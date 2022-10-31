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|В Казахстане аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду
13:34 01.11.2022
1 ноября на заседании правительства министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам министра, в рамках внедрения цифровизации у каждого педагога появится цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах. Будет предоставлена академическая самостоятельность в выборе учебников в школах.
Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков.
Асхат Аймагамбетов
Он также сообщил, как будут решать проблему дефицита ученических мест. Напомним, что глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа".
В рамках нацпроекта до конца 2025 года будет введено более 800 тыс. ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. Планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения. В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было.
Асхат Аймагамбетов
Например, только по Алматы в следующем году планируется начать строительство 20 новых школ.
Также глава Минпросвещения заявил о планах создать единую очередь в детские сады страны.
Оксана Скибан