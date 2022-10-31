 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.11.2022
17:26  Кыргызстан назовет одну из горных вершин в честь основателя ОАЭ шейха Заида
15:56  Узбекистан завершил реконструкцию международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа
15:55  Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными
15:53  Удары по энергетике Украины вышли на новый уровень - фейковые блэкауты сменятся реальными
15:51  В Бишкеке задержали казахстанских активистов. ГКНБ Кыргызстана опровергает
15:48  "Третья мировая уже фактически началась", - Нуриэль Рубини
15:44  Европы пытается заменить российский уран казахстанским, - Маринела Арабаджиева

14:02  "Мы выражаем решительный протест...". Кыргызские оппозиционеры просят Мирзиеева отложить подписание соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу
13:41  Бремя смуглых. Сунакизация полит-элит Запада, - Илья Титов
13:34  В Казахстане аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду
13:16  Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев
12:37  Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите
12:34  Культурная депрессия и борьба с ней, - Иван Охлобыстин
12:31  В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев
11:02  Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
10:59  Узбекистан мобилизовал и отправил на границу с Киргизией силовиков в ожидании провокаций
10:56  Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ
10:13  Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:02  Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев
09:57  Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт, - "Взгляд"
09:12  Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
08:51  Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих
08:42  История с причальным концом. КТК завершает восстановление поврежденной инфраструктуры, - Къ
08:35  Вышло в свет 12-томное Собрание сочинений Юрия Полякова
00:13  Киргизия может снова изменить решение по границе, Узбекистан к этому готов
00:11  Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
00:09  Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей
00:06  Вадим Трухачев: Нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии
Понедельник, 31.10.2022
21:26  Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России
21:17  Казахстан меняет сырье на европейские технологии, - Виктория Панфилова
20:48  КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном
17:11  Центральная Азия по-прежнему наша? - Андрей Полонский
17:05  Сторонский ушел на сторону. Юный олигаршонок (сын топ-менеджера Газпрома) сменил подданство
16:52  В Самаркандской области торжественно открыли IT-деревню
16:48  Выхода из "тайваньского тупика" пока не просматривается, - С.Цыплаков
16:30  КырГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта
16:27  Как Америка мечтает Россию поделить, - Майк Уитни
16:25  Как Самарканд принимает россиян-релокантов ("убегашек")
16:23  Товарищ Си получил абсолютную власть
15:40  Германия объявила Франции экономическую войну. Веселуха продолжается
15:29  Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии
15:11  Кедми: события ноября окажут огромное влияние на жизнь человечества
13:21  Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский
13:02  Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
12:43  "Иранский лев" возвращается в Закавказье: о перипетиях кавказской политики Тегерана, - Левон Сафарян
12:39  Киргизские трудовые мигранты переориентируются на арабские страны
12:29  В КазПарламент инкорпорировали историка-коммуниста Легкого
12:01  Мучительный выбор израильтян. Пятые за три с половиной года парламентские выборы
11:26  Шабаш "Аш-Шабаб". Африканские джихадисты громко напомнили о себе мегатерактом в Могадишо, - С.Строкань
10:19  Наемники на Украине создают "Тюркский легион", - МК
09:44  Граница Кыргызстана и Таджикистана может полыхнуть в любой момент, - А.Князев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан завершил реконструкцию международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа
15:56 01.11.2022

При поддержке Узбекистана восстановлен Международный аэропорт Мазари-Шарифа

В мероприятии также принял участие творческий коллектив УзА

25 октября делегация нашей страны из числа представителей Министерства транспорта, Агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", "Узгидромета" прибыла в Афганистан для участия в церемонии, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению Международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи.



Известно, что Узбекистан вносит огромный вклад в восстановление экономики, формирование транспортной и энергетической инфраструктуры соседнего Афганистана. Обе страны продвигают ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие взаимных торгово-экономических отношений и реализацию перспективных проектов.

Еще одним ярким примером подобных инициатив является техническая помощь, предоставленная для возобновления работы Международного аэропорта Мазари-Шарифа. Как известно, по поручению главы нашего государства в прошлом году техническое состояние этого аэропорта было изучено межведомственной комиссией в составе представителей Министерства транспорта, Агентства "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация", АО "Uzbekistan Airports", Центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан ("Узгидромет") и приняты необходимые практические меры.

На конференции, прошедшей в Мазари-Шарифе, провинция Балх Афганистана, было отмечено, что проект по оказанию технической поддержки для обслуживания деятельности аэропорта был реализован поэтапно, и в короткие сроки аэропорт начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.

В ходе торжественного мероприятия, проведенного на высоком организационном уровне, творческий коллектив УзА также ознакомился с потенциалом и условиями, созданными в аэропорту, а также качеством обслуживания пассажиров. Следует отметить, что за прошедший период соответствующими министерствами и ведомствами республики был проведен ряд работ. В частности, достигнуто обеспечение обслуживания воздушного движения, радиотехнического сопровождения полета.

В плане технического обслуживания полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Кроме того, АО "Национальные электрические сети Узбекистана" довело электро- и светотехническое снабжение территории до уровня современных требований.

Представители афганской стороны отметили, что эта инициатива, основанная на укреплении братских связей, воспринимается как логическое продолжение усилий Узбекистана по упрочению дружественных и взаимовыгодных отношений с соседними странами.

– Прежде всего, хочу выразить признательность гостеприимному Президенту Узбекистана, который постоянно поддерживает многострадальный афганский народ, – отметил заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай. – Высоко оцениваю усилия главы вашего государства по стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечению безопасности, продвижению мирных переговоров. По инициативе Шавката Мирзиеева была возрождена деятельность полностью выведенного из строя Международного аэропорта Мазари-Шарифа. Проведен капитальный ремонт взлетно-посадочных полос. Введена в эксплуатацию система дистанционного управления. Кардинально улучшилось внешнее электроснабжение аэропорта.

Вместе с тем на мероприятии был подписан документ о вводе в эксплуатацию завершенных объектов аэропорта и приемке необходимого оборудования для восстановления деятельности. С удовлетворением было отмечено, что активными темпами развиваются торгово-экономические отношения между странами региона. За последние девять месяцев объем взаимного обмена товарами и услугами между нашими странами составил 3,1 миллиона тонн. Кроме того, трансафганский коридор позволил транспортировать товары из стран Северной и Юго-Восточной Азии на юг.

﻿﻿Вполне естественно, что проект строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" укрепит партнерство. По мнению экспертов, этот проект имеет стратегическое значение для восстановления Афганистана и развития всего региона в целом.

– Наши страны всегда объединяли схожесть языка, общая священная религия и духовные ценности, – сказал министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махкамов. – Совместно реализуемые меры по восстановлению деятельности аэропорта Мазари-Шарифа станут важным шагом на пути содействия экономическому развитию Афганистана, обеспечения безопасности полетов с этой земли и дальнейшего повышения эффективности работы аэропорта.

Визит нашей делегации в благословенный город Мазари-Шариф продолжился участием в церемонии открытия пункта управления электроснабжением аэропорта. После того, как министры транспорта двух стран перерезали традиционную символическую красную ленту, собравшиеся были проинформированы об имеющихся технологиях.

За последний год в этот аэропорт Афганистана были привлечены опытные специалисты, работающие в аэропортах Узбекистана. С их помощью были устранены дефекты и недостатки на взлетно-посадочных полосах аэропорта, полосах разворота и в авиационных ангарах.

Были также отремонтированы устройства освещения и сигнализации на взлетно-посадочных полосах. В результате аэропорт получил возможность принимать рейсы даже в ночное время и в сложных метеоусловиях. Еще один важный момент – оказана практическая помощь для полноценной подготовки к осенне-зимнему сезону. Такую поддержку Узбекистан оказал братскому афганскому народу, поставив техническое оборудование в аэропорт Мазари-Шарифа.

Словом, узбекско-афганские отношения, имеющие давнюю историю, активизируются в сферах политического партнерства и экономики, основанных на общности культуры, обычаев и традиций. Теперь вновь оживились внутренние и внешние рейсы из аэропорта Мазари-Шарифа. Это, в свою очередь, внесет значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона.

Бехруз Худойбердиев, Носиржон Хайдаров (﻿фото и видео), УзА

Ташкент – Мазари-Шариф – Ташкент

Источник - УзА
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667307360


Новости Казахстана
- Проекты Конституционных законов рассмотрят в Сенате
- Алихан Смаилов главе МИД Германии: "Мы видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
- Состоялось заседание Центризбиркома о предоставлении списков избирателей на избирательные участки, утверждении текста бюллетеня для голосования и аккредитации международных наблюдателей
- Более 5 тысяч агитационных мероприятий в поддержку Токаева прошли по всей стране
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр провел переговоры с экономической делегацией Германии
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Легкого Д.М.
- Палитра идей в программах кандидатов в президенты Казахстана
- Насколько приток иностранных инвестиций способствует реальному развитию экономики страны
- Центризбирком назначил выборы депутата Сената Парламента от города Астаны вместо выбывшего на 22 декабря 2022 года, а также утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  