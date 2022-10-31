Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными

15:55 01.11.2022

Резкое удешевление газа в США и Европе, скорее всего, останется кратковременным явлением



Дмитрий Мигунов



В самый разгар глобального энергетического кризиса цены на газ в Техасе упали ниже нуля. Такое необычное событие произошло из-за переизбытка добычи на близлежащих месторождениях и проблем с энергоснабжением на перерабатывающих заводах, расположенных по соседству. Одновременно цены на газ падают и в Европе - впервые за долгое время опускаясь ниже $100 за мегаватт-час. Оба явления, однако, временные - в перспективе газ останется дорогим товаром. Подробности - в материале "Известий".



Ценовое зазеркалье



20 апреля 2020 года фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на 308%, достигнув невероятного значения в минус $37 за баррель (падение, естественно, оказалось рекордным в истории). Отрицательные цены на нефть выглядели чем-то совершенно нереальным даже на фоне обвала и паники, царивших на углеводородных рынках в тот момент. На самом деле ситуация объяснялась вполне рационально: когда цены начали рушиться с максимумов в $70–80 за баррель, местные производители, еще не понимавшие масштабов пандемии, решили, что это ненадолго. В результате из-за переизбытка производства в Техасе хранилища оказались забиты, а танкеров для поставок в места, где еще сохранялся спрос, перестало хватать. Нефть в моменте стала чем-то вроде горячей картошки, от которой стало трудно избавиться, и платить стали уже не за сам ресурс, а за возможность его где-то разместить (и не нести издержки, связанные с хранением). Разумеется, отрицательные цены продержались буквально считаные дни или даже часы, но ситуация, в принципе, оказала сильное понижающее давление на весь рынок.



Нечто подобное происходит и в этот раз. На торговом хабе Ваха на западе Техаса, расположенном поблизости от месторождения Пермиан, цены упали до минус $2,25 за 1 млн британских тепловых единиц (примерно –$80 за 1 тыс. кубометров). В отличие от нефти, с газом в США такие ситуации не являются такими уж редкими, во многом потому что сланцевый газ часто является побочным продуктом нефтедобычи. За последние три года цены на газ на Вахе уходили в область отрицательных значений 20 раз.



Разница в том, что сейчас все происходит на фоне несопоставимо более высоких мировых цен, многократно превосходящих показатели прошлого года, не говоря уж про позапрошлый. Парадокс объясним тем, что газовый рынок все более фрагментируется. Цены могут в разы отличаться не только на разных континентах, но и в отдельной стране и даже (в случае с США) в разных округах одного и того же штата. Так происходит и в Техасе: с июня не работает терминал во Фрипорте, к чему в последние недели добавились еще и ремонтные работы на двух газопроводах, качающих газ с Пермиана. Ремонт будет продолжаться еще несколько дней, но добычу газа остановить невероятно сложно - потери будут еще больше, чем оплата размещения лишнего газа.



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К этому стоит добавить еще и общий рост газодобычи в Америке, а также теплую в сравнении с ожидаемой погоду, снизившую спрос на топливо, используемое в энергетике. Тем не менее в среднем в США природный газ сейчас стоит около $5,7 за 1 млн тепловых единиц (MBtu). Это существенно больше, чем в 2021 году, когда нормой было $3 или даже $2. Но и при таких обстоятельствах может запросто сложиться ситуация, когда в отдельных местах топливо не будет стоить ничего или даже меньше, чем ничего. Такая ситуация на Пермиане складывается уже не первый раз, богатство этого месторождения компенсируется сложной логистикой, которая регулярно дает сбой.



В заложниках у погоды



Европейцы, вероятно, могли бы себе пожелать американских проблем: в Нидерландах газ на минувшей неделе стоил около $28 за Mbtu, то есть $980 за 1 тыс. кубометров, или $98 за мегаватт-час. Все еще в пять раз дороже, чем по другую сторону океана, но уже намного дешевле, чем прежде в этом году (был период, когда цены приближались к $400 за мегаватт-час). На первый взгляд может показаться, что ожидавшихся тяжелых затруднений с топливом у энергетики ЕС этой зимой не будет. Действительно, подземные хранилища газа заполнены на 90%, что соответствует стандарту к этому периоду года.



Однако сейчас низкие (по стандартам нынешнего года) цены во многом вызваны аномальным потеплением. К примеру, на юге Испании 27 октября температура держалась выше +30, на Атлантическом побережье Франции составляла +25...+27, а в Нидерландах и Северной Германии составляла около +20 градусов. Это на 7–10 градусов выше нормальных дневных температур в конце октября. Спрос на газ для отопления минимальный, котельные практически не работают. В такой обстановке падения цен вполне можно было ожидать.



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Не факт, однако, что такая благоприятная климатическая обстановка продлится долго. Глобальное потепление, с которым по иронии судьбы так старательно борется поддерживающий "зеленый курс" Брюссель, существенно смягчило европейский климат и холодные снежные зимы, нормальные в той же Германии в XIX–XX веках, сейчас уходят в прошлое - средние многолетние температуры декабря и января за последние полвека поднялись на 4 градуса. Это не гарантирует, что именно следующая зима окажется теплой. Не далее как в 2016–2017 годах зимние месяцы в странах ЕС оказались значительно холоднее нормы, а в январе весь континент (включая и европейскую часть России) накрыла волна холода с температурами, опускавшимися до –25–30 градусов даже в крупнейших городах Франции и Италии. Даже кратковременный период холодов может потребовать существенного забора газа из хранилищ. В результате к марту ПХГ опустеют до отметки ниже 10%.



Рука на вентиле



Но это не единственная проблема. Лишь 10% сформированных запасов находятся под контролем национальных правительств стран Европы. Остальное принадлежит промышленникам, международным трейдерам и другим игрокам рынка. Одновременно более половины всех запасов сконцентрировано в трех странах - Германии, Италии и Нидерландах. Это может в определенный момент привести к тому, что финансово более сильные государства вытянут резервы, сформированные у соседей. А это приведет к серьезному испытанию единства ЕС (собственно, в начале пандемии схожие ситуации фиксировались с медицинскими расходными материалами и масками). Система выстроена так, что запасы могут без проблем перетекать из одной страны в другую и у государств есть весьма ограниченные средства воздействия на внутриевропейские вентили.



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Помимо теплой погоды, ситуация в Европе сложилась более благоприятная из-за самоограничений, введенных многими промышленными предприятиями. Все это ослабило давление на рынок и помогло сформировать запасы. Однако этот ресурс, судя по всему, исчерпан. В немецкой Торгово-промышленной палате на днях сообщили, что дальнейшего потенциала экономии на газе у предприятий Германии нет. Отметим, что многие из них и так начиная с весны значительно сокращали производство, а некоторые предприятия и вовсе закрывались. На ближайшее будущее остается вилка - либо прямая поддержка компаний из национальных бюджетов, либо полная остановка гораздо большего количества производств, которая будет означать начало деиндустриализации.



Несмотря на все сложности, эту зиму экономика ЕС, судя по всему, переживет. Настоящие проблемы начнутся в следующем году, когда странам Евросоюза придется начинать весну с почти нулевыми запасами в отсутствии стабильного притока топлива из России. Разумеется, если на политическом уровне не произойдет ничего такого, что позволит хотя бы частично восстановить торговые отношения с основным поставщиком топлива на запад и в центр европейского континента.