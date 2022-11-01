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Как на Казахстан повлияет миграция россиян, - "Э-К"
08:42 02.11.2022

Алимжан БАРАНГУЛОВ

Эксперты считают, что наплыв россиян может положительно сказаться на казахстанской экономике. Ведь значительная часть релокантов - это квалифицированные специалисты.

Казахстанские эксперты в различных отраслях поделились мнением о выгоде для страны от миграции граждан России. По их мнению, приезжие займут пустующие рабочие места. А некоторые, наоборот, будут эти рабочие места создавать. Ведь российские бизнесмены привозят с собой не только интересные идеи, но и целые компании, передает Экспресс К со ссылкой на КТК.

Один из таких мигрантов Евгений ПЯТКОВСКИЙ. Он в Алматы чуть больше месяца и уже чувствует себя здесь как дома. Россиянин нашел жилье, получил необходимые документы. Говорит, гостеприимство почувствовал, что называется, с порога.

"Из самого примечательного - чтобы мне прописку элементарно сделать, приехали люди из Талдыкоргана. И сделали прописку. У меня здесь уже друзей-казахов, по-моему, больше, чем в России русских. Я здесь уже в гости много раз ездил, и бешбармаком меня кормили, и много чего. Позитивные эмоции", - рассказал Евгений.

Планы у Евгения грандиозные. Он эксперт в области IT и собирается перенести в Алматы свою компанию из Новосибирска.

"Я буду и здесь нанимать людей. Если они здесь есть. Ну, в первую очередь потому, что это будет дешевле для меня. И во вторую - конечно, я привезу свою компанию, людей из России", - поделился Евгений.

Рекрутеры рассказывают: россиян, которые активно ищут работу, за последний месяц стало больше. Заключить трудовой договор с казахстанскими компаниями хотят менеджеры по продажам, бухгалтеры и юристы.

"Если говорить о специальностях, которые так или иначе связаны с законодательными нормами, со знанием языка, с пониманием рынка, бизнес-процессов Казахстана, - есть определенные сложности, и не каждый, наверное, работодатель будет готов вкладывать свое время и ресурсы. Говорить о массовой безработице в связи с приездом россиян я бы точно не стала", - рассказала руководитель кадрового холдинга.

В центре труда ведут постоянный подсчет. Говорят, только в сентябре на работу устроились почти 600 россиян, в октябре - в два раза больше. Приезжают по большей части квалифицированные специалисты. Они как раз покрывают существующий у нас кадровый дефицит.

"Готовый человек приезжает, который трудоспособный, обладает современными навыками. И надо рассматривать, что каждый работающий человек - это вклад в ВВП", - заявили в Центре развития трудовых ресурсов.

В числе тех, кто уже заключил договор с казахстанской компанией, москвич Евгений ДРОЗДОВ. В Алматы он трудится бухгалтером. Говорит, на родину вернуться готов. Но все будет зависеть от обстановки.

"Было немного сложно найти работу, потому что не каждый работодатель готов обучить чему-то, показать. Но, в принципе, были отклики. Таких прям проблем ну вот не было. За полмесяца я смог устроиться", - поделился Евгений.

Сейчас в ЦОНах, где можно получить ИИН, немноголюдно. Ажиотаж на границе Казахстана с Россией тоже стих. По последним данным, в стране осталось около 100 тысяч россиян. При этом документы на постоянное место жительства подали всего чуть больше полутора тысяч. А на гражданство и того меньше - 346.

Политологи говорят, что закрывать границу и запрещать въезд в нашу страну иностранцам не нужно и невозможно. Это противоречит международному праву и нормам внутреннего законодательства Казахстана.

"Эта ситуация не достигла подобных критических масштабов. А во-вторых, мы же, как страна, исповедуем принципы гуманизма, и это было гуманно. Все прекрасно понимают, что из нескольких миллионов уехавших в Казахстане осело лишь несколько десятков тысяч. Многие уехали в Европу, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан. Поэтому, опять же, какое-то особое влияние на казахстанско-российские отношения это не окажет", - заявил политолог.

В Ассамблее народа Казахстана ничего плохого в потоке релокантов тоже не видят. Там подчеркивают: гостеприимство - отличительная черта нашего народа.

"В этой ситуации как принимающая сторона - мы, сами казахстанцы, так и приезжающая сторона должны показать свою культуру, прежде всего свою внутреннюю культуру, не поддаваясь на провокации, коих много, - заявили в АНК.

Еще один вопрос, который волнует, пожалуй, каждого: может ли релокация россиян сказаться на нашей экономике? В этом году инфляция на фоне мировых событий разогналась. Экономисты говорят, на нее влияет множество внешних факторов. И приезд россиян здесь совсем ни при чем.

"Первая, главная причина высокой инфляции - это, конечно, геополитическая ситуация. Традиционные каналы поставок товаров были нарушены. И тот самый товар, который шел транзитом или из России напрямую, сейчас делает большой крюк, прежде чем попасть на наш рынок. Начало этой инфляции, наверное, было заложено три года назад. Причем во всем мире. Вы представляете, экономика шла, развивалась. И вдруг все остановилось. Это раз. Кроме того, государства вынуждены были выделять колоссальнейшую экономическую помощь", - рассказал экономист.

В миграционной службе уточнили: присваивать статус беженцев или выдавать вид на жительство всем подряд никто не собирается. По закону граждане России могут находиться на территории Казахстана 90 дней - отсчет идет с момента пересечения границы. После этого они должны покинуть республику. Разрешение же на временное проживание можно получить лишь по шести основаниям. В их числе - работа, лечение, воссоединение семьи.

Источник - Экспресс К
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