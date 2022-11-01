Афганистан сократил экспорт хлопка - нет спроса

08:01 02.11.2022

1 ноября 2022



Экспорт хлопка из Афганистана сократился из-за падения спроса на мировых рынках. Об этом заявили представители афганской ТПП, передает сегодня, 1 ноября, TOLOnews.



"В прошлом году мы продавали Пакистану 1 тонну хлопка на сумму до 3700 долларов, но в этом году Пакистан покупает хлопок в Индии по 1900 долларов за тонну, хотя в провинциях Балх и Гильменд его гораздо больше", - сказал член Совета директоров ТПП Хан Джан Алокозай.

Фермеры в Балхе жалуются, что отсутствие рынков сбыта хлопка сделало их экономически уязвимыми.



"По сравнению с прошлым годом цена на хлопок снизилась примерно на 8 000 или 7 000 афгани, и фермеры обеспокоены этим",

- сказал Мубашер Мутавакал, экспортер хлопка.

Между тем в Министерстве торговли и промышленности Афганистана заверили, что создадут возможности для экспорта хлопка.



"В первые 6 месяцев года мы экспортировали хлопок в Пакистан, Узбекистан и Турцию, а теперь за последние два дня мы договорились с одной из соседних стран о возобновлении экспорта хлопка", - сказал представитель министерства Абдул Салам Джавад.

Хлопок в Афганистане в основном выращивают в провинциях Балх, Гильменд, Джаузджан, Сари-Пуль, Баглан, Кундуз и Тахар. По данным Министерства торговли и инвестиций, Афганистан ранее ежегодно экспортировал более 20 тыс. тонн хлопка.