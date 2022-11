Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев

10:02 01.11.2022

Лондон скоро ждет русская ответка

Что нам делать с воюющей против нас Англией?

Игорь Моисеев



Представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве "Северных потоков". Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Британцы, по его словам, курировали и в городе Очакове Николаевской области подготовку атаки на Севастополь при помощи беспилотников, произошедшей 29 октября.



На счету враждебной страны уже множество терактов на территории РФ. И взорванный Крымский мост, и "Северные потоки", и атака на Черноморский флот - дело рук бриттов.



То есть одна из стран НАТО, ядерная держава, фактически объявила нам войну. Такой вот casus belli. Перчатка брошена. И не поднять ее нельзя.



Это было и так самоочевидно. Но теперь об этом было заявлено официально. Значит, должна последовать реакция на случившееся. Может, официальная. А может, и нет.



Чисто английское убийство. Массовое. Портрет явления.



Прежде чем перебрать варианты ответов, два слова об англосаксах. Надо просто понимать, с кем мы имеем дело. К сожалению, до последнего времени мы понимали это не до конца. Вносим ясность.



Британская империя веками строилась на костях. И на крови. Ее исторический путь усыпан трупами сотен миллионов людей. Чтобы утвердить свое господство в мире, англосаксы перебили столько народа, что по сравнению с ними фашисты кажутся недоучками.



Сначала саксы на своем же острове перебили своих конкурентов - бриттов. Бритты были истреблены полностью и перестали существовать как народ. Название народа осталось только в названии страны - Великобритания. Название есть, а народа нет.



Дальше - по нарастающей. Англосаксы убивали испанцев, французов, немцев, китайцев, индусов, афганцев, индейцев, малазийцев, русских, аборигенов Австралии… Работали креативно, с размахом.



Только в Китае во время опиумных войн они завалили страну тысячами тонн наркоты и убили десятки миллионов китайцев. Население Китая на тот момент насчитывало от силы 400 миллионов человек. Саксы убили в Китае каждого четвертого. Как немцы в свое время в Белоруссии.



Англичане относились к "мандаринам" как к тараканам. Это отношение распространялось на все народы и расы, которые встречались у них на пути. В итоге Китай больше чем на сто лет был вырублен из мировой политики. На что и был расчет.



Индию англичане начали утюжить намного раньше. И кошмарили несколько веков. Сколько десятков миллионов индусов при этом было отправлено на тот свет - англичане не считали. Да и кто будет считать убитых тобою "тараканов"? По самым скромным подсчетам, колонизаторы в пробковых шлемах уничтожили то ли тридцать, то ли сорок миллионов человек. Это население средней европейской страны.



Потом настала очередь "насекомить" индейцев Северной Америки. Те быстро поняли, что собой представляют "джентльмены с большой дороги", и оказали ожесточенное сопротивление. Война в прериях длилась несколько десятилетий. В огне этой войны сгорело от пяти до десяти миллионов коренных жителей Америки. Целые племена были стерты с лица земли. Скальп убитого индейца стоил пять долларов. В ходу у саксов-колонизаторов была поговорка: "Хороший индеец - мертвый индеец".



Для того, чтобы упростить себе задачу, саксы решили перебить всех бизонов на континенте. Бизон для индейцев был символом жизни. Он давал им все - пишу, одежду, обувь, жилье (вигвамы покрывались шкурами), лекарства…



Саксы перебили бизонов - и индейцы остались без средств к существованию. И стали вымирать.



Потом саксы рассудили, что аборигенов можно перебить без единого выстрела. Они подарили индейцам в холодную зиму одеяла, пропитанные спорами оспы. В результате доверчивые краснокожие стали вымирать целыми племенами.



Выражаясь "шершавым языком плаката", англосаксы - это "беспредельщики, у которых нет ни берегов, ни тормозов".



Вот такие "цивилизованные людоеды" взяли Украину в оперативное управление сразу после Майдана. И управляют ею до сих пор. Наивно полагать, что к украинцам и русским отношение у них будет лучше, чем к китайцам, индейцам или индусам. Как бы не наоборот. У индейцев не было атомной бомбы. А у нас есть.



Это мы считаем, что Запад готов воевать с Россией до "последнего украинца". На самом деле это война до последнего славянина. И пока славяне под присмотром саксов занимаются взаимоистреблением, те довольно потирают руки.



Принципы победы



Англичан на планете -70 миллионов. Тем не менее Британская империя в период своего максимального могущества контролировала и грабила полумиллиардное население. Каким образом? Своими силами Британия не могла покорить столько стран и народов. На помощь были призваны ключевые англосаксонские принципы. Все они по сей день успешно используются на Украине.



Принцип первый - "divide and manage" (разделяй и властвуй). В Индии саксы умудрились стравить все враждующие между собой племена. Искусственно нарезали спорные территории. Обращали индусов в мусульманство. Снабжали оружием и тех, и других - убивайте друг друга на здоровье. Делали провокации "под прикрытием". Давали убежище одним и убивали других. Все по методичке.



То же самое они делали перед Великой Отечественной войной. Гитлер хотел сначала напасть на Англию. Черчилль умудрился перенаправить его агрессию на восток, в Советскую Россию. Каким образом - ­мы уже никогда не узнаем. Архивы переговоров английского правительства с Гитлером недавно засекретили еще на сто лет. И Гитлер напал на Советский Союз. А цивилизованный людоед Черчилль довольно потирал руки: "Пусть гунны и большевики как можно больше убивают друг друга".



После распада Союза им надо было позарез разделить Украину и Россию. На это были потрачены колоссальные деньги. Все медийные площадки Украины были взяты под жесточайший контроль. Ненависть ко всему русскому фонтанировала с экранов телевизоров и компьютеров сутками напролет. Переписывалась история Украины. Переписались учебники. Население накачивалось культом убийцы Бандеры.



У самих англичан есть поговорка: "Если человеку тысячу раз сказать, что он свинья, на тысячу первый он хрюкнет". За эти годы украинцам десятки тысяч раз сказали, что во всех их бедах виноваты русские.



На научном языке это называется расчеловечивание. За последние лет на Украине англосаксы сумели расчеловечить миллионы людей. Результат этой работы мы видим ежедневно на полях сражений.



Принцип второй - "use warlike races" (используй воинственные расы - против всех остальных). В Индии англичане приближали к себе и использовали в войне против индусов воинственных сикхов и гуркхов. Задабривали и осыпали золотом вождей их племен. Разрешали гуркхам служить в английской армии и делать там карьеру.



То же самое они делали все эти годы на "незалежной". Они превратили мирных в принципе селян в "воинственную расу". Накачали их агрессией и ненавистью к России. Спонсировали футбольных фанатов и прочие националистические группировки. Оплачивали им военные лагеря. Создали и содержали нацбаты. Военную элиту страны обучили по натовским методичкам. И по сей день обучают бойцов ВСУ в английских лагерях.



И теперь используют эту новую, ими же созданную "воинственную расу" украинцев против русских.



Принцип третий. "Take a Papuan hostage" ("Возьми в заложники папуаса"). Для "приближенных" у саксов была особая привилегия - обучать их детей в престижных английских вузах. Там они пропитывались английским духом, зачастую женились на англичанках и возвращались домой уже подданными Англии. А случись на их родине какая заваруха - детей всегда можно взять в заложники. И тогда их влиятельные отцы сразу станут ручными марионетками. И будут покорно исполнять твою волю.



Многие наши олигархи и те, кто был близок к верхушке власти, в этом смысле оказались нисколько не умнее папуасов. Они покупали в Британии недвижимость. Они открывали в английских банках миллионные счета и переводили туда все свои сбережения. Тот же банкир Петр Авен перевел из России свои миллиарды. А ему их взяли и заблокировали. И только на днях разморозили их часть.



Принцип четвертый. Если у вас нет плетки, чтобы вас выпороть, мы вам ее продадим. Нам такую плетку в очередной раз "продали" в "зерновой сделке". По официальному заявлению Министерства обороны, ударившие недавно по нашему флоту беспилотники часть пути проделали по "зерновому коридору безопасности". А гражданские корабли, идущие в Одессу за зерном, тайно перевозили оружие для ВСУ. Английская иезуитская дипломатия, классика жанра.



Принцип пятый. "Not enough blood. Hit harder!" ("Крови пока еще мало, бейте сильнее!"). Красная линия отодвигается до того рубежа, до которого способен двигаться сам "подопытный". Если тот дает адекватный ответ, агрессия может затормозиться. Но только на какое-то время. Если ответа нет - агрессия будет нарастать. Если хочешь снять агрессию в принципе - удар должен быть сокрушительным.



По-другому эти отморозки не поймут.