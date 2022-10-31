Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите

12:37 01.11.2022

Китай запустил второй лабораторный модуль к своей орбитальной станции

31.10.2022



КНР запустила на орбиту модуль космической лаборатории "Мэнтянь". Таким образом, завершается строительство национальной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.



Ракета-носитель Long March-5B ("Чанчжэн-5B Y4", CZ-5B) на борту которой находился "Мэнтянь", стартовала с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) в 15:37 по пекинскому времени (10:37 мск), сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA). Примерно через восемь минут "Мэнтянь" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Как объявил в эфире начальник космодрома Дэн Хунцинь, запуск признан полностью успешным.



На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". После стыковки модуля "Мэнтянь" с основным модулем строительство станции будет завершено, она примет Т-образную форму.



Предполагается, что новая комбинация модулей сформируется после выполнения ряда тщательно продуманных задач, включая стыковку и последующее корректировку на орбите.



Модуль "Мэнтянь" (в переводе с китайского - "Мечты о небе") планируется использовать для исследований в области микрогравитации, физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.



Первый лабораторный модуль станции - "Вэньтянь" ("Вопросы к небу") - Китай запустил этим летом. Тогда Пекин подвергся критике со стороны главы NASA Билла Нельсона за то, что КНР не предоставила информацию о траектории возвращения в атмосферу Земли первой ступени ракеты "Чанчжэн-5B".



Превращение "Тяньгуна" в национальную космическую лабораторию с тремя модулями знаменует собой важную веху в усилиях Китая по продвижению своей пилотируемой космической программы, на которые ушло 30 лет.