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Ташкент знакомый и незнакомый, - Гульмира Илеуова
07:33 02.11.2022

Ташкент знакомый и незнакомый
В рамках проекта, финансируемого Комитетом науки МОН РК по изучению факторов, влияющих на формирование конфликтности и протестности в обществе, был определен ряд стран для сравнительного изучения. В связи с этими и другими задачами в октябре т.г. группа исследователей, и я в том числе, посетила Ташкент. Содержание встреч получит свое осмысление в ходе подготовки итогового отчета, как и итоги подобных поездок в Киев в апреле и Бишкек в декабре 2021 года, но сейчас хотелось бы описать свои впечатления о городе, о тех изменениях (после 2013 года), которые стали заметны и произвели на меня впечатление.

Безусловно, в первую очередь, можно сказать, что за последние годы Ташкент очень похорошел: много новых интересных зданий, при отделке использованы дорогие материалы (нет алюкобонду!), выдерживается единый архитектурный стиль, национальные элементы не выглядят как китч, все гармонично, много ухоженных садов и парков. Поэтому бесконечно хочется гулять, любоваться и наслаждаться тем, что окружает. Хотя также видно, что в центре разрушается исторический город, старые махалли, например, в том месте, где строится совершенно грандиозное здание Центра исламской цивилизации.

Как всегда вкусная и обильная еда (хотя в порции мант всего 4 штуки, а не 5, как у нас, но это шутка), вполне доступные цены. Появилось много интересных и современных кафе; их не так много, как в Алматы, и тем более, в Бишкеке, но все же есть места, где можно приятно посидеть, например, очень милое кафе "Ленинград", с разнообразным, можно сказать, купажным, чаем, собственным мороженым и необычайно вкусным медом.

Кстати сказать, в Ташкенте много российских беженцев (как бы они себя не называли), и поэтому мы даже не смогли снять номера в гостинице в центре города. Но в отличие от Казахстана, отношение к ним спокойное и даже одобрительное, поскольку, как сказал один из экспертов: они несут нам деньги, занятость, приезд специалистов, поэтому – почему мы должны возражать их приезду? И интересно, что в Узбекистане знают о том недовольстве, которое по этому поводу вылилось в казахстанские социальные сети, и следят за нашей последующей реакцией по этому поводу.

Из того, что понравилось, так это то, что у нас, несмотря на принципы открытости и политики "слышащего государства", оказалось утерянным, а в Ташкенте есть – это свободный доступ в государственные здания и учреждения. Охрана есть, но нигде у нас не спрашивали документы, и уж, тем более, не обыскивали, не ощупывали сотрудники полиции, не нужно нервирующее ожидание сопровождающего, как это делается, например, при входе в Дом министерств. Изменилась форма, и, главное, цвет формы сотрудников правоохранительных служб, т.е., она не отталкивает своим видом, а где-то даже сливается с общей цветовой гаммой города. Поэтому нет того ощущения напряжения, которое раньше возникало при угрожающем виде полицейского, одетого в темную неэстетичную одежду.

Из социальных новшеств, которые нас приятно удивили, в первую очередь назову то, что в Узбекистане, как сказали эксперты, девушки, которые получили высокий балл на экзамене по английскому языку (IELTS выше 6 баллов), обучение в магистратуре предоставляется бесплатно. Понятно, что это сделано, чтобы простимулировать повышение интереса у женской части общества в обучении на более высоких уровнях.

Еще из того, что оказало впечатление – это огромное количество религиозной литературы (конечно, в первую очередь, исламской), которая продается везде, в том числе в обычных книжных магазинах, и ощущение, что неконтролируемо. Напомню, в Казахстане такой свободной продажи нет, и я думаю, что мы в этом отношении правы. В то же время интересной научной и околонаучной литературы на политические, социологические, и любые иные темы, даже по истории Узбекистана, практически нет. И хотя наши собеседники говорили, что она есть на узбекском языке, то, может, это и так, но в сравнении с религиозной литературой ее крайне мало. Т.е., по моему мнению, с этой стороны виден явный вызов принципам светскости.

Что касается использования латиницы и кириллицы, то для приезжего – это какая-то "вакханалия" при применении алфавитов: кто-то пишет на одном, кто-то на другом. А если кто-то креативно пытается играть в рекламных целях двумя алфавитами сразу, то легко получить взрыв мозга… В конце концов, просто устаешь от попыток прочесть, что написано, на каком алфавите и отключаешься от визуализации и, возможно, нужной информации.

Но, наверное, что чаще всего ставило в тупик и одновременно вызывало острые приступы раздражения, так это поездки на такси. Мы, наконец, поняли, где проходят практику шымкентские водители (шутка). В целом, манера езды жителей Ташкента вызывает озабоченность, если не страх, а белый цвет и однообразие марок автомобилей (малолитражки типа Chevrolet Spark) утомляет. Но пришла в голову такая аналогия: их мир машин сравним с социальной структурой узбекского общества, примерно равные (невысокие) исходные возможности, очень сложно выделиться на этом "белом" фоне, отсюда высокая конкуренция, и единственная возможность – быть быстрее, ловчее, и, соответственно, успешнее, зачастую, невзирая на правила/интересы других людей. По-другому не получается. И, продолжая аналогию, если в ближайшие годы у них появится много (черных) джипов, это повлияет на общую манеру движения в сторону упорядочения, и в то же время будет сигнализировать о наличии, не только существенного расслоения общества, как в Казахстане, но и появлении успешных и конкурентоспособных работников.

Очевидно, что рядом с нами находится большая и интересная страна. Мы может и должны учиться друг у друга, заимствовать успешные элементы реформ, потому что у нас есть возможности для взаимодополнения усилий в целях успешного развития. Так что тем, кто не был в Ташкенте, стоит его посетить, прочувствовать на себе его красоту и обаяние, сходить в многочисленные музеи, выставочные залы, галереи, и, конечно, базары. И по итогам сравнить и сделать выводы и о собственной стране.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Илеуова Гульмира
31.10.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667363580


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