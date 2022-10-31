В банках Киргизии заблокировали счета "Радио Свобода"

08:32 02.11.2022

02 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Блокировка счетов "Азаттык Медиа" плохо повлияет на инвестиционный климат



Блокировка счетов "Азаттык Медиа" плохо повлияет на инвестиционный климат Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.



Он отметил, что банковский счет может быть заблокирован только в трех случаях.



"За налоговые долги, легализацию сомнительного капитала, отмывание денег или решением суда. Банки не должны нарушать законы. Сейчас на все это смотрят инвесторы. Это все плохо повлияет на инвестклимат", - заявил нардеп.



Накануне в "Демир Банке" в устном порядке сообщили, что счета учреждения заблокированы, и рекомендовали обратиться за разъяснениями в ГКНБ. Официального письменного уведомления от финучреждения "Азаттык" не получил. В спецслужбах обещали предоставить ответ позже, но по состоянию на утро 1 ноября его так и нет.



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио "Азаттык". В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") опубликовал видеоматериал под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана", в котором "применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".



Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай сделал заявление, в котором отметил, что "вещательная компания изучила содержание данного материала и не обнаружила никаких нарушений стандартов".



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Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай сделал заявление в связи с блокировкой банковских счетов "Азаттык Медиа".



"Такая эскалация со стороны властей Кыргызстана похожа на нарушение законов страны. Мы будем бороться с этой попыткой заставить замолчать наших журналистов", - сказал он и добавил, что "Азаттык" является надежным источником информации и необходимо обеспечить ему беспрепятственную работу.



Ранее в "Демир Банке" в устном порядке сообщили, что счета учреждения заблокированы, и рекомендовали обратиться за разъяснениями в ГКНБ. Официального письменного уведомления от банка "Азаттык" не получил. В спецслужбах обещали предоставить ответ позже, но его до сих пор нет.



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики ранее сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио "Азаттык". В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") опубликовал видеоматериал под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана", в котором "применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".