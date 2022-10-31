 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Встреча с историком Дмитрием Верхотуровым. Конец казахского голодомора. Контуры Нового мира (анонс)
07:39 02.11.2022

3 ноября в 19.00 в магазине "Книжный день"
Наше Завтра

3 ноября в магазине "Книжный день" состоится встреча с писателем, историком и общественным деятелем Дмитрием Верхотуровым

Тема встречи: Контуры Нового мира

Конфликты, которые разрастаются на наших глазах - лишь одна из стадий мирового конфликта, суть которого состоит в попытке США перестроить международные отношения из "свободного мира", который они некогда защищали, в мир, в котором все страны платят дань США, то есть, своего рода мировую американскую империю.
Россия - это главное препятствие для них, потому нас постараются свалить всеми доступными методами.

Начало в 19:00, просьба приходить несколько заранее!

Адрес: г. Москва. Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2 (3-4 минуты пешком от метро Марксистская).

Регистрация по ссылке

Регистрация на встречу также возможна по телефону: 8-499-350-17-79.

На нашем телеграмм-канале вы можете посмотреть прямую трансляцию этой встречи.

Внимание:

- Количество мест ограничено.

Убедительная просьба, заявки на встречу оставлять только, если точно уверены, что придете на встречу.

Наличие распечатанного билета необязательно для посещения мероприятия.

Уважаемые участники встречи!

На мероприятии можно будет купить книги автора.

Если вы хотели бы гарантировано приобрести книги из нашего ассортимента просим вас заранее оформить заказ на этом сайте. Мы с радостью доставим ваш заказ на встречу!

Внимание! Видеосъемка на мероприятии запрещена.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667363940


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