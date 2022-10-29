"Мутняк" продолжается. Россия опять участвует в "зерновой сделке"

17:54 02.11.2022

Путин дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке



Президент России Владимир Путин дал указания Министерству оборону возобновить полноценное участие в зерновой сделке. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", - сообщил глава государства.



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Он напомнил, что Москва приняла решение о приостановке участия в продуктовой сделке после того, как киевские власти использовали гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту. После этого Россия потребовала от украинской стороны гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет.

"Посредником в прояснении этой ситуации выступили наша турецкие партнеры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", - отметил президент.



При этом он еще раз подчеркнул, что даже в случае отказа от участия в сделке Россия продолжит поставки в беднейшие страны.



Анкара ожидает, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном.

"Готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего четыре процента", - отметил Путин.



Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Зерно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022

29 октября, 23:45

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После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.



Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.