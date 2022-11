Бремя смуглых. Сунакизация полит-элит Запада, - Илья Титов

13:41 01.11.2022 Бремя смуглых

пресса пишет, что Сунак - вариант долгосрочный, рассчитанный на смягчение последствий кризиса

Илья Титов



19 октября в "Завтра" был опубликован текст о незавидных перспективах премьерства Лиз Трасс. Очевидный прогноз сбылся - уже 20 октября Лиз объявила об уходе с должности, а спустя пять дней во главе государства встал ее соперник по летним выборам лидера Консервативной партии - Риши Сунак. Таким образом, 44-дневная Трасс не только с огромным отрывом побила 118-дневный рекорд премьера Джорджа Каннинга, умершего на своем посту в 1827 году, но и стала отличной вешалкой для всех собак.



Английская пресса уличает подлую экс-премьершу в том, что именно из-за нее британская экономика сыплется на глазах, сетевой рейтинг как Консервативной партии, так и Парламента в целом валяется где-то на уровне рейтинга палочки Коха и громкого чавканья за столом, а общество вынуждено чередовать новости о росте процента недоедающих с хрониками очередных политических кризисов в Лондоне. Словом, этого человека с улицы, профессиональную кабинетчицу и дурочку из рабочей семьи просто бросили под поезд в лучших традициях английской системы управления. На ее место пришел тот, кто странным образом куда ближе к британской элите, чем дочка йоркширских медсестры и преподавателя, - индус Сунак.



Про то, что это за товарищ, было достаточно написано за последние дни. Родившийся в Англии сын потомков выходцев из бедного Пенджаба, он окончил Винчестерскую школу, Линкольн-колледж Оксфорда и отучился в калифорнийском Стэнфорде, после чего рванул работать в Goldman Sachs, кузницу кадров для европейской бюрократии - сословия "технократов". Затем был лондонский хедж-фонд The Children's Investment и получение гринкарты (а по некоторым слухам - слишком многочисленным, чтоб их игнорировать, - и американского гражданства). Покупка места в Парламенте от округа Ричмонд в Северном Йоркшире, где консерваторы стабильно побеждали примерно со времен Иоанна Безземельного, стала первым шагом политической карьеры будущего премьера. Покупал, разумеется, не за свои - подсобил IT-магнат Нараяна Мурти, по странному совпадению ставший в 2009 году зятем тогда многообещающего банкира из Сити. С индийскими богачами все сложно: Forbes говорит о 4,5 миллиардах долларов, Fortune пишет о 5 с копейками, но миллиард фунтов, которым по разным данным обладает одна только Акшата, супруга британского премьера, намекает, что товарищ Нараяна банально прибедняется. Мурти осыпан американскими медалями, французскими орденами и британскими премиями, он сопредседательствовал на Давосском форуме и заседал в совете "продвигающего демократию" Фонда Форда. Словом, даже по меркам индийской элиты это человек максимально непростой - вхожий в массу совместных предприятий и фондов с самыми заметными деятелями глобалистской волны. Его тесть, Сунак, стал премьером Британии весьма странным образом. Еще в начале июля, до отставки Бориса Джонсона, он стал одним из тех, кто этого самого Бориса бессовестно кинул - его отставка стала первым актом массового исхода министров, показавшего всей стране, что у Джонсона не осталось поддержки. Тогда, будучи канцлером Казначейства (преемник Саджида Джавида и предшественник Наджима Захави), Сунак считался одним из наиболее надежных сторонников Бориса в правительстве. Но перспектива подняться выше была слишком соблазнительна: Риши перешагнул через "труп" Бориса и выдвинул свою кандидатуру на выборах главы партии. Тогда таким путем пошли многие: вместе с Сунаком в борьбу включились победившая в итоге Трасс, быстро слившийся министр обороны Бен Уоллес и примкнувшая к ним Пенни Мордант, причем Сунак считался фаворитом вплоть до объявления новым лидером партии Лиз Трасс.



Итоговую победу Трасс связывают со множеством факторов: нелепой верой британской верхушки в идиотский план по снижению налогов для богатых; словами Елизаветы II о том, что при ее жизни индус не станет британским премьером; поисками максимально фактурной и показательно некомпетентной вешалки для собак. Как бы то ни было, время Трасс минуло. Время Джонсона тоже ушло и, видя, как изящно он устранился от очередного витка борьбы в период кризиса, думается, еще не пришло.



Сунак стал премьером вообще без голосования - после самоустранения Бориса он остался единственным кандидатом. Легитимность руководителей, приходящих к власти в системах непрямых выборов, обычно строится на парламентском большинстве их партии. Консерваторы выиграли свои выборы в 2019-м, будучи на подъеме после обещаний жесткого брекзита, воодушевившись харизмой Бориса и наблюдая своих главных оппонентов - лейбористов в страшном кризисе. Сегодня партия большинства, имеющая 365 из 650 мест в Палате общин, в пух и прах проигрывает все опросы. Центры изучения общественного мнения пишут, что если бы в ноябре прошли выборы, консерваторы лишились бы на них 300 мест. Это привело бы к интересной ситуации: после прихода к власти лейбористов оппозицией (второй силой в Парламенте) стали бы шотландские националисты. Шотландцы, к слову, Сунака не признали, объявив его приход к власти "смертью демократии". Впрочем, Сунак первым делом пообещал никаких досрочных выборов не объявлять, дабы дотянуть до плановых выборов в 2024 году: к тому времени оптимисты из штаба консерваторов надеются худо-бедно выправить электоральную ситуацию от уровня "коллапс и катастрофа" до уровня "просто беда". Ясно то, что Сунак оказался на том месте, где должен был оказаться еще в августе.



Интереснее расистских пассажей умирающей старухи или веры в наивность британских элит представляются две трактовки: одна учитывает внутренний контекст, вторая строится на международной обстановке.



Сунак - спасательный круг для британской экономики. Так еще летом писала пресса, обычно испытывающая подозрение к любым консерваторам. Человек из лондонского Сити очевидно не будет делать таких глупостей, к которым Британию толкала Лиз и ее (теперь уже бывший, наверное) друг Квази Квартенг, пробывший месяц с небольшим канцлером Казначейства - министром финансов, по-нашему.



В этом свете стоит взглянуть на то, кто занимает этот пост в правительстве Сунака. А занимает его... Джереми Хант. В упомянутом в начале текста материале двухнедельной давности рассказывалось о Ханте - последнем назначении Лиз Трасс. Потомок британского фашиста Мосли, масон, муж землячки Си Цзиньпина и в целом весьма примечательный гражданин был попыткой Трасс вырулить из кризиса, сохранив должность. Лиз должность не сохранила, зато Хант в кабинете остался. Сложно сказать, насколько долго он будет продолжать руководить Казначейством - ввиду последних валютных интервенций Банка Англии и того факта, что из скудеющего британского бюджета оплачивать все эти художества придется именно Казначейству, должность видится расстрельной. Возможно, именно в этом состоит ответ на недоумение прессы. Журналисты, узнав о продолжении работы Ханта, задались вопросом: как человек с такими китайскими связями получил ключевой пост в правительстве индийского глобалиста Сунака? Ханта могут первым бросить под поезд, одновременно кинув кость недовольным избирателям и избавившись от игрока конкурирующей команды.



Британская пресса тем временем ведет себя иначе, чем какая-либо другая западная. Общий настрой журналистов по всем странам "цивилизованного мира" состоит в подборе эвфемизмов - те самые "отрицательные росты" и "хлопки газа", знакомые нам по упоминаниям российской прессой, вовсю цветут и пахнут в прессе европейской и американской. Причиной тому - нежелание плодить негатив: упоминание депрессии, инфляции и рецессии (этот термин, кстати, сам в свое время вводился в обиход как эвфемизм депрессии) может настроить публику против симпатичной мейнстримной прессе власти.



В Британии, где значительная часть журналистов имеет лейбористские убеждения, а консерваторы открыто критикуют в прессе убивающих репутацию Тори политиков, ситуация радикально иная. Именно с этим связаны полюбившиеся нашим соцсетям заголовки английских всепропальщиков и регулярные вопли о "коллапсе уровня жизни". Нет, эти заголовки и вопли не лишены оснований: рост инфляции на 15–20% (и это по данным Банка Англии), подъем цен на тепло и свет и резкое увеличение стоимости еды и продуктов первой необходимости, рост спроса на просрочку и лозунги в духе "UK Don’t Pay" ("Британия, не плати") или "Heat Or Eat" ("Есть или греться") намекают на то, что Британия действительно увязла в самом глубоком кризисе из всех, что встречались кому-либо из ныне живущих.



Но пессимизм в британской прессе связан именно с желанием критиковать консервативное правительство. Как же новое консервативное правительство реагирует на критику? Никак. Риши Сунак решил, что лучшая защита - это игнорирование, и решил просто-напросто не объявлять свой план по спасению британской экономики где-то до середины ноября. Вот так премьер, за которого вообще никто не голосовал, встал во главе страны; лидер партии парламентского большинства, имеющей рейтинг в районе 22%, заранее объявляется спасительным кругом британской экономики, не представив ни одной программы, плана или хотя бы комплекса обещаний. Британия - страна парадоксов.



Каким же образом индобританский глобалист-технократ настроен биться на внешних фронтах? Еще в преддверии летних выборов главы партии в прессе утверждалось, что Сунак будет действовать в интересах США - очевидный вывод с учетом его происхождения, биографии и гринкарты. Проблема в том, что интересы США ныне не так однозначны, как может показаться. Дело не в Байдене, назвавшем нового премьера "Раши Суноки", и не в пресловутых демократах и республиканцах, которые в начале ноября устроят свою разборку в американских избирательных комиссиях, а в том, что расхождение планов Лондона и Вашингтона вышло из плоскости рассуждений экспертов по теневой политике, прочно закрепившись в крупной прессе.



Лондону тесно в рамках нынешнего НАТО, Британии принципиально важны победа в Восточной Европе и экспансия на Тихом океане. Главным среди американских ястребов, отношения с которым у нынешнего премьера точно наладятся, станет Майкл Блумберг. Престарелый нью-йоркский миллиардер известен тем, что именно с его именем связывают наиболее рискованные внешнеполитические авантюры демократов: так, Politico утверждает, что пресловутый полет Пелози на Тайвань осуществился по инициативе и на деньги Майкла, одного из ключевых спонсоров Пелози.



Как Блумберг связан с Сунаком? В совет собранного Блумбергом Нового экономического форума входят Аджайпал Банга, бывший председатель Американо-индийского делового совета, членами которого были также Нараян Мурти и Нандан Нилекани, председатель и сооснователь Infosys, корпорации, основанной тем же Мурти. Словом, связи Блумберга и индийских глобалистов ясны, как и намерения, которые имеет Сунак на главном государственном посту Британии.



Рассуждения о том, что Сунак как "свой человек" будет играть в интересах Индии, выглядят наивными - у Индии нет явных направлений, на которых Риши мог бы помочь своей исторической родине. Столь же беспочвенными смотрятся теории о том, что назначение Сунака является попыткой Лондона переманить Индию на свою сторону в глобальной игре - упоминаются и подающий признаки жизни альянс AUKUS, и противостояние Индии и Китая. Индия - и этого не учитывают сторонники таких теорий - уже занимает свое желаемое место, строя политические и торговые отношения со всеми, включая как бы враждебный Пекин.



Словом, нужно судить о перспективах Риши Сунака почти без учета его этнического фона. Куда важнее его семейные и профессиональные связи, особенности его биографии и вроде бы идеологически мотивированные шаги на должности премьера. С последним моментом уже многое проясняется: The Financial Times со ссылкой на источники в правительстве пишет, что Сунак готовится восстановить запрет на добычу сланцевой нефти в Британии. Шаг, который отлично смотрелся бы в безмятежном 2019-м, становится одним из первых решений нового премьера в кризисном 2022-м. Сунак не вызывает у прессы тех же чувств, что вызывали Трасс или Джонсон, - ему не пророчат скорую отставку. Даже лояльная лейбористам и скорая на критику пресса пишет, что Сунак - вариант долгосрочный, рассчитанный на смягчение последствий кризиса и выход на предвыборную прямую в хоть немного вменяемом состоянии. Вот только с учетом всего, что происходит вокруг, кажется, что даже нахождение на Даунинг-стрит ставленника Сити, глобалиста и технократа со связями в глобалистской аристократии не дает никаких долгосрочных гарантий. Источник - завтра

