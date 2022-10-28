 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Вторник, 01.11.2022
20:56  КазВыборы... Без сюрпризов, - Юрий Булуктаев
20:48  Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия Москвы в зерновой сделке
20:43  Конкурс "Мисс Казахстан" - убогое зрелище?
20:18  Болтавшийся 4 месяца безработным фигурант множества скандалов Тимур Султангазиев трудоустроен 1-м замом КазМинздрава
20:12  Бейбут Атамкулов поедет послом Казахстана в Узбекистан
19:21  Сотрудникам TikTok из России предложили переехать в Казахстан и Киргизию
17:26  Кыргызстан назовет одну из горных вершин в честь основателя ОАЭ шейха Заида

15:56  Узбекистан завершил реконструкцию международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа
15:55  Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными
15:53  Удары по энергетике Украины вышли на новый уровень - фейковые блэкауты сменятся реальными
15:51  В Бишкеке задержали казахстанских активистов. ГКНБ Кыргызстана опровергает
15:48  "Третья мировая уже фактически началась", - Нуриэль Рубини
15:44  Европы пытается заменить российский уран казахстанским, - Маринела Арабаджиева
14:02  "Мы выражаем решительный протест...". Кыргызские оппозиционеры просят Мирзиеева отложить подписание соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу
13:41  Бремя смуглых. Сунакизация полит-элит Запада, - Илья Титов
13:34  В Казахстане аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду
13:16  Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев
12:37  Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите
12:34  Культурная депрессия и борьба с ней, - Иван Охлобыстин
12:31  В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев
11:02  Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
10:59  Узбекистан мобилизовал и отправил на границу с Киргизией силовиков в ожидании провокаций
10:56  Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ
10:13  Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:02  Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев
09:57  Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт, - "Взгляд"
09:12  Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
08:51  Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих
08:42  История с причальным концом. КТК завершает восстановление поврежденной инфраструктуры, - Къ
08:35  Вышло в свет 12-томное Собрание сочинений Юрия Полякова
00:13  Киргизия может снова изменить решение по границе, Узбекистан к этому готов
00:11  Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
00:09  Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей
00:06  Вадим Трухачев: Нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии
Понедельник, 31.10.2022
21:26  Банкир Тиньков "в знак протеста" отказывается от гражданства России
21:17  Казахстан меняет сырье на европейские технологии, - Виктория Панфилова
20:48  КырПарламент ратифицирует Кемпир-Абадские соглашения с Узбекистаном
17:11  Центральная Азия по-прежнему наша? - Андрей Полонский
17:05  Сторонский ушел на сторону. Юный олигаршонок (сын топ-менеджера Газпрома) сменил подданство
16:52  В Самаркандской области торжественно открыли IT-деревню
16:48  Выхода из "тайваньского тупика" пока не просматривается, - С.Цыплаков
16:30  КырГКНБ заблокировал счета "Азаттыка". Редакцию подозревают в создании нового сайта
16:27  Как Америка мечтает Россию поделить, - Майк Уитни
16:25  Как Самарканд принимает россиян-релокантов ("убегашек")
16:23  Товарищ Си получил абсолютную власть
15:40  Германия объявила Франции экономическую войну. Веселуха продолжается
15:29  Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии
15:11  Кедми: события ноября окажут огромное влияние на жизнь человечества
13:21  Красный дракон над Статуей Свободы, - Владимир Овчинский
13:02  Россию не услышали? Украина, Турция и ООН делают вид, что "зерновая сделка" работает
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    Казахстан   | 
КазВыборы... Без сюрпризов, - Юрий Булуктаев
20:56 01.11.2022

Выборы без сюрпризов
28.10.2022

Владислав ЮРИЦЫН

Политолог Юрий Булуктаев о претендентах на пост президента

Источник - zonakz.net
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