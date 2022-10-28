КазВыборы... Без сюрпризов, - Юрий Булуктаев

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20:48 Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия Москвы в зерновой сделке
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19:21 Сотрудникам TikTok из России предложили переехать в Казахстан и Киргизию
17:26 Кыргызстан назовет одну из горных вершин в честь основателя ОАЭ шейха Заида
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15:55 Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными
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15:51 В Бишкеке задержали казахстанских активистов. ГКНБ Кыргызстана опровергает
15:48 "Третья мировая уже фактически началась", - Нуриэль Рубини
15:44 Европы пытается заменить российский уран казахстанским, - Маринела Арабаджиева
14:02 "Мы выражаем решительный протест...". Кыргызские оппозиционеры просят Мирзиеева отложить подписание соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу
13:41 Бремя смуглых. Сунакизация полит-элит Запада, - Илья Титов
13:34 В Казахстане аттестаты и дипломы будут выдавать по QR-коду
13:16 Запад обостряет ситуацию, проверяя, проглотит ли Россия унижение по зерновой сделке, - А.Медведев
12:37 Китай завершает строительство "Небесного дворца" на орбите
12:34 Культурная депрессия и борьба с ней, - Иван Охлобыстин
12:31 В Казахстане с 2023 начнут взимать туристский взнос с иностранцев
11:02 Европу накрывает цунами кризиса. Дальше будет только хуже, - В.Прохватилов
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10:56 Раскол в арабских рядах: король Марокко не поедет в Алжир на саммит ЛАГ
10:13 Китай готов конкурировать с США на Ближнем Востоке, - В.Скосырев
10:02 Лондон скоро ждет русская ответка, - Игорь Моисеев
09:57 Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт, - "Взгляд"
09:12 Каздемоппозиция по-аблязовски: подстрекать из-за бугра, - Ержан Кожамуратов
08:51 Антикитайская грамота. Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих
08:42 История с причальным концом. КТК завершает восстановление поврежденной инфраструктуры, - Къ
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00:11 Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов
00:09 Анкара намерена способствовать реализации "зерновой сделки", Москва пока не видит для этого возможностей
00:06 Вадим Трухачев: Нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии
|КазВыборы... Без сюрпризов, - Юрий Булуктаев
20:56 01.11.2022
Выборы без сюрпризов
28.10.2022
Владислав ЮРИЦЫН
Политолог Юрий Булуктаев о претендентах на пост президента