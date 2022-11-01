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Российские ученые нашли "бактерию радости"
15:28 02.11.2022

Микро в организм: ученые нашли "бактерию радости"
Как ее можно использовать для борьбы с депрессией

Денис Гриценко

Российские ученые определили вид бактерий, обитающих в кишечнике, концентрация которых заметно снижается при депрессии. Это открытие можно использовать для создания психобиотиков - лекарств, способных лечить эмоциональные расстройства, воздействуя на микрофлору в организме человека. Также результаты исследования, вероятно, будут полезны для разработки экспресс-тестов на депрессию. По словам независимых экспертов, взаимосвязь психических процессов с микробиомом известна, однако для создания лекарства разработчикам необходимо решить еще множество проблем.

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Российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей. Открытие сделали специалисты Сколтеха вместе с коллегами из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. "Бактерией радости" оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных. Результаты получили благодаря анализу метагенома - совокупности генов кишечных бактерий.

- Если вы знаете, какие гены в метагеноме кишечной микробиоты пациентов с депрессией представлены существенно больше или меньше, чем у здоровых людей, можно попытаться сделать две вещи. Во-первых, вы можете использовать анализ кала как вспомогательный инструмент при диагностике психических заболеваний. Во-вторых, вы можете создавать лекарства, которые нормализуют микрофлору пациентов с депрессией, - рассказал первый автор научной статьи о проделанной работе, стажер-исследователь Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Алексей Ковтун.

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Чтобы найти микроорганизмы, содержание которых в кишечнике изменяется при депрессии, ученые полностью расшифровали ДНК всех бактерий, взятых из кала больных депрессивным расстройством и здоровых людей. В целом специалисты обратили внимание, что у людей с эмоциональными нарушениями в меньшей степени чем у здоровых представлены три группы генов. Первая из них участвует в выработке гормона сна - мелатонина, вторая влияет на производство организмом нейромедиаторов, регулирующих работу нервной системы, а третья отвечает за синтез короткоцепочечных жирных кислот, которые играют важную роль в пищеварении.

Вокруг оси

Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге, пояснил заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Чавдар Павлов.

- Если какие-то бактерии начинают преобладать в кишечной флоре, то изменяются и процессы, связанные с высшей нервной деятельностью, - отметил он.

Однако пока изменение состава микробиома - это только красивая научная гипотеза, которая требует дальнейшего изучения и доказательства, сказал эксперт "Известиям".

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По его словам, в этом взаимодействии много аспектов: играет роль проницаемость кишечной стенки, попадание продуктов, которые выделяют бактерии, в кровь и печень. Там идет модификация всего того, что выделяют бактерии. Затем они проходят через барьер между кровеносной и центральной нервной системами. И в каждом из этих звеньев нужно проследить механизмы развития нарушений, чтобы напрямую связать количество бактерий в кишке с тем, что происходит в головном мозге.

Специалист добавил: важно понять, каким образом нехватка "бактерии радости" модифицирует нервные импульсы, вызывающие депрессию. А затем можно будет разрабатывать препараты для лечения.

- Сегодня ученые проводят огромное количество исследований взаимосвязи биома человека и особенностей психических процессов, - заметил заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. По его словам, набор бактерий и их концентрация действительно могут быть признаком определенных расстройств или состояний.

- Но пока непонятно, ключевой ли это фактор. Любое психоактивное вещество влияет на состояние человека, но качественных изменений оно произвести не может, как и традиционные транквилизаторы или антидепрессанты. А дальше необходима более тонкая работа с психикой, - сказал Иван Хватов.

Полученные исследователями данные и правда могут помочь в диагностике депрессии, если будет подтверждена взаимосвязь между микрофлорой и эмоциональным состоянием человека. Однако встает вопрос, насколько хорошо изучены индивидуальные отличия пациентов в этом аспекте, резюмировал специалист.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667392080


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