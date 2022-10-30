|13:16 Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев
12:37 Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите
12:34 Культурная депрессия и борьба с ней, - Иван Охлобыстин
12:31 В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев
11:02 Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
10:59 Узбекистан мобилизовал и отправил на границу с Киргизией силовиков в ожидании провокаций
10:56 Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ
10:13 Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:02 Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев
09:57 Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт, - "Взгляд"
09:12 Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
08:51 Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих
08:42 История с причальным концом. КТК завершает восстановление поврежденной инфраструктуры, - Къ
08:35 Вышло в свет 12-томное Собрание сочинений Юрия Полякова
00:13 Киргизия может снова изменить решение по границе, Узбекистан к этому готов
00:11 Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
00:09 Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей
00:06 Вадим Трухачев: Нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии
|21:26 Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России
21:17 Казахстан меняет сырье на европейские технологии, - Виктория Панфилова
20:48 КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном
17:11 Центральная Азия по-прежнему наша? - Андрей Полонский
17:05 Сторонский ушел на сторону. Юный олигаршонок (сын топ-менеджера Газпрома) сменил подданство
16:52 В Самаркандской области торжественно открыли IT-деревню
16:48 Выхода из "тайваньского тупика" пока не просматривается, - С.Цыплаков
16:30 КырГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта
16:27 Как Америка мечтает Россию поделить, - Майк Уитни
16:25 Как Самарканд принимает россиян-релокантов ("убегашек")
16:23 Товарищ Си получил абсолютную власть
15:40 Германия объявила Франции экономическую войну. Веселуха продолжается
15:29 Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии
15:11 Кедми: события ноября окажут огромное влияние на жизнь человечества
13:21 Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский
13:02 Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
12:43 "Иранский лев" возвращается в Закавказье: о перипетиях кавказской политики Тегерана, - Левон Сафарян
12:39 Киргизские трудовые мигранты переориентируются на арабские страны
12:29 В КазПарламент инкорпорировали историка-коммуниста Легкого
12:01 Мучительный выбор израильтян. Пятые за три с половиной года парламентские выборы
11:26 Шабаш "Аш-Шабаб". Африканские джихадисты громко напомнили о себе мегатерактом в Могадишо, - С.Строкань
10:19 Наемники на Украине создают "Тюркский легион", - МК
09:44 Граница Кыргызстана и Таджикистана может полыхнуть в любой момент, - А.Князев
08:09 У деиндустриализации в Европе далекоидущие последствия, - Сунь Яньхун
07:38 Мир на Украине невыгоден для США. Они лишатся главного, - политолог Бехештипур
07:31 Адаптация с кооперацией. Главы правительств стран СНГ продолжили имитировать бурную деятельность саммитом в Астане
07:02 Афганская экономика окончательно деградирует под талибами, - Тhe Daily Guardian
06:42 США в ожидании республиканского реванша, - Валерий Гарбузов
06:37 При обрушении пешеходного моста в Индийском Гуджарате погиб 141 человек
06:25 Неудобный для Запада Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
00:58 Страны Центральной Азии ждет колониальное будущее, - Александр Кобринский
00:56 ЧВК помогут Китаю справиться с террористами, - Владимир Скосырев
|Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ
10:56 01.11.2022
Король Марокко Мухаммед VI отказался от участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в Алжире. Об этом 1 ноября сообщает новостной портал Le360. Министр иностранных дел королевства Насер Бурита проинформировал генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абульгейта об отмене участия Короля Мухаммеда VI в саммите ЛАГ, который начнется сегодня.
Делегацию Марокко на саммите будет представлять сам министр Бурита, который находится в Алжире с 30 октября. Информация о его вылете обратно в Марокко из-за разночтений с делегациями других стран не подтвердилась.
Напомним, что Марокко и Алжир де-факто являются региональными соперниками из-за разногласий по поводу Западной Сахары. Также Алжир негативно относится к последовательному укреплению отношений между Марокко и Израилем, в том числе, в сфере обороны и безопасности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель королевства Мухаммед Бен Сальман оповестил алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна о том, что не станет принимать участия в саммите ЛАГ по причине здоровья.