Талибы создали "женский ОМОН"

00:16 02.11.2022

Филипп Октябрьский



Их снабдили оружием и щитами



Стало известно, что на территории Афганистана движение "Талибан" (признана в РФ террористической и запрещенная организация) начали принимать на службу в одном из подразделений общественной безопасности МВД. Целью нового подразделения служит борьба с протестами в стране, пишут "РИА Новости".



"Это одна из тактик "Талибана", чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан" делает это, чтобы держать под контролем реакцию на жестокость по отношению к женщинам", – заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.



Известно, что проходят подготовку на службу уже около 100 женщин. На снимках видно, что новобранцы экипированы шлемами и щитами.



На улицах Афганистана проходят протесты против нововведений в жизнь афганистанских женщин. Талибы не дали официальных комментариев относительно их должностных сотрудниц, однако женская часть населения понимает такие действия, как оправдание их жестокости.



В сентябре 2021 года талибы запретили женщинам приходить в учебные заведения без никаба, посещать школы и вузы совместно с парнями, выходить из дома и отправляться в поездки без мужчин, а занятия спортом и вовсе посчитали неприемлемыми. Кроме того, женщинам запретили носить обувь на высоких каблуках.



В декабре 2021 года талибы создали документ, регулирующий права женщин в Афганистане. В феврале 2022 года представители движения призвали мирному урегулированию на Украине. 31 марта 2022 года Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов. 24 апреля 2022 года в Афганистане ввели раздельное обучение в вузах по половому признаку.



Ранее Readovka писала о том, что Анджелина Джоли призвала общество не закрывать глаза на проблемы женщин в Афганистане.