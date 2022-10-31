Выезд русских поможет исчезновению Латвии. Города пустеют, - Никита Демьянов

07:42 02.11.2022 Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют

1 ноября 2022, Никита Демьянов

Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?



Естественный прирост населения в Латвии с 1990 года (когда в стране проживало около 2,7 млн населения) все время был отрицательным. Данные государственного Центрального статистического управления (ЦСУ) показывают, что число постоянных жителей государства сокращается в течение тридцати с лишним лет. В одном только 2021-м латвийцев стало меньше на 17 тысяч.



Сейчас в стране официально числится свыше 1 896 000 человек. Но на практике эта цифра наверняка гораздо меньше, поскольку многие латвийцы живут на две страны – гастарбайтерствуют где-нибудь в Западной Европе, но периодически посещают родственников, оставшихся на родине. Официально же в результате миграции страна потеряла за все эти годы 30% населения (469 тыс. человек).



Цифры неутешительные



Самое большое уменьшение количества жителей имело место с 1992 по 1994 год. Население тогда сократилось на 142 000 человек – из-за того, что из Латвии ушли советские войска, а вместе с ними и члены семей солдат и офицеров.



Следующее большое сокращение произошло во время финансово-экономического кризиса, бушевавшего с 2008 по 2010 год – на 117 000 жителей. В последние же годы численность населения сокращается в основном за счет отрицательного естественного прироста, то есть превышения смертности над рождаемостью.



До сих пор считалось, что меньше всего в Латвии страдает от оттока населения столица. Действительно, раньше для многих жителей латвийских регионов их эмиграция исчерпывалась переездом в Ригу. Однако в начале сентября этого года выяснилось, что Вильнюс обошел Ригу по числу жителей, став самым населенным городом в Прибалтике. По данным на 30 августа 2022 года, в Вильнюсе проживали 615 242 человека, что на 10 тысяч больше, чем в Риге. В латвийской же столице нынче живет 605 802 человека, это на девять тысяч меньше, чем год назад.



Исторический максимум населенности Риги приходится, по данным латвийского ЦСУ, на 1989 год – тогда в столице республики проживали 910 455 человек. Кстати, в конце 80-х власти СССР с учетом роста рижского населения и, соответственно, увеличения плотности транспортных потоков, собирались построить в Риге метро. Но не успели.



Известие о том, что теперь их город уступает Вильнюсу, больно ударило по самолюбию рижан. "Ну вот Рига и утратила статус самого населенного города в Балтии... Можно, конечно, говорить и о том, что правильнее сейчас говорить не о Риге в границах непосредственно города, а о Рижской агломерации – включая все небольшие, прилегающие к столице самоуправления... Но это так – оправдания. Собственно, все закономерно. Тенденция ощущается без углубления в статистику. Потерялась Рига, мыслящая себя прежде столицей всей Балтии, находящаяся по-прежнему посреди региона…" – грустно рассуждает латвийский политолог Данута Дембовская.



…и минус русские



Собственно, главные причины демографического кризиса в Латвии на сегодняшний момент особого секрета не составляют: старение и низкая рождаемость. Если в 1990-м (последний год "оккупационной" советской власти) в Латвии насчитывалось почти 40 тыс. новорожденных, в 2000-м и 2010-м – примерно по 20 тысяч, то в 2020-м – 17,5 тысячи.



При этом все реже латвийские женщины рожают первых детей. В 1990-м в республике было 18 тыс. первенцев, в 2000-м – 10 тысяч, в 2010-м – 9500, в 2020-м – меньше семи тысяч. "Очень наглядно видно, что рождаемость первых детей падает быстрее, чем вторых и третьих. И по сравнению с недавним докризисным максимумом упала очень сильно", – делает вывод профессор Латвийского университета Михаил Хазан. По его словам, это связано с тем, что родители получают слишком низкие выплаты, которые не могут стимулировать рождение большого количества детей.



Ну а в связи с тем, что в стране сильно выросли тарифы на отопление и электричество, планирование и рождение ребенка и вовсе может показаться неподъемной роскошью.



И тут особенно интересны самые последние данные ЦСУ. В этом году за восемь месяцев в Латвии было зарегистрировано 10 794 новорожденных. Что на 8% (942 новорожденных) меньше, чем за соответствующий период 2021 года, и так весьма "безблагодатного".



Отчего сейчас умирают латвийцы чаще всего? И по естественным причинам, в связи с возрастом, и в силу все более затрудняющегося доступа к медицинским услугам. С 2009 года в стране радикально сократили количество больниц и поликлиник, значительно уменьшилось и число медицинского персонала. Врачи и медсестры предпочитают уезжать в страны, где за их труд больше платят, а оставшиеся на родине регулярно устраивают забастовки – последняя на данный момент состоялась 27-28 сентября.



В целом же в Латвии смертность превышает рождаемость с лета 1992 года. Латвийский экономист Янис Ошлейс в 2021-м предупреждал: "В этом году мы увеличили госдолг на два миллиарда – это означает, что когда-то его придется отдавать. Но кто будет отдавать? Будут отдавать те дети, которые на данный момент еще не родились. И если эти дети не родятся, то придется отдавать нам, тем людям, которые на тот момент станут пенсионерами.



Хочу вас проинформировать, что это будет из ваших пенсий. Или мы решаем демографический вопрос сейчас, или пенсия каждого отдельного человека в будущем будет меньше, да и общее благосостояние тоже уменьшится".



В свою очередь социолог Арнис Кактиньш считает, что если Латвия не найдет решения своим проблемам, то может, как государство, просуществовать еще лет двадцать.



При этом, что интересно, в Латвии регулярно раздаются призывы уменьшить и без того редеющее население еще больше – за счет массовой депортации представителей местной русской общины, никак не желающих, дескать, "интегрироваться" (читай, ассимилироваться). Так, в минувшем августе латышский публицист Арнис Клуйнис опубликовал на страницах издания Neatkariga Rita Avize ("Независимая утренняя газета") свою статью под названием "Почему русским надо бояться депортации в Россию?". В ней он рассуждает о том, что "зимой европейцев (нас!) будет согревать не российский газ, а возможность наблюдать, как русских упаковывают в вагоны, ящики или колонны для отправки в Россию". По словам Клуйниса, главной причиной депортации может стать необходимость "найти и наказать козлов отпущения" за замерзание европейцев предстоящей зимой.



Пока что, впрочем, до депортации абсолютно всех русских дело еще не дошло. Однако, согласно принятому недавно закону, высылка теперь грозит находящимся в Латвии по виду на жительство нескольким десяткам тысяч граждан России. Большинство из которых являются престарелыми уроженцами Латвии, которым родина в 1991 году отказала в гражданстве – и тогда они взяли взамен российское.



Эмиграцию рано списывать со счетов



Латвийские чиновники склонны тешить себя утешением, смысл которого сводится к тому, что депопуляция – процесс, дескать, общеевропейский. Представитель Центрального статистического управления Сигита Шулца в 2021-м меланхолично сообщила: "Как и вся Европа, мы тоже стареем... В то же время у нас, например, в прошлом году родилось всего около 17 тысяч детей... Хотя более молодые и активные люди и впредь продолжат выезжать за пределы Латвии, в целом экономической эмиграции сейчас уже не происходит".



Однако, как считают другие эксперты, окончательно списывать влияние эмиграционного фактора на процесс депопуляции Латвии пока еще рановато. Правда, в прошлом году из государства эмигрировали всего 286 человек, что является самым низким показателем за тридцать лет. Это, разумеется, объясняется тем, что в 2021-м как в отдельно взятой Латвии, так и в ЕС в целом все еще действовали антипандемийные ограничения.



Но с устранением этих ограничений эмиграция, скорее всего, опять наберет темп. Во всяком случае, итоги опроса, проведенного социологическим агентством SKDS год назад, показали, что треть (33%) населения Латвии уехали бы жить за границу, появись у них такая возможность. К слову, наиболее благоприятное отношение латвийцев к эмиграции отмечалось в 2009 году (когда в стране наиболее сильно ощущались последствия мирового финансового кризиса) – уехать тогда хотело более половины (53%) населения Латвии.



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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

В октябре 2020 года ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс рассказал, что покинуть страну хотят около четверти местной молодежи. По его словам, США, Германия и Испания – три самых популярных страны, куда предпочли бы переехать молодые граждане Латвии, Литвы и Эстонии.



"США всегда были одним из государств, привлекавших балтийских мигрантов. И не только потому, что там есть большие возможности для работы. Соединенные Штаты приобрели имидж желанной страны благодаря своему великолепию, кино и поп-культуре", – говорил Капранс два года назад, добавляя, что в Германии, в свою очередь, латвийцев привлекает мощный немецкий рынок труда. На практике латвийская молодежь чаще всего эмигрирует в Великобританию, Германию и Нидерланды.



В последнее время растет интерес латвийцев и к эмиграции в Россию – речь, разумеется, идет главным образом о латвийских русских. Люди начинают понимать, что лишь на исторической родине у них будет возможность учить на русском детей и сохранить их национальную идентичность.



В связи с этим многие с иронией восприняли сбор подписей, начатый в августе на латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv. Автор этой акции Олегс Задорецкис призывает власти обеспечить "добровольную и оплаченную государством репатриацию в Россию" тем латвийцам, которые этого захотят. Задорецкис пишет, что в настоящее время в республике живут люди, которые более лояльны к России, чем к Латвии, но не могут уехать из нее по финансовым причинам – российская же политика возвращения соотечественников на Родину пока малоэффективна. Эту ситуацию, по мнению Задорецкиса, можно разрешить путем оплаченной государством репатриации в Россию.



Когда петиция была опубликована, некоторые из латвийских русских отозвались на это однозначно: "Дайте мне подъемных на отъезд, помогите распродать мою недвижимость – и завтра меня здесь не будет!" Источник - vz.ru

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