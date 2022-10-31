Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев

13:16 01.11.2022

31.10.2022

Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке |

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев - о том, что станет лучшим ответом России на попытку возобновить зерновую сделку без нее.



"Тут вот СКЦ сообщает, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках „зерновой сделки". Ну, а Россию уведомили.



Красивая формулировка. В переводе с дипломатического означает „ты это, вот там постой в стороне, пока взрослые решают". По сути, Запад решил обострить ситуацию. Киев атаковал Севастополь морскими беспилотниками - Москва вышла из зерновой сделки - теперь караван судов поведут на прорыв. Без одобрения Москвы.



Поэтому, если смотреть на ситуацию через призму 9 месяцев СВО, реакция должна быть только одна. Проход каравана должен быть остановлен всеми имеющимися средствами. У Черноморского флота их достаточно.



Впрочем, море и так нашпиговано морскими минами, которые накидали украинские военные. В любом случае проход каравана без военного сопровождения - дело рискованное.



И вот мне не кажется, что Москва должна делать какие-то заявления в этой ситуации. Военные корабли в море на пути следования будут лучшим заявлением", - написал он в своем авторском Telegram-канале.



Военный обозреватель Борис Рожин, автор популярного блога Colonelcassad, считает, что это своего рода проверка:



"Относительно попыток продолжить „зерновую сделку" без согласия России - продолжение этой практики, безусловно, будет трактоваться как очевидная слабость России и приглашение к дальнейшим провокациям и ударам. Поэтому такие попытки должны быть пресечены, при необходимости, силовым путем", - пишет он в своем Telegram-канале.



Андрей Медведев