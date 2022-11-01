Иран хочет решать проблемы Закавказья без участия внешних сил, - Ю.Росс

00:10 02.11.2022

Пашинян навестил Раиси сразу после встречи с Путиным и Алиевым



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.11.2022



Никол Пашинян обсудил с Ибрагимом Раиси ситуацию на Южном Кавказе.

Иран категорически против вмешательства внерегиональных государств в проблемы Южного Кавказа. Об этом заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Тегеран 1 ноября с рабочим визитом. Поездка Пашиняна в Иран состоялась по приглашению Раиси сразу после трехсторонней встречи армянского лидера с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.



В официальном сообщении говорится, что визит Никола Пашиняна в Иран вызван необходимостью углубить двусторонние отношения, рассмотреть ход реализации совместных проектов и обсудить проблемы приграничного сотрудничества. Но, конечно же, Тегеран не в меньшей степени, а вероятно даже в большей, интересует ход урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Тем более что 31 октября в Сочи состоялись важные переговоры с участием Пашиняна и президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.



Сам Иран в этом конфликте занимает несколько неопределенную позицию в вопросе поддержки какой-либо из сторон. Тегеран то признает территориальную целостность Азербайджана, то заговаривает о праве народа на самоопределение, тем самым оказывая некую поддержку Нагорному Карабаху. При этом Иран категорически против пересмотра нынешних границ соседних государств. Ему не нравится идея так называемого "Зангезурского коридора", который может связать Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении. Тегеран опасается, что реализация этого проекта способна лишить его свободного выхода в Армению и дальше к грузинским портам на Черном море. И уж вовсе беспокоят Иран разговоры о появлении в регионе внешних игроков. Ему вряд ли пришлись по душе действия Еревана, пригласившего европейских наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. Неприятие Тегерана вызывают периодические упоминания о том, что урегулированием карабахского конфликта могут активно заняться США. Несомненно, эти вопросы были затронуты в ходе переговоров Раиси и Пашиняна.



Однако на совместной пресс-конференции иранский президент больше говорил об экономических отношениях с Арменией, хотя и не преминул затронуть тему иностранцев в регионе. "В двусторонних переговорах с премьер-министром Армении мы подчеркнули, что решение региональных вопросов должно зависеть от официальных лиц тех государств, которые являются частью региона. Любое вмешательство иностранцев в региональные дела будет создавать новые проблемы вместо решения прежних", – заявил Раиси.

К слову, накануне об этом в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран считает необходимым регулировать кавказские споры в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран). Он подчеркнул, что Иран считает безопасность Азербайджана собственной безопасностью и выступает против размещения в регионе иностранных сил, которые поставят под угрозу безопасность региона.



С этой точки зрения Пашинян мог успокоить Раиси – ведь, по сути, и он сам, и Алиев согласились в Сочи с ведущей ролью России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Правда, результативность встречи, как вынужден был признать сам Владимир Путин, оказалась невысокой – несколько положений, разработанных накануне, пришлось исключить из совместного заявления. В результате конечный документ принял вид "изъявления желаний конфликтующих сторон" решать вопросы без применения силы, переговорами и т.д. Подобных документов за 30-летнюю историю карабахского конфликта было подписано немало. Но люди продолжали погибать.



Впрочем, министр иностранных дел непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – "НГ") Давид Бабаян не считает сочинское заявление малорезультативным. По его мнению, документ может создать впечатление поверхностного с общими формулировками лишь на первый взгляд. А для полной оценки его необходимо рассматривать вкупе со всем сказанным на встрече. "Переговоры и само заявление показывают, что карабахский конфликт не разрешен. Карабах нигде не упоминается, но и не говорится о том, что конфликт прекратился. Сам президент России отметил, что по ряду вопросов не удалось найти общий знаменатель. Но процесс должен быть продолжен. Таким образом, акцент делается на поддержании мира и стабильности в регионе", – заявил Давид Бабаян, подчеркнув, что ожидания того, что в Сочи будет найдено окончательное решение конфликта, изначально были завышены. "Переговоры были позитивными и полезными. Они открыли новое дыхание в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта", – резюмировал Бабаян.



В экономической части визита Пашиняна в Иран главную позицию занял проект строительства 7,2 км Каджаранского тоннеля. По словам министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна, запуск в эксплуатацию тоннеля и развитие транзитного коридора Север–Юг из Армении к Персидскому заливу позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок из Ирана в республику и обратно.



Президент Ирана Ибрагим Раиси считает, что при желании объем товарооборота между Ираном и Арменией можно довести до 3 млрд долл. Он отметил, что за последние месяцы зафиксирован 43-процентный рост торговых отношений с Ереваном. Но это не соответствует упомянутому потенциалу.