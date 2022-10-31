Сотрудникам TikTok из России предложили переехать в Казахстан и Киргизию

19:21 01.11.2022

Астана. 1 ноября. КазТАГ – Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в Казахстан, сообщает "РБК".



"После начала частичной мобилизации работодатель предложил сотрудникам, которые не захотели продолжать работать из России, переехать в одну из трех стран, но расходы на транспорт, жилье и т.п. сотрудник должен был полностью взять на себя", – сообщил источник издания.



Речь идет о переезде в Казахстан, Армению и Киргизию.



Помимо этого, руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина сообщила, что компания собирается открыть новый офис в Казахстане.



"Этой осенью TikTok собирается открыть офис в Казахстане, где миллионы талантливых авторов, быстро развивающаяся цифровая экономика и впечатляюще инновационные предприниматели", – сообщила Панина на своей странице в LinkedIn.



Также издание отмечает, что часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но оставались при этом сотрудниками российского офиса.