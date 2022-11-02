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Заполненные хранилища не избавят Европу от затяжного газового кризиса, - Миса Хама
10:15 02.11.2022

Nihon Keizai
Япония
02 ноября 2022
Газовый кризис не закончится
Нихон кэйдзай: Европе не удастся восполнить дефицит газа до 2030 года

Хотя Европе удалось заполнить хранилища и подготовиться к зиме, передышка продлится недолго, пишет "Нихон кэйдзай". Слабая газовая инфраструктура не позволит оперативно решить проблему нехватки топлива.
Ожидается, что глобальный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) сохранится примерно до 2030 года, а цены останутся на высоком уровне еще долгое время. Это объясняется тем, что из-за отсутствия инвестиций в Европе нет достаточных возможностей для увеличения добычи ресурса, чтобы восполнить недостаток, а строительство новых транспортных сетей, включая объекты для сжижения газа, обычно занимает более десятка лет. Длительная нехватка топлива рискует продлить экономический спад в регионе и других странах мира.

"Возможно, наша конкурентоспособность будет постоянно снижаться". Председатель крупнейшего в Европе химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выразил в конце октября обеспокоенность по поводу высоких цен на энергоносители.
В настоящее время стоимость энергоресурсов в Европе снижается. Голландский хаб TTF, европейский индекс цен на газ, составил около 110 евро за мегаватт-час, что почти на 70% ниже рекордного максимума августа. Дело в том, что СПГ импортируется устойчиво, а хранилища газа по состоянию на 27 августа были почти полными - 94%. Это дало континенту хорошие шансы пережить эту зиму. По словам Хисаюки Макабэ (Hisayuki Makabe) из Goldman Sachs Securities, сейчас у берегов Испании образовалась пробка из судов, ожидающих разгрузки СПГ. Так почему же опасения деловых

Председатель Института экономики и энергетики Кэн Кояма (Ken Koyama) отметил, что это связано с ухудшением поставок голубого топлива в Европу со следующего года. До украинского кризиса доля российского газа в импорте в государства ЕС составляла 40%, и до июня его ввоз продолжался по "Северному потоку", что помогло обеспечить запасы в этом году.
Теперь поставки полностью прекращены, и нет никаких перспектив для их возобновления в 2023 году. Импорт по трубопроводам из Норвегии и других скандинавских стран тоже постепенно достигает предела своих возможностей.

Чтобы создать запасы на следующую зиму, придется в значительной степени положиться на СПГ. В Европе мало приемных терминалов для преобразования сжиженного ресурса обратно в газ, и нарастить импорт в кратчайшие сроки невозможно.
ЕС пытается увеличить количество терминалов быстрыми темпами. По прогнозам, объем получаемого СПГ будет постепенно расти, но на создание баз потребуется время. В регионе возникли опасения по поводу того, сможет ли этот проект покрыть весь импорт по российским трубопроводам.

Также ожидается глобальный дефицит СПГ. Первоначально уровень инвестиций в связанные с ним объекты во всем мире был низким из-за последствий длительного спада цен на ресурсы в 2015-2016 годах. Это усугубилось ростом спроса в Европе.
Представитель Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютака Сиракава (Yutaka Shirakawa) предупредил, что дефицит СПГ может обостриться, причем он продлится не 25 лет, как предсказывалось первоначально, а 30 лет.

Мировые поставки нефти не так лимитированы, как СПГ. Поскольку черное золото изначально жидкое, его легко перевозить на судах. Индия и Китай теперь закупают большие объемы российской нефти, на которую Европа и США наложили эмбарго, благодаря чему поддерживается мировой баланс спроса и предложения.
Однако что касается голубого топлива из Москвы, то из-за ограничений, затрагивающих инфраструктурные объекты, и небольшого размера рынка, его перераспределение будет связано с трудностями.
Рынки газовых фьючерсов в Европе и Азии начали учитывать сохранение высокой стоимости в ожидании длительного дефицита поставок СПГ. Текущие спотовые цены в обоих регионах находятся на уровне 30 долларов за один миллион BTU (британских тепловых единиц), а цены на год вперед (до октября 2023 года) - около 40 долларов и выше.

Некоторые эксперты считают, что если в следующем году спрос на СПГ в Китае возрастет, то конкуренция между Европой и Азией усилится, а цены взлетят еще сильнее.
С большей вероятностью от скачка цен пострадают страны, опирающиеся на спотовые контракты. По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), к государствам с высокой долей спотовых контрактов относятся страны Европы (40%), Южная Корея (почти 40%) и Индия (30%). По состоянию на 2021 год на долю Японии приходилось 20%.

Если дефицит газа сохранится, европейская экономика серьезно пострадает. По мнению представителя Mizuho Research&Technologies Дайти Кавабата (Daichi Kawabata), начиная со следующего года в регионе может быть введено нормирование газа, особенно в химической и сталелитейной индустрии. Это необходимо, чтобы избежать истощения запасов. Согласно его оценкам, если поставки уменьшатся, а производство сократится вдвое, то общий объем производства в этих отраслях упадет на 2,4% в год, а в одной только Германии - примерно на 7%.
Система распределения газа, о которой заговорили в Берлине и других городах, пока еще не введена, но это может произойти в любое время, начиная со следующего года, если проблема дефицита не будет решена.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также проявляет все большую тревогу. Если российские энергоресурсы не удастся заместить, а спрос увеличится из-за суровой зимы, рост в 2023 году будет отрицательным и составит минус 0,9%, что значительно ниже первоначального прогноза - плюс 0,9%. В отчете ЕЦБ также говорится об усилении инфляции.

Нынешний баланс спроса и предложения на газ в Европе носит лишь временный характер, и оптимизм недопустим. Однако если западные страны смогут преодолеть этот газовый кризис, сила России как энергетической сверхдержавы уменьшится. Эта ситуация - проверка на прочность для международного сообщества, испытание его решимости и готовности к сотрудничеству.

Автор: Миса Хама (Misa Hama)

Источник - inosmi.ru
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