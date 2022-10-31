Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия Москвы в зерновой сделке

20:48 01.11.2022

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку только после того, как Киев предоставит гарантии безопасности и откажется от использования соглашения для собственных военных целей.



Эти условия российский лидер назвал в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Комментируя содержание их телефонного разговора, в Кремле сообщили, что Путиным было подчеркнуто: "киевский режим при поддержке западных кураторов использовал" морской гуманитарный коридор, который создавался для транспортировки украинского зерна, чтобы нанести удары "по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование" этого коридора.



Ранее об условиях возобновления участия Москвы в зерновой сделке сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. В разговоре с послом Турции в России Мехметом Самсаром Вершинин сказал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях.



О приостановке своего участия в зерновой сделке Москва объявила после того, как в Севастополе 29 октября были атакованы беспилотниками боевые и гражданские корабли. В Минобороны РФ заявили, что удары были нанесены ВСУ и назвали их терактом, а Великобританию обвинили в причастности к этой атаке. В оборонном ведомстве также отметили, что подвергшиеся нападению суда обеспечивали безопасность зернового коридора.