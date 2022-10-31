Узбекистан завершил реконструкцию международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа

15:56 01.11.2022

При поддержке Узбекистана восстановлен Международный аэропорт Мазари-Шарифа



В мероприятии также принял участие творческий коллектив УзА



25 октября делегация нашей страны из числа представителей Министерства транспорта, Агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета" прибыла в Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи.







Известно, что Узбекистан вносит огромный вклад в восстановление экономики, формирование транспортной и энергетической инфраструктуры соседнего Афганистана. Обе страны продвигают ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие взаимных торгово-экономических отношений и реализацию перспективных проектов.



Еще одним ярким примером подобных инициатив является техническая помощь, предоставленная для возобновления работы Международного аэропорта Мазари-Шарифа. Как известно, по поручению главы нашего государства в прошлом году техническое состояние этого аэропорта было изучено межведомственной комиссией в составе представителей Министерства транспорта, Агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", Центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан ("Узгидромет") и приняты необходимые практические меры.



На конференции, прошедшей в Мазари-Шарифе, провинция Балх Афганистана, было отмечено, что проект по оказанию технической поддержки для обслуживания деятельности аэропорта был реализован поэтапно, и в короткие сроки аэропорт начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.



В ходе торжественного мероприятия, проведенного на высоком организационном уровне, творческий коллектив УзА также ознакомился с потенциалом и условиями, созданными в аэропорту, а также качеством обслуживания пассажиров. Следует отметить, что за прошедший период соответствующими министерствами и ведомствами республики был проведен ряд работ. В частности, достигнуто обеспечение обслуживания воздушного движения, радиотехнического сопровождения полета.



В плане технического обслуживания полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требований.



Представители афганской стороны отметили, что эта инициатива, основанная на укреплении братских связей, воспринимается как логическое продолжение усилий Узбекистана по упрочению дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.



– Прежде всего, хочу выразить признательность гостеприимному Президенту Узбекистана, который постоянно поддерживает многострадальный афганский народ, – отметил заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай. – Высоко оцениваю усилия главы вашего государства по стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечению безопасности, продвижению мирных переговоров. По инициативе Шавката Мирзиеева была возрождена деятельность полностью выведенного из строя Международного аэропорта Мазари-Шарифа. Проведен капитальный ремонт взлетно-посадочных полос. Введена в эксплуатацию система дистанционного управления. Кардинально улучшилось внешнее электроснабжение аэропорта.



Вместе с тем на мероприятии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности. С удовлетворением было отмечено, что активными темпами развиваются торгово-экономические отношения между странами региона. За последние девять месяцев объем взаимного обмена товарами и услугами между нашими странами составил 3,1 миллиона тонн. Кроме того, трансафганский коридор позволил транспортировать товары из стран Северной и Юго-Восточной Азии на юг.



﻿﻿Вполне естественно, что проект строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" укрепит партнерство. По мнению экспертов, этот проект имеет стратегическое значение для восстановления Афганистана и развития всего региона в целом.



– Наши страны всегда объединяли схожесть языка, общая священная религия и духовные ценности, – сказал министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махкамов. – Совместно реализуемые меры по восстановлению деятельности аэропорта Мазари-Шарифа станут важным шагом на пути содействия экономическому развитию Афганистана, обеспечения безопасности полетов с этой земли и дальнейшего повышения эффективности работы аэропорта.



Визит нашей делегации в благословенный город Мазари-Шариф продолжился участием в церемонии открытия пункта управления электроснабжением аэропорта. После того, как министры транспорта двух стран перерезали традиционную символическую красную ленту, собравшиеся были проинформированы об имеющихся технологиях.



За последний год в этот аэропорт Афганистана были привлечены опытные специалисты, работающие в аэропортах Узбекистана. С их помощью были устранены дефекты и недостатки на взлетно-посадочных полосах аэропорта, полосах разворота и в авиационных ангарах.



Были также отремонтированы устройства освещения и сигнализации на взлетно-посадочных полосах. В результате аэропорт получил возможность принимать рейсы даже в ночное время и в сложных метеоусловиях. Еще один важный момент – оказана практическая помощь для полноценной подготовки к осенне-зимнему сезону. Такую поддержку Узбекистан оказал братскому афганскому народу, поставив техническое оборудование в аэропорт Мазари-Шарифа.



Словом, узбекско-афганские отношения, имеющие давнюю историю, активизируются в сферах политического партнерства и экономики, основанных на общности культуры, обычаев и традиций. Теперь вновь оживились внутренние и внешние рейсы из аэропорта Мазари-Шарифа. Это, в свою очередь, внесет значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона.



Бехруз Худойбердиев, Носиржон Хайдаров (﻿фото и видео), УзА



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