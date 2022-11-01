Капитализм как аномалия и патология, - Филип Пилкингтон

09:45 02.11.2022

КАПИТАЛИЗМ И АНОМИЯ



01.11.2022

Филип Пилкингтон

Новое исследование показывает, что прямые иностранные инвестиции ведут к социальному распаду

Поскольку крупные корпорации занимают открытую либеральную политическую позицию по острым социальным вопросам, многие из тех, кто стоит на другой стороне, начали сомневаться в нейтральности рыночной экономики.



Нас воспитали в убеждении, что рынок не заинтересован ни в чем, кроме зарабатывания денег. И, как нам сказали, поскольку прибыль является движущей силой капитализма, который, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни, мы должны просто предоставить рынок самому себе.



Но сегодня, когда крупные корпорации склоняются к решению различных спорных политических и социальных проблем, эта точка зрения кажется уже несостоятельной. Остается мало пространства для обсуждения гораздо более глубокого вопроса. Есть ли что-то в самом капитализме, как это практикуется сегодня, что ведет ко все большей и большей степени социальной и политической либерализации? На самом деле, в политической экономии и социологии существует давняя традиция мышления, предполагающая, что капитализм либерален по своей сути. Под этим я подразумеваю, что капитализм по своей природе стремится разрушить устойчивые культурные нравы и породить атомизированное и отчужденное общество.



До недавнего времени не предпринималось попыток проверить эту гипотезу. Создание методологии для проверки того, привело ли быстрое капиталистическое экономическое развитие к разрушению стабильных социальных норм, казалось трудным. В социальных науках обычно нет лабораторий, в которых можно было бы проводить контролируемые эксперименты.



Но недавно исследователи из Neumann Forum разработали методологию ответа на эти вопросы. Они используют то, что социологи называют "естественным экспериментом", то есть пример сущности, которая подверглась быстрым изменениям в соответствии с гипотезой эксперимента. Исследователи проводят свой природный эксперимент в стране Ирландия.



Ирландия до недавнего времени была относительно неразвитой в экономическом отношении и имела чрезвычайно сплоченную католическую культуру. Но за последние три-четыре десятилетия в стране произошло бурное капиталистическое развитие, и ее культура была перевернута с ног на голову и наизнанку. Это быстрое развитие было вызвано потоками прямых иностранных инвестиций, или ПИИ, которые представляют собой внешние потоки капитала, поступающие в страны и создающие быстро растущие корпоративные сектора экономики.



Рассмотрим некоторые факты, чтобы увидеть, насколько экстремальными были эти изменения. Между 1970 и 1990 годами Ирландия была примерно на 28% беднее, чем ее ближайший сосед, Великобритания. В период с 2002 по 2007 год, после быстрого экономического развития, уровень жизни в Ирландии был примерно на 11% выше, чем в Соединенном Королевстве. Итак, нет сомнения, что быстрое капиталистическое развитие сделало Ирландию намного богаче. Но это вновь обретенное богатство повлекло за собой серьезные социальные издержки.



Как показывают авторы, по любым неэкономическим меркам уровень жизни в Ирландии заметно ухудшился. Например, в период с 1950 по 1965 год в Ирландии уровень самоубийств составлял около 2 случаев на 100 000 человек. Это было ничтожно мало по сравнению с уровнем самоубийств в Соединенном Королевстве, который в то время составлял около 8,5 случаев на 100 000 человек. Тем не менее, к началу 2000-х годов уровень самоубийств в Ирландии вырос в семь раз и составил примерно 13 случаев на 100 000 человек, что превышает показатель Соединенного Королевства в тот период, составлявший около 7 случаев на 100 000 человек. Уровень самоубийств в Ирландии в конечном итоге приблизится к уровню Соединенного Королевства, но он все еще был примерно в четыре раза выше, чем в период с 1950 по 1965 год.



Если это не является признаком крайнего подъема аномии, я не знаю лучшего примера. Все остальные статистические данные о социальном здоровье, которые изучали исследователи, показали ту же картину. За тот же период уровень убийств вырос на 609%; потребление алкоголя на 128%; и смертность от наркотиков на 6 115%. Коэффициент рождаемости упал на 58%.



Это увлекательные тенденции, и они должны быть тщательно изучены. Но они не доказывают причинно-следственной связи между прямыми иностранными инвестициями и ростом аномии и вытекающими из этого социальными патологиями. Для этого исследователи применили регрессионный анализ. Они изучили Ирландию по регионам, называемым в Ирландии "округами", чтобы выяснить, имеют ли округа с более высоким притоком ПИИ более высокую степень социальной атомизации. Они обнаружили, что более высокие уровни ПИИ были связаны со снижением религиозности населения, более высоким уровнем либеральных политических взглядов и более высоким уровнем преступлений, связанных с наркотиками. Они также показывают, что округа с более либеральными политическими взглядами, что частично обусловлено уровнем иностранных инвестиций, как правило, имеют более высокий уровень политической раздробленности, более низкий уровень рождаемости и более высокий уровень преступлений, связанных с наркотиками.



Исследование, проведенное Neumann Forum, представляет собой мощный доказательный аргумент в пользу того, что капиталистическое развитие, по крайней мере, за счет прямых иностранных инвестиций, порождает как политический либерализм, так и аномию.



Теперь, когда эта гипотеза имеет убедительные доказательства в свою пользу, ее необходимо пересмотреть и еще раз обсудить. Капитализм либерален по своей природе, а либерализм, похоже, тесно связан с атомизацией и аномией. Если страны хотят заняться экономическим развитием, они должны помнить об этой причинно-следственной связи. Действительно, у авторов исследования даже есть несколько идей о том, как контролировать экономическое развитие таким образом, чтобы оно не порождало столь глубокие уровни социальной патологии. Заинтересованные читатели должны прочитать исследование вместе с его рекомендациями.



Хотя результаты исследования оригинальны, идея о том, что капиталистическое экономическое развитие может разорвать социальные связи, имеет очень длинную родословную. Первыми сторонниками этой точки зрения были Карл Маркс и Фридрих Энгельс в их "Коммунистическом манифесте". "Все застывшие отношения с их вереницей древних и почтенных предрассудков и мнений сметаются, все новообразованные устаревают, не успев окостенеть.", - писали Маркс и Энгельс, - "Все твердое растворяется в воздухе, все святое оскверняется".



Маркс и Энгельс, будучи коммунистами, считали, что это необходимый процесс. Они считали, что нарушение капитализмом устоявшейся культурной жизни является необходимым условием для того, чтобы рассеять людей от их примитивных иллюзий относительно мира. "Человек, - писали они, - вынужден, наконец, трезво взглянуть в лицо своим действительным условиям жизни и своим отношениям к себе подобным". Однако после Маркса и Энгельса социологи и политэкономы склонны смотреть на эти процессы более неоднозначно. Возможно, самой важной работой в этом отношении в XX веке была работа французского социолога Эмиля Дюркгейма.



Дюркгейм наблюдал в действии тот же процесс, что Маркс и Энгельс, но считал, что вместо того, чтобы породить новых, атомизированных, но освобожденных агентов, эта атомизация порождает социальные патологии. Он ввел термин "аномия" для описания этого явления. Для Дюркгейма аномия была социальным состоянием, вызывающим крах моральных ценностей и отчуждение людей от своих сообществ. Дюркгейм считал, что аномия является состоянием, порождающим эпифеномены, такие как рост количества самоубийств и убийств.



Недавно политолог Патрик Денин стряхнул пыль с этой старой мысли. Многое было выведено из того факта, что в своей книге "Почему либерализм потерпел неудачу" Денин обвинил либеральную идеологию в социальных патологиях, которые мы наблюдаем сегодня в западных обществах. Что меньше всего обсуждалось в книге Денина, так это его частый намек на то, что эта либеральная идеология является продуктом самого международного капитализма. "Глобальный рынок, - пишет Денин, - вытесняет различные экономические субкультуры, навязывая безжалостную логику безличных транзакций". Трудно не читать такие предложения как указывающие на то, что именно капиталистическая машина и ее глобализирующие тенденции порождают социальный либерализм, а не наоборот. Исследование, проведенное Neumann Forum, окончательно подтверждает истинность этой интуиции. Быстрое капиталистическое развитие экономики за счет иностранных инвестиций действительно ведет к распаду социальных связей, порождает аномию и различные социальные патологии.