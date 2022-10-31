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|В Бишкеке задержали казахстанских активистов. ГКНБ Кыргызстана опровергает
15:51 01.11.2022
Аида ДЖУМАШОВА
В Бишкеке задержаны казахстанские активисты Диана Баймагамбетова, Дидар Каиров и Асхат Жексебаев. Видеообращение на канале в YouTube разместила другая активистка из Казахстана Жанна Бота.
По ее словам, задержание производили сотрудники ГКНБ КР. Активистов водворили в ИВС.
"Люди хотели спастись от нашего репрессивного режима. Хотели защитить себя. Они, как вы знаете, находились под пробационным надзором. Их обвиняют по политическим мотивам. Известно, что их задержали спецслужбы. Теперь все это плохо закончится", - сказала Жанна Бота.
По ее словам, нужно сделать все, чтобы не допустить экстрадиции активистов.
В пресс-центре ГКНБ и пресс-службе МВД 24.kg эту информацию не подтверждают.