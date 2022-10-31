Удары по энергетике Украины вышли на новый уровень - фейковые блэкауты сменятся реальными

15:53 01.11.2022

РОЖИН Борис



Удары по энергетической инфраструктуре Украины вышли на новый уровень, потери составляют до трети всей генерации электроэнергии - фейковые блэкауты Зеленского могут смениться реальными, считает военный обозреватель Борис Рожин.



"Основную долю генерации на Украине обеспечивают АЭС и угольные ТЭС. Эти станции обеспечивают базу потребления приблизительно в 9 ГВт (~6 + ~3 ГВт соответственно).



При этом потребление Украины сейчас колеблется в пределах 10.5–12 ГВт. Остаток мощности компенсируют газовые ТЭС и ГЭС. При этом ГЭС используются прежде всего для покрытия пиковых нагрузок и компенсации потерь генерации после ракетных ударов.



Так, если до 10-го октября, когда произошел первый удар по энергосистеме, генерация ГЭС редко превышала 0,8 ГВт, то уже 11-го числа генерация через ГЭС выросла в 2 раза до 1,32 ГВт.



На данный момент сообщается о повреждении Днестровской (0,7 ГВт), Кременчугской (0,7 ГВт) и Днепровской (1.5 ГВт) ГЭС. Да, они не работали на полную мощность, так что говорить о потери 3 ГВт генерации пока рано. Но даже 1 ГВт для нынешней Украины - это огромные мощности. Не стоит забывать и о том, что повреждение ОРУ (открытых распределительных узлов, - прим. РВ) ГЭС влияет на общую связность энергосистемы.



