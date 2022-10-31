Конкурс "Мисс Казахстан" - убогое зрелище?

20:43 01.11.2022

Директор "Мисс Казахстан" прокомментировала скандал с конкурсом

Клара КИЯСОВА



Катрин БЕЗВЕРХОВА, директор Национального конкурса красоты Miss Qazaqstan, дала интервью порталу Экспресс К, в котором рассказала, что произошло на самом деле.



Дело в том, что в социальных сетях распространился пост директора конкурса красоты из Петропавловска Нурлана БАУКЕНОВА, который возмутился работой кастинг-отдела по отбору конкурсанток, назвав их подход к работе "беспрецедентным" и "дискриминирующим", так как победительницы некоторых региональных конкурсов якобы не подходят для участия в финале.



"Сообщаем, что в этом году организаторы конкурса изменили подход к проведению кастинга мероприятия. Это направлено на повышение конкурентоспособности и прозрачности проведения конкурса. Повысились требования как к региональным организаторам для проведения качественного кастинга, так и к участницам конкурса, которым, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта, ведь отобранная "Мисс Казахстан" станет новым лицом страны", - сообщила Катрин БЕЗВЕРХОВА.



Как выяснилось, в финал национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2022 не вошли победительницы из таких регионов, как Уральск, Талдыкорган, Петропавловск, Актау, Усть-Каменогорск, Тараз и Кызылорда. Причина проста: победительницы указанных регионов в полуфинале не в полной мере соответствовали требованиям конкурса. К примеру, одной из красоток стала 16-летняя девушка, в то время как возраст - ключевой критерий отбора для участия в финале. На титул могут претендовать казахстанки от 17 до 25 лет.



Катрин Безверхова, директор Национального конкурса красоты Miss Qazaqstan / © ЭККатрин Безверхова, директор Национального конкурса красоты Miss Qazaqstan / © ЭК

Катрин Безверхова, директор Национального конкурса красоты Miss Qazaqstan / © ЭК

Отметим, что Национальный конкурс красоты Miss Qazaqstan на сегодняшний день имеет лицензию таких мировых конкурсов, как Miss World, Miss Earth, Miss Universe. А потому организаторы конкурса хотят выбрать именно лучшую из лучших, чтобы в будущем завоевать титульные места и на мировых состязаниях.



Для участия в кастинге допускались девушки ростом от 165 до 185 см. Жюри и дирекция Национального конкурса красоты смотрели не только на внешние данные участниц, но и обращали внимание на ораторские способности, эрудицию и грамотность претенденток. Знание казахского и английского языков давало каждой финалистке значимое преимущество.



Финал конкурса Miss Qazaqstan 2022 пройдет 18 ноября 2022 года в Алматы. За титул главной красавицы страны будут бороться 25 финалисток.



Ранее Экспресс К писал о том, что Айдай ИСАЕВА не может найти будущую мисс Казахстан, заявив, что не осталось красивых казашек.