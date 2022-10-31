|Удары по энергетике Украины вышли на новый уровень - фейковые блэкауты сменятся реальными
15:53 01.11.2022
РОЖИН Борис
Удары по энергетической инфраструктуре Украины вышли на новый уровень, потери составляют до трети всей генерации электроэнергии - фейковые блэкауты Зеленского могут смениться реальными, считает военный обозреватель Борис Рожин.
"Основную долю генерации на Украине обеспечивают АЭС и угольные ТЭС. Эти станции обеспечивают базу потребления приблизительно в 9 ГВт (~6 + ~3 ГВт соответственно).
При этом потребление Украины сейчас колеблется в пределах 10.5–12 ГВт. Остаток мощности компенсируют газовые ТЭС и ГЭС. При этом ГЭС используются прежде всего для покрытия пиковых нагрузок и компенсации потерь генерации после ракетных ударов.
Так, если до 10-го октября, когда произошел первый удар по энергосистеме, генерация ГЭС редко превышала 0,8 ГВт, то уже 11-го числа генерация через ГЭС выросла в 2 раза до 1,32 ГВт.
На данный момент сообщается о повреждении Днестровской (0,7 ГВт), Кременчугской (0,7 ГВт) и Днепровской (1.5 ГВт) ГЭС. Да, они не работали на полную мощность, так что говорить о потери 3 ГВт генерации пока рано. Но даже 1 ГВт для нынешней Украины - это огромные мощности. Не стоит забывать и о том, что повреждение ОРУ (открытых распределительных узлов, - прим. РВ) ГЭС влияет на общую связность энергосистемы.
Сегодняшний удар, затронувший и распределительные устройства Днепровской ГЭС, лишает украинских энергетиков возможностей для маневра. Они не смогут компенсировать потери генерации за счет своей крупнейшей ГЭС.
Единственным разумным решением будет максимальное задействование угольных и газовых ТЭС, но этому может помешать как вечный дефицит топлива, так и продолжение ударов ВС РФ.
Более того, конкретно Днепровская ГЭС помогала купировать дефицит энергии в Киевской области и передавать избыток мощности на восток страны.
Удар по Днепровской ГЭС по своему реальному эффекту сопоставим с атаками по высоковольтным подстанциям 750 кВт и 330 кВт.
На фоне десятков ракетных прилетов по всей Украине, выхода из строя целого ряда критических объектов инфраструктуры, ВСУ заявили, что сбили 44 из 50 выпущенных ракет. Такое комментировать - только портить", - написал он в своем авторском Telegram-канале.