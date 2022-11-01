Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан

08:45 02.11.2022

Эльдар НУРУЛЛИН



Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата САТЫБАЛДЫ и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает Экспресс К.



В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в Казахстан принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов США, которые обращены в доход государства.



Также установлен факт вложения Кайратом САТЫБАЛДЫ 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана, сообщает Антикор.



Поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается.