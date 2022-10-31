Как Россия ответит на диверсии Англии? Трасс спалилась с айфоном, - "Взгляд"

00:20 02.11.2022

Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Террористическая активность Лондона в отношении России растет



Текст: Алена Задорожная



Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав "Северные потоки" и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами "все сделано". Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия?



Во вторник основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как "русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы "Северного потока" совместно с США". По его словам, произошло это потому, что экс-премьер Британии Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену.



В сообщении, по словам Доткома, говорилось: "Все сделано". Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал. Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.



Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.



При этом накануне президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на "Северных потоках" – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе "рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то что это реально подрывает в корне их интересы".



Вместе с тем отношения между Москвой и Лондоном в очередной обострились в связи с терактом в акватории Севастополя, который был совершен, по предварительным данным, украинскими боевиками при поддержке британских специалистов. Известно, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте.



В посольстве России в Лондоне также констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными. Кроме того, британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.



Таким образом, только за последние месяцы Британия, как полагают эксперты, была замешана сразу в нескольких крупных терактах. "Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на "Северных потоках". Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы", – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.



"Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом "все сделано" – это такая выдумка", – подчеркнул эксперт.



"Я тоже вполне допускаю версию о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов. Собственно, изначально был очевиден британский след и в других терактах, совершенных на территории России",



– сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. "Без "англичанки" не обошлось на Крымском мосту, в убийстве Дарьи Дугиной, множестве терактов на территории Донбасса. Меняются лица и национальности исполнителей и соучастников, неизменным остается участие Великобритании", – продолжил парламентарий.



"Что касается "It's done", то тут был, скорее, "дембельский аккорд" Лиз Трасс. И все же она успела доложить своим подельникам об успешном завершении. Она знала, что эта операция станет для нее коронным номером. В агонии премьерства нужно было совершить поступок, чтобы войти в историю не только как самый "скоропортящийся" премьер. Было бы даже обидно, если бы мир так и не узнал о ее участии в этом теракте", – иронизирует Луговой.



Киевский политик и блогер Анатолий Шарий в свою очередь обратил внимание на призыв Марии Захаровой к Лондону прокомментировать данные об СМС-сообщениях Лиз Трасс. "Фишка в том, что к телефону доступ никто не получал. Получали к виртуальному хранилищу, это просто, если уметь. Эту тему сейчас попытаются перебить другими темами. Чем угодно, даже войной с Албанией", – отмечает Шарий в своем Telegram-канале, намекая на сюжет культового фильма "Хвост виляет собакой".



