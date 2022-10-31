Шахматист и депутат РосГосДумы Анатолий Карпов получил страшные травмы. Праздновал День Казахстана

00:06 02.11.2022

Раскрыты детали страшных травм Анатолия Карпова: шел с банкета

Шахматист праздновал День Казахстана



Стали известны новые подробности трагического происшествия со знаменитым шахматистом, чемпионом мира, депутатом Госдумы Анатолием Карповым. Напомним, в ночь на 29 октября он упал и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму возле здания Государственной Думы в Георгиевском переулке.



Шахматист праздновал День Казахстана



Как стало известно "МК", накануне на имя Анатолия Карпова пришло приглашение от посла Казахстана на праздник, посвященный Дню Республики Казахстан (отмечается 25 октября, но банкет был назначен чуть позде). Банкет проходил в ресторане "Ритц", в трех минутах ходьбы от здания Думы.



В пятницу Анатолий Карпов провел день в Думе, в своем 505-м кабинете. Интересно, что 28 октября для самого Карпова тоже знаменательная дата – ровно год назад он получил депутатский мандат. В течение дня он был бодр и жалоб на здоровье не высказывал. Затем Карпову перезвонил представитель посольства Казахстана, который сказал, что очень хочет видеть депутата на празднике. Народный избранник подтвердил свое участие.



Примерно в 18.00 Карпов взял подаренный ему одним из депутатов пакет с двумя бутылками молока, сыром и сметаной и спустился вниз на Охотный ряд. Оттуда он уехал на служебном "Форде" домой. А уже из дома, переодевшись, отправился на праздник.



Торжества в ресторане закончились ближе к полуночи. Водитель ожидал Карпова во внутреннем дворе Госдумы, где и произошло ЧП: 71-летний шахматист поскользнулся и крайне неудачно упал, ударившись головой. Его госпитализировали в 13-ю больницу, а потом перевезли в Склиф.



На данный момент состояние Карпова остается стабильно тяжелым. Его спасают врачи отделения нейрохирургической реанимации НИИ Склифосовского.



Виктория Чумакова