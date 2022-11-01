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Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
11:02 01.11.2022

Из-за отказа от российского газа Европу ждет "невообразимый" экономический кризис, пишет японский финансовый аналитик Кадзухико Фудзи.

Он указывает, что Евросоюзу придется потратить полтора триллиона долларов на помощь электроэнергетическим компаниям, но спасти Старый Свет от опаснейшего экономического потрясения все равно не удастся. Причина – в так называемом "отрицательном спреде" (negative spread), с которым столкнулись генерирующие компании Европы, когда стоимость заимствования превышает доход от операций с помощью кредитных средств. В такой ситуации оказалась, к примеру, немецкая Uniper.

А если энергетика Европы не приносит и не может принести прибыли, то это означает неминуемый крах всей европейской экономики. О чем и предупреждает японский экономист.

Европа навсегда утратила экономическую конкурентоспособность, у нее никогда больше не будет дешевых энергоресурсов, краеугольного камня современной экономики, вторит японскому аналитику американский журнал Foreign Policy. "Европейские цены на электричество и газ в настоящее время почти в десять раз выше среднестатистического показателя за последние десять лет. До 2021 года Европа, включая Великобританию, на 40% обеспечивала свои потребности в природном газе за счет импорта из России, а также закупала у нее значительное количество нефти и угля. В обычное время затраты на энергетические ресурсы в Европе составляют приблизительно два процента ВВП. Однако из-за резкого повышения цен они существенно увеличились и достигли 12%", – пишет издание.

Наступление кризиса – лишь вопрос времени. Только инерционная составляющая тяжеловесной экономической структуры ЕС не позволяет ей рухнуть в один момент. Показателем грядущего краха стало падение потребительского доверия, как реакции на энергетический шок.

Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index, CCI) – это индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности как степени оптимизма относительно состояния экономики, население выражает эту уверенность через потребление и сбережение.

Сейчас потребительское доверие в Европе полностью разрушено. CCI рухнул до самого низкого уровня в истории, он обрушился до минус 30 и там находится последние три месяца, что намного хуже кризиса 2009 года (минус 21), "пандемийного" кризиса (минус 24.7) и кризиса начала 90-х (минус 18.9), отмечает российский аналитик Павел Рыков. "По скорости обрушения индекса нет аналогов, кроме COVID локдаунов, но тогда это продолжалось два месяца, на этот раз уже свыше полугода и перспектив улучшения нет. Причины известны – энергетический и продовольственный кризис разогнали цены на продукты питания, коммунальные услуги и топливо для населения, что усиливается падением евро", – пишет российский аналитик.

Непрекращающееся вздорожание продуктов питания, беспрецедентно, в Германии такого не было с 20-х годов. В августе был зафиксирован максимальный в истории еврозоны общий рост цен на 9,1% в годовом выражении. Основная причина разгона инфляции – навязанный США отказ от российского газа.

Высокие цены на энергоносители влияют на все отрасли экономики ЕС. Уже сейчас половина европейских мощностей по выплавке алюминия и цинка отключена. Около 70% производства удобрений в Европе прекращено из-за высоких цен на газ, который является сырьем для производства азотных удобрений. Это, в свою очередь, вызвало рост продуктов питания и повседневных расходов. Дополнительное давление на продовольственные цены оказывает неурожай из-за сильнейшей за десятилетия засухи. Кроме того, низкий уровень Рейна создаст сложности для логистики в Германии, а во Франции нехватка охлаждающей воды влияет на работу АЭС.

По оценке МЭА, в 2022 году европейские страны смогут заместить из альтернативных источников (американский СПГ, альтернативные газопроводы, уголь, биотопливо, атомная энергетика и возобновляемые источники) лишь около половины российского газового импорта. К зиме большая часть стран Евросоюза должна заполнить свои газовые хранилища до 80% от их мощностей, но этих запасов хватит ненадолго. Так, по оценке Федерального сетевого агентства, немецкого регулятора в сфере энергетики, к ноябрю газовые хранилища страны будут заполнены на 95%, но, по словам главы агентства Клауса Мюллера, этого хватит лишь на два с половиной месяца отопительного сезона.

Правительства стран Евросоюза заблаговременно сокращают энергопотребление. Например в Испании, после 22:00 нужно обязательно выключать освещение витрин, в Германии начали отключать горячую воду в общественных учреждениях и планируют установить лимит температуры в помещениях на уровне 19°C. По мнению главы крупнейшей нефтегазовой компании Европы Royal Dutch Shell Бена ван Бердена, нормирование и экономия энергии могут продлиться несколько лет.

Аналитики крупнейшей голландской банковской группы Internationale Nederlanden Groep (ING) объясняют, каким образом обнищание населения Евросоюза сказывается на упадке бизнес-активности: "Удар по покупательной способности домохозяйств огромен; реальная заработная плата падает более чем на 5% в годовом исчислении. Поскольку доверие потребителей колеблется на очень низком уровне, шансы на то, что домохозяйства будут делать сбережения, невелики. И поскольку компании в равной степени страдают от энергетического шока, а финансовые условия ужесточаются, мы видим, что инвестиции в бизнес сокращаются. Поскольку мы ожидаем, что рынок энергоносителей останется очень напряженным (и, следовательно, цены высокими), мы фиксируем отрицательный рост в течение трех кварталов подряд, начиная с третьего квартала этого года… В 2023 году мы теперь ожидаем сокращения ВВП на 0,6%".

Отрицательный спред, в который попали энергокомпании ЕС, делает бессмысленным даже гипотетическую (пока не выделенную) триллионную поддержку их со стороны руководства Евросоюза. Это понимает население, выражая в опросах свой пессимизм. Это понимают промышленники Европы, ускоренно переводя, как мы писали, свой бизнес в Америку (чего там и добивались).

Понимание разворачивающейся экономической катастрофы вытолкнуло на поверхность реальной политики лозунг "Своя рубашка ближе к телу" и побудило Германию начать необъявленную войну против своего еще недавно ближайшего партнера и союзника – Франции.

Германский канцлер Олаф Шольц, не посоветовавшись со своим французским коллегой, выделил 200 млрд евро на поддержку немецкой энергетики, что, по мнению Франции, обрекает на энергетическую погибель другие страны Европы. "Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Европейского союза (ЕС), а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию", – пишет The Telegraph.

Отношения между двумя лидерами ЕС сейчас настолько плохи, что "Париж и Берлин в последний момент отменили встречу, которую не пропускали 20 лет: франко-германский совет министров", – сообщает Franceinfo. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр не скрыл, что встреча министров отменена в связи с необходимостью "стратегического переосмысления французско-немецких отношений".

"В Европе разгорелась новая конкурентная война… немцы нас хотят уничтожить", – ужасается Le Figaro. SudRadio открыто говорит об экономической войне Германии против Франции.

Таким образом, Европа погружается в "невообразимый" кризис на всех уровнях. Население нищает и замерзает, бизнес закрывается и/или уходит в Америку, правительства спешат сократить потребление электричества, а гегемон Евросоюза действует по принципу "Германия превыше всего".

Помимо "топливной нищеты" десятков миллионов европейцев, на фоне энергошока возникла еще и "гигиеническая нищета" (Hygiene Poverty): многие люди не в состоянии купить мыло и дезодоранты. Дальше будет только хуже.

Вл.Прохватилов
1.11.22

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667289720


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