Эрдоган спас "зерновую сделку". Путин верит "гарантиям" Зеленского?..., - М.Ростовский

17:59 02.11.2022

Российско-турецкий таран отменился в последний момент: как Эрдоган спас "зерновую сделку"

Почему в Москве вдруг поверили украинским "гарантиям"



Эрдоган снова сделал это. Обеспечив возвращение России в "зерновую сделку", президент Турции в очередной раз доказал: сегодня в мире только он один может играть роль эффективного (а также очень эффектного) посредника между Россией и Западом, официальной Москвой и официальным Киевом.



Почему в Москве вдруг поверили украинским "гарантиям"



Впрочем, не является ли формулировка "эффективный посредник" слишком слабой и пресной? Великий политический волшебник, великий политический решала, великий политический миллиметровщик - вот термины, которые более адекватно передают эмоциональное измерение текущего момента.



В последние дни из столиц России и Турции доносились разнонаправленные публичные политические сигналы. Москва: "зерновая сделка" почила в бозе, участвовавшие в ней корабли могут становиться на прикол. Анкара: ничего не знаем, корабли отправятся в плавание как запланировано.



Все это вместе взятое создавало устойчивое впечатление: к российско-украинскому конфликту, к противостоянию Кремля и Запада уже на этой неделе может добавиться еще и прямое столкновение нашей страны с Турцией.



Учитывая нынешнюю тесную переплетенность российских и турецких интересов, возможно, это впечатление было обманчивым. Но оно было - до того самого момента, пока Эрдоган и Министерство обороны РФ почти синхронно не объявили в эту среду об улаживании возникших в рамках продуктовой сделки проблем.



Невозможно отрицать очевидное. С точки зрения пиара и политической хореографии это улаживание выглядит более удачным для Турции, а не для России. Неслучайно в момент появления новости о том, что "таран" Москвы и Анкары отменяется, западные СМИ запестрели однотипными комментариями: мол, заявив о приостановке "зерновой сделки", Кремль блефовал, а хитроумный Эрдоган это просек, продолжил гнуть свою линию и в итоге добился всего, чего хотел. Однако вот нужно ли обращать внимание на пиар и политическую хореографию в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся? Наверное - или даже без "наверное", - нужно. Но ни в коем случае не в ущерб "содержательному наполнению" ситуации. А состоит это содержательное наполнение в том, что участие в "зерновой сделке" отвечает интересам России.



Отношения Москвы и Запада разрушены. Их восстановление произойдет не скоро (если вообще произойдет на нашем веку), и только на основе принципиального нового баланса сил и интересов. А вот отношения Москвы и тех стран, которые принято называть "третьим миром", напротив, находятся, что называется, "в игре".



Отказ России от участия в "зерновой сделке" создает крайне невыгодную для позиций Москвы в этих странах политическую оптику. Да, вывозимое из Украины по этой сделке зерно шло (и, наверное, будет по-прежнему идти) в страны Запада. Да, заявления России о готовности поставлять свое зерно в не столь богатые государства вне рамок продуктовой сделки - это тоже хорошо. Хорошо - но недостаточно.



Эрдоган собрался сообщить Байдену о переговорах по зерновой сделке



Любое сокращение поставок зерна в богатые страны автоматически означает ухудшение положения не столь удачливых территориальных образований. Когда на рынке за один и тот же товар начинают конкурировать покупатель с тяжелой мошной и покупатель с дырой в кармане, совершенно очевидно, кто победит в этой конкуренции.



Чего в этой ситуации может добиваться Россия? Только выполнения тех условий сделки, которые были прописаны, но по факту остались на бумаге. В официальном сообщении Министерства обороны РФ среди прочего говорится: "Украинская сторона официально заверила, что "морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положением "Черноморской инициативы" и связанным с ним положением о Совместном координационном центре". Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными".



Россия считает полученные от Украины гарантии достаточными - в 2022 году можно смело заявлять: эта фраза - один сплошной оксюморон, сочетание несочетаемого, само воплощение внутреннего противоречия. Но дело в том, что Зеленский дал эти гарантии не только и не столько Путину. Он дал их Эрдогану - а это в нынешней ситуации предполагает принципиально иной уровень ответственности. Президент Турции поручился за президента Украины. Если Киев нарушит свое слово, он будет разбираться не только с Москвой, но еще и с Анкарой.



Где гарантия, что в этих возможных будущих разборках Анкара будет на стороне Москвы? Вопрос поставлен неправильно и поэтому является заведомо абсурдным. Эрдоган точно будет на своей стороне. А вот это, в свою очередь, уже дает России некоторые гарантии.



Выступая на прошлой неделе на Валдайском форуме, Владимир Путин так охарактеризовал свои отношения с турецким лидером: "Президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Но он, конечно, защищает - и в диалоге с нами - прежде всего свои интересы.



В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами: многие решения рождаются в длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер.



Пожалуй, это, наверное, самая главная характеристика: "он надежный партнер". Эти слова ВВП - не просто набор изящных дипломатических комплиментов. Эта путинская оценка - одна из основ внешнеполитического капитала президента Турции, та самая "волшебная палочка", которая делает Эрдогана в 2022 году столь могущественным и незаменимым.



Свой в Москве. Свой в Киеве. Свой на Западе - ни один другой влиятельный зарубежный лидер не может похвастаться ничем подобным. И не просто похвастаться: подобная "троица" предоставляет Эрдогану невиданную свободу внешнеполитического маневра, невиданный прежде объем политических и экономических возможностей. Зачем президенту Турции добровольно отказываться от такого богатства? Совершенно незачем - именно эти два слова могут служить и объяснением того, как Эрдогану удалось убедить Москву вернуться в "зерновую сделку", и гарантией того, что Кремль не пожалеет о своем решении.



Михаил Ростовский