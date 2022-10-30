В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев

12:31 01.11.2022

В КАЗАХСТАНЕ С 2023 ГОДА БУДУТ ВЗИМАТЬ ТУРИСТСКИЙ ВЗНОС С ИНОСТРАНЦЕВ



В Казахстане с 2023 года будут взимать туристский взнос с иностранцев Туристский взнос будет взиматься с иностранных туристов за каждые сутки пребывания в местах их размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.



К взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:



с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;

с 1 января 2023 года – не более 5 % от стоимости пребывания.

Ставка устанавливается местными исполнительными органами (акиматами), соответственно, платежи будут идти в местный бюджет.



При этом сумма турвзноса не включается в стоимость проживания.



Операторами туристского взноса признаются лица, предоставляющие места размещения туристов.



Некоторые регионы Казахстана уже направили размеры ставок на утверждение (пока в проектах на обсуждении).



Предположительно, будут действовать следующие ставки:



- по городу Астане (с 1 января по 30 июня) 5%;

- по Қонаеву (Алматинская область) 5%;

- по Шускому району (Жамбылская область) 0%;

- по Ордабасынскому району (Туркестанская область) 0%;

- по Жетысайскому району (Туркестанская область) 0%;

- по Сарыагашскому району (Туркестанская область) 0%;

- по Шардараинскому району (Туркестанская область) 5%;

- по Рудному (Костанайская область) 5%;

- по Карабалыкскому району (Костанайская область) 1%.



Как отмечается, в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных или сезонности.



При этом за неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос взимается как за полный день пребывания.