазы - $100 млн.



В Пентагоне журналистам подтвердили информацию о планах размещения в Австралии B-52, пояснив, что это "пошлет противникам сильный сигнал о способности США проецировать мощь своей ударной авиации". В австралийском Минобороны отказались комментировать ситуацию.



Опрошенные ABC американские и австралийские эксперты не сомневаются, что под противником подразумевается Китай. Расширение своего военного присутствия в регионе Соединенным Штатам нужно, по их мнению, в рамках напряженной ситуации вокруг Тайваня.



"Присутствие на севере Австралии бомбардировщиков, потенциально способных атаковать материковый Китай, покажет Пекину, что любые его действия в отношении Тайваня повлекут широкие последствия",- заявила телеканалу эксперт Центра новой американской безопасности Бекка Вассер.



Ричард Тантер из австралийского аналитического центра Nautilus Institute при этом отметил: соглашаясь на подобное сотрудничество с Вашингтоном, Австралия выражает готовность стать ключевым участником возможной войны США с Китаем. "Это сигнал для китайцев, что мы готовы быть острием копья",- сказал эксперт. И предупредил: австралийским властям надо быть готовыми, что в случае эскалации ситуации объекты на территории страны могут стать мишенями для вооруженных сил КНР.



По данным ABC, США также планируют заметно расширить свое присутствие на военной базе Пайн-Гэп, управляемой совместно американскими и австралийскими разведывательными службами. Этот шаг также направлен на сдерживание Китая или противодействие ему в случае эскалации ситуации вокруг Тайваня.



Напомним, в опубликованной на прошлой неделе "Оборонной стратегии США" Китай назван "главным стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия". К такому выводу в Пентагоне пришли, "основываясь на все более агрессивных действиях КНР по переделу Индо-Тихоокеанского региона и международной системы в соответствии со своими авторитарными устремлениями". Предотвращать угрозу от усиливающегося соперника в оборонном ведомстве США планируют через "расширяющуюся сеть союзников и партнеров" в регионе, а также посредством создания "устойчивой архитектуры безопасности". Австралия причислена к ведущим партнерам в реализации этого плана (см. материал на сайте "Ъ" от 28 октября).



В Китае на новость о расширении американского военного присутствия в Австралии отреагировали ожидаемо негативно. В МИД КНР сочли, что США мыслят "устаревшими категориями эпохи холодной войны". "Действия американской стороны обостряют региональную напряженность, серьезно подрывают региональный мир и стабильность и могут спровоцировать гонку вооружений в регионе",- заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.



Сергей Строкань, Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №203 от 01.11.2022, стр. 6