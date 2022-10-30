Узбекистан мобилизовал и отправил на границу с Киргизией силовиков в ожидании провокаций

10:59 01.11.2022

120 мобильных групп силовых структур отправлены властями Узбекистана на государственную границу для предотвращения возможных провокаций. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу Сетана республики.



Как информирует пресс-служба, мобильные группы созданы в целях предупреждения воздействия на страну напряженной социально-политической ситуации, сложившейся в соседних государствах. Они состоят из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана.



Задача групп - поддержание стабильности оперативно-криминогенной и социально-политической обстановки, обеспечение мира и спокойствия населения, предупреждение преступлений и правонарушений различного характера.



Сообщается, что приграничных районах республики живут около 1,6 млн человек. Из них более пяти тысяч состоят на профилактическом учете в ОВД, включая ранее осужденных (902 человека), членов религиозных экстремистских течений (330), несовершеннолетних правонарушителей (94).



С жителями приграничья с начала года проведено более тысячи профилактических встреч, на которых говорилось о важности соблюдения пограничных правил и оповещения правоохранительных органов на местах о подозрительных лицах и случаях на этих территориях.



В марте и августе текущего года во всех приграничных населенных пунктах силовики провели оперативно-профилактические мероприятия "Чегара-тозалаш" ("Граница-чистка"). Совместно с пастухами, охотниками и работниками лесного хозяйства силовики провели в приграничных, горных и труднодоступных районах 2 154 разведывательно-поисковых мероприятия.



В августе власти Узбекистана сообщили об инциденте на границе с Афганистаном, жертвами которого стали два человека. Тогда государственную границу нарушили более двух десятков жителей Афганистана, приплыв по Амударье на остров Арал Пайгамбар для незаконной добычи корня солодки. На место прибыли узбекские пограничники, которым непрошенные гости оказали вооруженное сопротивление.



Двое из нарушителей были убиты, шестеро ранены. Остальные задержаны.