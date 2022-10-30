Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ

10:56 01.11.2022

Король Марокко Мухаммед VI отказался от участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в Алжире. Об этом 1 ноября сообщает новостной портал Le360. Министр иностранных дел королевства Насер Бурита проинформировал генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абульгейта об отмене участия Короля Мухаммеда VI в саммите ЛАГ, который начнется сегодня.



Делегацию Марокко на саммите будет представлять сам министр Бурита, который находится в Алжире с 30 октября. Информация о его вылете обратно в Марокко из-за разночтений с делегациями других стран не подтвердилась.



Напомним, что Марокко и Алжир де-факто являются региональными соперниками из-за разногласий по поводу Западной Сахары. Также Алжир негативно относится к последовательному укреплению отношений между Марокко и Израилем, в том числе, в сфере обороны и безопасности.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель королевства Мухаммед Бен Сальман оповестил алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна о том, что не станет принимать участия в саммите ЛАГ по причине здоровья.