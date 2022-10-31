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    Афганистан   | 
Талибы создали женский ОМОН Талибы создали "женский ОМОН"
00:16 02.11.2022

Филипп Октябрьский

Их снабдили оружием и щитами

Стало известно, что на территории Афганистана движение "Талибан" (признана в РФ террористической и запрещенная организация) начали принимать на службу в одном из подразделений общественной безопасности МВД. Целью нового подразделения служит борьба с протестами в стране, пишут "РИА Новости".

"Это одна из тактик "Талибана", чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан" делает это, чтобы держать под контролем реакцию на жестокость по отношению к женщинам", – заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.

Известно, что проходят подготовку на службу уже около 100 женщин. На снимках видно, что новобранцы экипированы шлемами и щитами.

На улицах Афганистана проходят протесты против нововведений в жизнь афганистанских женщин. Талибы не дали официальных комментариев относительно их должностных сотрудниц, однако женская часть населения понимает такие действия, как оправдание их жестокости.

В сентябре 2021 года талибы запретили женщинам приходить в учебные заведения без никаба, посещать школы и вузы совместно с парнями, выходить из дома и отправляться в поездки без мужчин, а занятия спортом и вовсе посчитали неприемлемыми. Кроме того, женщинам запретили носить обувь на высоких каблуках.

В декабре 2021 года талибы создали документ, регулирующий права женщин в Афганистане. В феврале 2022 года представители движения призвали мирному урегулированию на Украине. 31 марта 2022 года Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов. 24 апреля 2022 года в Афганистане ввели раздельное обучение в вузах по половому признаку.

Ранее Readovka писала о том, что Анджелина Джоли призвала общество не закрывать глаза на проблемы женщин в Афганистане.

Источник - Readovka
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