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Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан
08:45 02.11.2022

Эльдар НУРУЛЛИН

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата САТЫБАЛДЫ и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает Экспресс К.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в Казахстан принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 миллионов долларов США, которые обращены в доход государства.

Также установлен факт вложения Кайратом САТЫБАЛДЫ 300 миллионов долларов США в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана, сообщает Антикор.

Поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается.

Источник - Экспресс-К
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