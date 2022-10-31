Европы пытается заменить российский уран казахстанским, - Маринела Арабаджиева

15:44 01.11.2022

Dnes.dir.bg

Болгария



Новые реалии атомной энергетики

Dir.bg: Европа планирует отказаться от российского урана и заменить его казахским



Пока атомная энергетика остается единственной отраслью, против которой не вводили антироссийские санкции, пишет Dir.bg. Однако Запад прилагает все больше усилий к исключению России из процесса производства ядерного топлива. Европа планирует заменить ее уран на казахский.



Маринела Арабаджиева



События в атомной энергетике остаются в тени рынков нефти, газа и электроэнергии. Это понятно – уровни цен на этих рынках быстро отражаются на потребителях. Однако на днях под влиянием политических разногласий по поводу конфликта на Украине в атомной энергетике происходят события, которые имеют и будут иметь прямое отношение к будущему миру, нацеленному на нулевые выбросы. Тенденция отказа от газа в качестве переходного топлива выдвигает на первый план ядерную энергетику. Примечательно, что чем больше прогресс, о котором заявляют компании, тем больше усиливается политический раскол. Отдельные правительства предпринимают неоднозначные шаги. Конечно, они пока в самом начале пути, и именно политики задают направление. В атомной энергетике понятие энергетической безопасности имеет гораздо более широкий охват.



Пока атомная энергетика остается единственной отраслью, в которой против России не вводили санкции. Этот мелкий нюанс политической элите стоит хорошенько обдумать. Кроме того, для введения подобного рода санкций необходим научный потенциал, ведь речь идет не только о замене российского топлива на нероссийское. Это вопрос безопасности, который, с одной стороны, включает в себя процесс возврата ядерных отходов и их хранения, а с другой - использование достижений ядерных технологий для последующего применения и развития в медицине и космосе.



Уран и надежность



Данные до 2020 года показывают, что в коммерческой эксплуатации находились всего четыре установки по конверсии урана для производства гексафторида урана (газа, промежуточного продукта при обогащении урана, из которого в дальнейшем создается топливо для атомных электростанций) – по одной в России, Китае, Франции и Канаде. Фактически России принадлежит около 40% мировой инфраструктуры по переработке урана, она поставляет на мировой рынок около трети используемого гексафторида урана. Конверсия обязательна, поскольку только после нее можно обогатить уран и произвести ядерное топливо. По состоянию на 2020 год энергетические компании ЕС закупали около 20% своего урана и 26% своих услуг по обогащению урана у России, а США в 2021 году– 14% и 28% соответственно. Замещение таких поставок приведет к изменению соотношений на мировом рынке, особенно если рассматривать разные сценарии в зависимости от конфликта на Украине. Даже сейчас, в сложной ситуации с Украиной, США на 25% полагаются на поставки из России для своих АЭС.



Администрация США намерена полностью удовлетворить все свои потребности в ядерном топливе и стать полностью независимой от России. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм в ходе министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Ядерная энергетика XXI века" в Вашингтоне.



"У США есть возможность получать топливо из собственных источников - именно поэтому мы разрабатываем урановую стратегию. Я не собираюсь вдаваться в планы администрации по дополнительным санкциям, но очевидно, что нам нужно развивать собственную цепочку поставок, чтобы наши существующие реакторы могли продолжать работать", - заявила министр энергетики США. Однако, по оценкам экспертов, "оторваться" от российских поставок удастся не раньше, чем через пять-семь лет напряженной работы.



Пока Министерство энергетики США выделило 700 миллионов долларов на разработки, связанные с ядерным топливом, в том числе на его переработку и хранение. В частности, это касается производства топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU) для усовершенствованных реакторов.



Что касается Европы, то пока в центре ее внимания остается Казахстан. США и Европа прилагают все больше усилий к исключению России из процесса производства ядерного топлива. "Мы просто не можем полагаться на поставщика, который явно нам угрожает", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен через месяц после начала спецоперации на Украине.



В целом 15 стран удовлетворяют 75% мирового спроса на уран. Ведущим экспортером с 2009 года, по данным Всемирной ядерной ассоциации, остается Казахстан. В стране имеются значительные запасы урана в приповерхностных слоях, которые можно относительно дешево добывать с помощью метода, аналогичного "фрекингу".



Но европейские планы отказа от российского урана и российских услуг по его переработке не кажутся такими простыми. Смена топливной базы АЭС, особенно в странах с российскими реакторами, - процесс непростой и небыстрый. Любой неверный шаг приведет к необратимым последствиям.



И хотя Казахстан – крупнейший игрок, прежде чем уран будет готов для экспорта на мировые рынки, большая его часть проходит через российские перерабатывающие заводы. С учетом урановых богатств у Казахстана есть все, чтобы стать ведущим поставщиком урана в Европу на десятилетия вперед.



В этом году в отчете за третий квартал ведущее казахстанское предприятие "Казатомпром" впервые сделало акцент на изменении маршрута поставок урановой продукции через Россию из-за санкций. Не только из-за собственных рисков, считают международные эксперты. Существующий маршрут через Санкт-Петербург все еще действует, но, похоже, в будущем больше внимания будет уделяться Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Стоимость перевозки продукции "Казатомпром" через Каспийское море будет "несколько выше". Таким образом, к нынешнему повышению цен нужно добавить еще что-то, но в отличие от рынков электроэнергии, газа и нефти, это повышение не будет ощущаться.



АО "Казатомпром" полностью контролирует разведку, добычу урана и другую деятельность, связанную с атомной энергетикой, в том числе импорт и экспорт ядерных материалов.



У "Казатомпром" есть приоритетный доступ ко всем урановым месторождениям в Казахстане, крупнейшем в мире производителе урана с низкими издержками.



Активы "Казатомпром" включают в себя целый комплекс предприятий, вовлеченных в ядерно-топливный цикл - от геологоразведки через цикл добычи урана и производства ядерного топлива до научных исследований и разработки запатентованных технологий. Обширный портфель активов включает 14 предприятий и 26 месторождений в Казахстане. Компания также, по-видимому, способна значительно увеличить свою ресурсную базу при относительно небольших инвестициях.



Производитель урана заявил в своем отчете за третий квартал текущего года о намерении увеличить добычу. "Ожидается, что в 2024 году добыча "Казатомпром" составит 25 000-25 500 тонн урана (в пересчете на 100%). Хотя ожидаемое увеличение годового производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом незначительно, учитывая текущие сбои в глобальной цепочке поставок, любое увеличение производства сверх этого может привести к трудностям с глобальной цепочкой поставок и доступностью производственных материалов", - заявили в компании.



"Казатомпром" выстроил хорошие стратегические связи с Японией и Китаем, а также с Россией. Когда-то компания владела значительной долей в Westinghouse, но продала ее в 2017 году. Тем временем канадская Cameco и французская Orano участвуют в топливном цикле "Казатомпром", добыче урана и других видах деятельности.



Топливный банк Казахстана и новые реалии



Топливный банк "Казатомпром" был создан в 2017 году в результате тесного сотрудничества с администрацией президента США Барака Обамы. Он направлен на обслуживание глобальной инициативы по обеспечению надежных поставок ядерного топлива в государства-члены МАГАТЭ с целью обеспечения доступа в случае нарушения стандартных поставок низкообогащенного урана. Он оценивается в 90 тонн низкообогащенного урана для производства ядерных тепловыделяющих сборок для АЭС. Именно это дает "Казатомпром" возможность повысить свою роль поставщика сырья для мировой атомной энергетики.



Международная дискуссия вокруг переформулировки концепции энергетической безопасности и привязки ее к формуле, не привязанной к политическим режимам, приводит к значительной непредсказуемости на рынках. До 24 февраля атомная энергетика начала набирать обороты. Намерение Европы преуменьшить значение газа в энергетическом переходе ведет к новым тенденциям. В самое ближайшее время это коснется поставок СПГ из США, в среднесрочной перспективе отразится на российском ядерном топливе. Однако в целом это означает новые возможности для развития атомной промышленности в Европе. Другой вопрос, что противостояние двух сильных экономик Европы - Германии и Франции – обострится. Страны, настаивавшие на отказе от атомной энергетики, переоценивают возможности ее развития в тандеме со стратегией возобновляемой энергетики.



События после 24 февраля и особенно эскалация напряженности возле Запорожской АЭС вызвали дополнительные вопросы безопасности и не только. Рынок подстраивается под новые реалии в атомной энергетике - для обеспечения энергетической безопасности, а не для привязки стран к экономическим и в разной степени геополитическим отношениям.