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Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:13 01.11.2022

В Саудовской Аравии заявляют, что готовится визит в эту страну председателя КНР Си Цзиньпина
Владимир Скосырев

Главы МИД КНР и Саудовской Аравии Ван И и Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели заседание политико-дипломатической подкомиссии китайско-саудовской совместной комиссии высокого уровня в конце октября.
Cогласно заявлению главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана, председатель КНР Си Цзиньпин посетит эту страну и примет участие в саммите лидеров Ближнего Востока. Хотя Пекин пока не подтвердил этот вояж, он может оказать влияние на обстановку в регионе. Ведь поездка должна пройти на фоне разногласий Эр-Рияда с Вашингтоном по поводу решения группы OПЕК+ сократить добычу нефти. К тому же саудиты ранее считали Вашингтон своим защитником, но беспорядочный уход американцев из Афганистана поколебал эту убежденность.
Принц Фейсал сообщил о предстоящем визите Си после виртуальной встречи с Ван И, главой МИД КНР. Эта информация обнародована в тот момент, когда США крайне недовольны тем, что Эр-Рияд, давний партнер Америки в области безопасности, подтолкнул членов группы OПЕК+ к тому, чтобы они уменьшили добычу нефти на 2 млн барр. в день в связи со снижением спроса. Это может привести к повышению цен на бензин перед промежуточными выборами в США в ноябре.

По мнению многих комментаторов, которых цитирует South China Morning Post, это решение было для американцев как пощечина. Ведь напряжение между Вашингтоном и Эр-Риядом из-за таких проблем, как права человека и ядерная программа Ирана, усиливалось. С другой стороны, встречи в формате видеоконференции между главами МИДов и Министерств энергетики Китая и Саудовской Аравии за последние две недели подтвердили прочность отношений Пекина и Эр-Рияда. К тому же Китай высказался в поддержку присоединения Саудовской Аравии к группе БРИКС.

"Сумеет ли Китай расширить влияние на правительства региона за счет США. Ведь США в какой-то степени стали чуждыми ключевым игрокам на Ближнем Востоке", – отмечает Час Фриман, бывший посол США в Саудовской Аравии. Вывод американских войск из Афганистана заставил многих политиков на Ближнем Востоке усомниться в том, может ли Америка управлять многочисленными конфликтами в регионе и оставаться надежным военным партнером. Тем более что США провозгласили "поворот к Азии", то есть программу соперничества с Китаем. Это породило дискуссию на тему: не собираются ли США уйти с Ближнего Востока?

В августе "Арабский барометр" – программа, работающая в Принстонском университете (США), провела опрос в девяти арабских странах. Оказалось, что только марокканцы предпочитают США Китаю. Остальные – Ирак, Иордания, Ливия, Ливан, Мавритания, Палестина, Тунис и Судан – предпочли Китай. Такая динамика помогает Китаю увеличить присутствие в регионе. Многие считают Китай не только важным торговым партнером, но и силой, которая останется там надолго, признает Гедалия Афтерман, глава программы в Институте международной дипломатии Abba Eban в Израиле. По его словам, Китай увеличивает свою роль на всех фронтах. Причем Си Цзиньпин еще в 2016 году поставил во главу угла энергетику.

Наряду с РФ Ближний Восток остается главным поставщиком нефти в Китай. КНР – основной торговый партнер региона. Страны региона – крупные рецепиенты китайских инвестиций на основе инициативы "Пояс и путь". Причем Эр-Рияд ускорил процесс расплаты за свою нефть не в долларах, а в юанях.

В беседе с "НГ" Елена Супонина, востоковед и политолог, подчеркнула: "Саудовская Аравия планомерно увеличивает товарооборот с Китаем. За последние 30 лет он увеличился в 200 раз. Инвестиции Китая тоже растут. Сотрудничество касается не только нефтегазовой отрасли, но и атомной (что очень настораживает США), и военно-технической. По неподтвержденным официально данным, взаимодействие распространяется на производство ракет".

Что касается закупок нефти и газа Китаем за рубежом, то он их снижает, хотя не сильно, из-за замедления роста экономики. Но опасаться, что королевство может перебить экспорт в Китай нефти и газа из РФ, пока не стоит. "Отношения между Москвой и Эр-Риядом хорошие, многие вопросы решаются в рамках группы OПЕК+. Она продолжит работу как минимум до 2023 года. Сильной конкуренции со стороны Саудовской Аравии Москве ожидать не следует. Если снижение экспорта российской нефти в Китай все же произойдет, это будет результатом событий внутри России и из-за санкций", – заключила Супонина.

Источник - НГ
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