Нетаньяху возвращается? На выборах в Израиле, похоже, побеждает "про-российская" улица

11:58 02.11.2022

НАТАНЬЯХУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?



02.11.2022

На данный момент, согласно подсчетам голосов, блок правых партий Израиля сформирует правительство

В Центральной избирательной комиссии Израиля продолжается подсчет голосов, в настоящее время подсчитано 62 процента от общего числа поданных бюллетеней. На данный момент комитет подсчитал 3 020 710 голосов.



Праворелигиозный блок Биньямина Нетаньяху продолжает лидировать и, исходя из текущего подсчета голосов, получит 69 мест, хотя это число будет меняться по мере обработки большего количества бюллетеней.



Опросы ведущих израильских телеканалов, опубликованные во вторник вечером, показали, что у Натаньяху есть реальный шанс к возвращению к власти, и он получит 62 места для его партии "Ликуд", крайне правой "Религиозный сионизм" и партиями "Шас" и "Объединенный иудаизм Торы". Все они представляют единую коалицию. Для получения большинства и формирования правительства в 120-местном Кнессете необходимо не менее 61 места.



Левая партия "Мерец" в настоящее время находится на грани минимума в 3,25% голосов, необходимого для получения представительства в Кнессете, с 3,17%, хотя некоторые социологи предсказывают, что партия пройдет и получит около четырех-пяти мест в окончательном подсчете голосов.



Исламистская партия "Раам", которая, по прогнозам экзит-полов, получит четыре места, также пока не дотягивает до избирательного порога в 2,47%, согласно текущим подсчетам. Оппозиционная арабская партия Балад также находится чуть ниже порога, набрав 2,75% от общего числа голосов. Если Раам, Балад или Мерец не смогут получить представительство в Кнессете, это еще больше повысит перспективы Нетаньяху по формированию коалиции.



Текущий подсчет голосов не отражает общее количество голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и процентные доли, выделенные каждой партии, вероятно, будут меняться по мере продолжения подсчета голосов.



Что касается основных конкурентов Натаньяху, то, по мнению некоторых аналитиков Лапид и Ганц делали ставку на распад блока Натаньяху. Оба лидера были готовы к переговорам с другими партнерами или подбору недовольных кандидатов, при этом Ганц последовательно представлял себя как жизнеспособный вариант на пост будущего премьер-министра Израиля.



Утром в среду премьер-министр Яир Лапид отказался признать поражение, посоветовав сторонникам партии в Тель-Авиве подождать, пока не будут подсчитаны все голоса, и заявив, что его партия "Еш Атид" получила рекордный уровень поддержки. "Они хотят, чтобы политика не была основана на ненависти и подстрекательстве", - сказал Лапид о своих избирателях, выступая против секторальной политики.



Левое издание "Хаарец" пытается обнадежить своих читателей и сообщает, что даже при победе блока Натаньяху, сама партия "Ликуд" будет иметь примерно 30 мест, а это означает, что "Нетаньяху будет в меньшинстве в своем собственном правительстве. Каждый ультраправый законодатель и харедим сможет держать его в заложниках. Это кошмарная коалиция, которой он не может избежать. Даже если Бенни Ганц был готов снова присоединиться к ней, как он сделал в 2020 году, а это весьма сомнительно, у его партии Национального единства недостаточно мест (между 11 и 13, согласно экзит-поллам), чтобы подвинуть или заменить "Религиозный сионизм" внутри коалиции.



Но результаты далеки от определенности. Экзит-поллы в марте 2021 года показали аналогичную картину, но когда появились фактические результаты, лагерь Нетаньяху получил всего 59 мест. Это все еще может произойти, тем более что арабская националистическая партия "Балад" находится на грани преодоления избирательного порога. Если это произойдет, блок Нетаньяху, вероятно, сократится до 60 мест, и связь между блоками сохранится".



Правые из блока Натаньяху, наоборот, уже обещают принять меры после формирования правительства.



Депутат от "Ликуда" Мики Зоар сказал ранее, что первым делом для потенциального нового правительства, возглавляемого партией совместно с другими правыми и религиозными партиями, является принятие законопроекта, позволяющего Кнессету отменять решения Верховного суда.



Выступая на 12-м канале новостей, Зоар говорит: "Мы хотим управлять, поэтому главное, что мы сделаем, - это введем в действие положение о переопределении". Хотя "Ликуд" опубликовал заявление, в котором сказано, что предложение Зоара является "только его личным мнением". Зохар, который занимает 10-е место в списке "Ликуда", прокомментировал это, сказав, что не видит себя частью коалиции, если в нее не будет включен этот пункт.



Так называемый законопроект о переопределении даст Кнессету возможность отменять решения Верховного суда в случаях, когда коллегия отменяет новые законы. Такая мера долгое время была целью правых и ультраортодоксальных политиков, которые были против отмены судом мер, касающихся захвата земель на Западном берегу, задержания мигрантов и отсрочки призыва ультраортодоксальных евреев в армию. Правые законодатели также обозначили это предложение как инструмент защиты Нетаньяху от обвинений в коррупции, за которые его судят.



Кроме того, это означает ужесточение политики сионизма и апартеида.



Арабские населенные пункты в Умм-эль-Фахме, Лидде и Яффо недавно подверглись нападениям со стороны израильских силовиков, которые мало отличаются от жестких мер, применяемых в Газе и Шейх-Джарре. Это свидетельствует о том, что почти 75 лет предполагаемой интеграции евреев и арабов в рамках политической системы Израиля едва ли изменили расистское отношение к палестинцам. И более умеренные партии у власти не смогли изменить такой подход.



29 сентября Центральная избирательная комиссия Израиля отстранила арабскую партию "Балад" от участия в ноябрьских выборах. В конечном итоге это решение было отменено Верховным судом страны, призвавшим арабскую юридическую организацию в Израиле охарактеризовать это решение как "историческое". По сути, они предположили, что израильская система апартеида все еще несет в себе надежду на демократию.



Журналист Рамзи Баруд утверждает, что из-за этого будущее арабской политики в Израиле остается неопределенным. "Хотя палестинские граждане Израиля пользуются социально-экономическими привилегиями по сравнению с палестинцами на оккупированных территориях, у них номинальные политические и юридические права, а подчас их вообще нет. Оставаясь лояльными участниками израильской демократической шарады, эти политики продолжают поддерживать израильский истеблишмент, нанося тем самым вред не только палестинским общинам в Израиле, но и, фактически, палестинцам по всему миру".



Также будет интересна реакция США на формирование нового правительства. Известно, что администрация Байдена настороженно относится к возвращению Натаньяху на пост премьер-министра и, вообще, превалирование в правительстве правых партий. Согласно израильскому веб-сайту Walla, президент Израиля Ицхак Херцог во время визита в США на прошлой неделе был вынужден развеять опасения, высказанные ему официальными лицами в администрации Байдена, что члены крайне правых партий могут быть назначены в любое новое коалиционное правительство.



Возможное возвращение Нетаньяху на посту главы правительства произойдет после пяти выборов менее чем за четыре года. Последние четыре избирательных кампании и их результаты привели к политическому тупику. Впервые Нетаньяху занимал пост премьер-министра в 1996-1999 годах, победив на выборах, которые состоялись после убийства премьер-министра Ицхака Рабина. Затем он вернулся к власти в 2009 году, занимая этот пост до 2021 года. Он уже является человеком, который занимал пост премьер-министра Израиля самое продолжительное время.