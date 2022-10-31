Кыргызстан назовет одну из горных вершин в честь основателя ОАЭ шейха Заида

17:26 01.11.2022

01 ноября 2022, Бишкек - , Елена ХОХЛОВА



Издание The National сообщает некоторые подробности состоявшихся в Абу-Даби переговоров президентов Объединенных Арабских Эмиратов и Кыргызстана шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна и Садыра Жапарова.



По данным журналистов, во время встречи Садыр Жапаров объявил о планах назвать горную вершину в Кыргызстане в честь основателя ОАЭ, покойного шейха Заида бин Султан Аль Нахайяна.



Как сообщается, он отметил, что решение было принято с учетом значительной роли шейха Заида в укреплении дружбы и сотрудничества между странами. Президент Кыргызстана также заявил, что одна из школ в стране будет носить имя основателя ОАЭ.



Шейх Мухаммед поблагодарил Садыра Жапарова за его великодушный жест и выразил надежду на то, что данный визит укрепит отношения между двумя государствами в различных областях.