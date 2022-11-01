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"Мы выражаем решительный протест...". Кыргызские оппозиционеры просят Мирзиеева отложить подписание соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу
14:02 01.11.2022

Мирзиеева призвали отложить подписание соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу
01.11.22

"Комитет по защите Кемпир-Абада" призвал президента Узбекистана Шавката Мирзиеева отложить подписание соглашения по водохранилищу, расположенному на границе с Кыргызстаном.

"Мы, группа известных и признанных общественно-политических деятелей Кыргызстана, представляющих интересы гражданского общества и жителей сел рядом с Кемпир-Абадским/Андижанским водохранилищем, обращаемся к Вам с просьбой отложить намеченное подписание Соглашения с Президентом Садыром Жапаровым до тех пор, пока не будут прояснены проблемные и спорные вопросы вокруг этого стратегического, жизненно важного водного ресурса для наших народов", - говорится в обращении.
Его авторы заявляют, что некоторые документы, являющиеся частью оформляемого соглашения между двумя странами, "проталкиваются с грубыми нарушениями конституционных норм, установленных законов, политических основ и демократических достижений Кыргызской Республики".

В частности, отмечается, что вопрос принадлежности водохранилища обсуждался Комитетом по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана всего два раза. При этом обсуждение проходило в закрытом для общественности режиме, депутатам не была предоставлена полная информация по вопросу.

"Граждане, как хозяева своей земли, в полном праве требовать обнародования подписываемых между двумя Президентами документов, так как речь идет о долгосрочных интересах двух стран", - подчеркнули авторы обращения.
Они напомнили о массовых арестах выступавших против передачи Кемпир-Абада Узбекистану представителей гражданского общества, политиков, активистов и правозащитников.

"Мы выражаем решительный протест против репрессивных действий властей и считаем, что вопросы границ должны обсуждаться и согласовываться с общественностью во избежание новых конфликтов в будущем", - заявили члены "Комитета по защите Кемпир-Абада".
Они призвали руководство Узбекистана и Кыргызстана "к более внимательному и выверенному подходу в решении вопросов и последствий совместного управления Кемпир-Абадским/Андижанским водохранилищем, чтобы оно стало источником благоденствия, а не ссор между двумя близкими народами, которым жить в дружбе и мире следующие столетия и тысячелетия".

Напомним, 26 сентября этого года правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы подписали протокол, который позволяет начать процедуру согласования проекта нового договора о прохождении границы вблизи Кемпир-Абадского водохранилища. Однако власти ни той, ни другой страны не публиковали содержание документа.

10 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам подписанного между странами соглашения Кыргызстан получил 19 699 га земли, Узбекистан - 4 485 га земли под Кемпир-Абадским водохранилищем.

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Решение о передаче водохранилища Узбекистану вызвало недовольство среди кыргызстанцев. 22 октября в Бишкеке был создан "Комитет по защите Кемпир-Абада". В него вошли активисты, политики и депутат парламента. На следующий день в домах многих членов комитета прошли обыски, свыше 20 человек были задержаны, большинство суд отправил в СИЗО под арест на два месяца. Группа известных международных правозащитных организаций призвала власти Кыргызстана немедленно освободить арестованных по "Кемпир-Абадскому делу".

31 октября Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции на заседании, прошедшем в закрытом режиме, одобрил кыргызско-узбекское соглашение по совместному управлению водными ресурсами спорного водохранилища. Документом предусматривается создание двумя странами совместного предприятия по управлению Кемпир-Абадом. В нем будут представлены по 12 человек от каждой республики.

Источник - fergana.plus
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