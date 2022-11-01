Конкордат под пристальным марксистским взглядом Пекина, - Милена Фаустова

00:14 02.11.2022

Ватикан продолжает терпеливый диалог с КНР на фоне XX съезда Компартии



Милена Фаустова

1.11.2022



Ватикан в очередной раз на два года продлил так называемое Временное соглашение с Китаем. Об этом в конце октября сообщили служба печати Святого престола и официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) "Синьхуа". На регулярном брифинге для журналистов представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что такое решение стороны приняли "по итогам дружественных консультаций, которые состоялись 22 октября". "Ватикан готов продолжать уважительный и конструктивный диалог с Китаем для продуктивной реализации соглашения и дальнейшего развития двусторонних отношений", – указывается в публикации службы печати Святого престола.

В первый раз конкордат был подписан 22 сентября 2018 года и продлен спустя два года. Сейчас соглашение будет действовать до октября 2024-го. Текст до сих пор не обнародован, но известно, что в документе в числе прочего изложены правила процедур по обеспечению избрания епископов внутри католической общины Китая. Более 50 лет, вплоть до 2018 года, в КНР существовала система "двойной иерархии": часть архиереев назначала Коммунистическая партия Китая (КПК), но они не признавались Ватиканом. А часть – назначал лично понтифик, но со стороны властей КНР они считались незаконными.



Хотя Временное соглашение и действует уже четыре года, за это время было рукоположено лишь шесть епископов. Последнее состоялось в городе Ухань провинции Хубэй 8 сентября 2021 года, где на "вдовствующую" много лет кафедру был назначен францисканец Франциск Цуй Цинци. Из-за того что процесс хиротонии проходит довольно медленно, во многих епархиях КНР не хватает архиереев, а те, что есть, регулярно подвергаются гонениям со стороны властей. По признанию госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, подписанный сторонами документ нельзя назвать постоянным: он пока остается "экспериментальным". "Как это всегда бывает, такие сложные и деликатные ситуации требуют достаточно много времени для реализации, чтобы затем иметь возможность проверить эффективность результата и определить возможные улучшения. Кроме того, как мы знаем, вспышка пандемии COVID-19 создала понятные препятствия для встреч между делегациями, которые внимательно следят и оценивают выполнение самого соглашения. По этим причинам срок действия соглашения был впервые продлен в 2020 году и теперь продлен еще на два года", – заявил Паролин в интервью информационному порталу Vatican News.



Прелат добавил, что по итогам первых лет действия соглашение принесло как минимум три видимых результата: в КНР нет больше "катакомбной" церкви, шестеро епископов были назначены папой Римским лично и признаны властями, а еще шестеро, назначенных ранее КПК, были признаны Ватиканом. "Это может показаться небольшими достижениями, но для тех, кто смотрит на историю глазами веры, они видятся важными шагами к постепенному исцелению ран, нанесенных церковному общению событиями прошлого. Я надеюсь, что в будущем таких достижений станет больше", – заверил Паролин.



Однако госсекретарь не сказал о том, что в КНР действует закон, согласно которому подростки до 18 лет не имеют право посещать церкви. Это делает невозможным, например, крещение детей. В феврале с.г. главный исполнительный директор международной благотворительной правозащитной христианской организации Open Doors Дэвид Карри утверждал, что если это положение нарушается, то детей из семей изымают и отправляют в специальные лагеря на перевоспитание, а родителей сурово наказывают.



Не упомянул госсекретарь и том, что все признанные властями епископы должны были принести своеобразную присягу на верность коммунистическим идеалам. А те из духовенства, кто отказывается это делать, преследуются государством. Пример тому – бывший епископ Гонконга, ныне почетный кардинал Иосиф Чэнь. Он в мае был задержан вместе с другими активистами Фонда гуманитарной помощи – 612 (612 Humanitarian Relief Fund) в Гонконге, который помогает оппозиционерам в оплате юридических и медицинских расходов. Спустя несколько часов после задержания почетного пенсионера в сутане отпустили домой, но с конца сентября над Чэнем проходят судебные процессы. В вину ему вменяют "сговор с иностранными силами" в соответствии с недавно принятым Пекином законом о национальной безопасности. Прокуратура утверждает, что закрытый в 2021 году Фонд-612 имел "политическую мотивацию" и поддерживал антиправительственные группы. Если китайского иерарха признают виновным, он может получить пожизненное заключение. Помимо Чэня под следствием находится еще ряд клириков национальной Католической церкви.



В Ватикане ни о них, ни о Чэне предпочитают не вспоминать. В последний раз папа Римский Франциск кратко обмолвился о прелате в середине сентября, возвращаясь из Казахстана. Там он мог встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем, который также находился в республике с кратким визитом. Однако лидер КНР отказался от беседы с понтификом. Франциск объяснил это "особым менталитетом". "Китайский менталитет понять нелегко, но его необходимо уважать, я его уважаю всегда. Кардинал Чэнь – пожилой человек. Он говорит то, что чувствует. То, что с ним происходит, говорит о наличии некоторых ограничений в стране. Но я не хотел бы давать этому характеристику. Я стараюсь придерживаться пути диалога, во время которого многое может проясниться. Мы не должны терять терпение", – подчеркнул папа Бергольо, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать процесс против кардинала Чэня нарушением религиозной свободы, о которой понтифик много размышлял в Казахстане.



Гибкую тактику папы Франциска в отношении Китая можно понять. По итогам XX съезда КПК, который прошел в Пекине с 16 по 22 октября, генеральным секретарем Центрального комитета Компартии был переизбран Си Цзиньпин. Это уже его третий пятилетний срок на этом посту. А в 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправки к Конституции, разрешающие избираться на пост председателя КНР без ограничений. Таким образом, Си Цзиньпин фактически получил право занимать свою должность пожизненно. Сразу после окончания съезда КПК христианам страны намекнули, что объявленный год назад процесс "китаизации" религий "означает принятие марксистского взгляда на веру".